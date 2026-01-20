Μακρόν: Ομιλία στο Νταβός με γυαλιά Aviator αλά… «Top Gun»

Με γυαλιά τύπου aviator με καθρέφτες που θύμιζαν πολύ την ταινία «Top Gun» εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ομιλία του στο Νταβός.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με κόκκινο, πρησμένο μάτι και φαίνεται ότι ακόμη αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Ο κόσμος βιώνει μια στροφή μακριά από τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο, δήλωσε από το βήμα ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι... μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να έχει σημασία είναι αυτός του ισχυρότερου», δήλωσε ο Μακρόν, και έκανε λόγο για «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» που επανεμφανίζονται.