Κιρ Στάρμερ: «Τρόλαρε» άγρια τον Μακρόν με μαύρα γυαλιά Aviator – Η ατάκα από το «Top Gun»

Την χιουμοριστική πλευρά του έδειξε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ που αποφάσισε να «τρολάρει» τον Εμανουέλ Μακρόν για τα γυαλιά Aviator που φορούσε στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και θύμισε σε όλους την ταινία «Top Gun».

Ο Στάρμερ εμφανίστηκε σε ένα κωμικό σόου στο Λονδίνο όπου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μπροστά σε κοινό του έδωσαν ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά Aviator. Τότε ο Βρετανός πρωθυπουργός τα φόρεσε και είπε γελώντας: «Μπονζούρ (σ.σ. καλημέρα)».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έβγαλε αμέσως τα γυαλιά ηλίου και φόρεσε τα γυαλιά μυωπίας του γιατί εξήγησε ότι δεν μπορούσε να δει τίποτα.

Στη συνέχεια ο λογαριασμός του Στάρμερ στο Tik Tok μοιράστηκε το σχετικό βίντεο με τη λεζάντα: «Μίλησε μου Γκους». Αυτή ήταν η ατάκα που έλεγε ο Τομ Κρουζ στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Top Gun», όταν έχανε τη ζωή του σε ατύχημα με μαχητικό αεροσκάφος.

