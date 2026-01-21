Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με γυαλιά ηλίου και το διαδίκτυο...πήρε φωτιά

Newsbomb

Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

O Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά-καθρέφτες στο Νταβός

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής του Νταβός χθες Τρίτη (20/1) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε μεταξύ άλλων την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην προτεινόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας.

Μεταξύ άλλων είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός».

Ο Γάλλος πρόεδρος προκάλεσε όμως συζητήσεις και για την επιλογή των γυαλιών ηλίου που φόρεσε, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι μπλε γυαλιά ηλίου -σε στυλ αεροπόρου, τα οποία δεν αποχωρίστηκε σε εσωτερικό χώρο, ενώ απευθυνόταν σε παγκόσμιους ηγέτες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ενώ ο Μακρόν δεν εξήγησε τον λόγο για το αξεσουάρ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, γαλλικά δημοσιεύματα το απέδωσαν σε μια συνεχιζόμενη ιατρική πάθηση.

Switzerland Davos

Ο Μακρόν με την Κριστίν Λαγκάρντ στο περιθώριο του ετήσιου Φόρουμ στο Νταβός

AP

Την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκε σε μια στρατιωτική εκδήλωση στη νότια Γαλλία με κόκκινο μάτι και κάποια στιγμή φόρεσε ένα παρόμοιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Απευθυνόμενος στους στρατιώτες, υποβάθμισε τη σημασία της κατάστασής του και είπε ότι ήταν «εντελώς καλοήθης» και «εντελώς ασήμαντη», προσθέτοντας: «Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου».

Ο Μακρόν μάλιστα αστειεύτηκε γι' αυτό, αποκαλώντας το «l'oeil du tigre» ή «το μάτι της τίγρης», αναφερόμενος στο τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του 1982, Rocky III με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», είπε.

Γαλλικά δημοσιέυματα ανέφεραν ότι ο Μακρόν φαινόταν να έχει υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, η οποία είναι ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο μάτι του. Είναι ακίνδυνο, ανώδυνο και δεν επηρεάζει την όραση. Επίσης, δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο μάτι, καθώς συνήθως υποχωρεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Μερικές φορές εμφανίζεται όταν ένα άτομο φτερνίζεται ή βήχει έντονα, τρυπάει ή τρίβει το μάτι του. Όσοι πάσχουν από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποφέρουν από την πάθηση.

Ενώ τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα για την προστασία της όρασης, όσοι έχουν την πάθηση μπορούν να επιλέξουν να φορούν γυαλιά για να αποφύγουν να τραβήξουν την προσοχή. Ο Μακρόν «επέλεξε αυτό το στυλ για αισθητικούς λόγους, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο», δήλωσε ο γιατρός και σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Μοχάμεντ στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL.

«Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι άρρωστος, οπότε για να αποφύγει να φωτογραφηθεί σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να φορέσει γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, αλλά όχι πραγματικά το μάτι του».

Η απόφασή του έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι αποκάλεσαν τον Μακρόν «kéké», που είναι η γαλλική αργκό για κάποιον που κάνει επίδειξη. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι ήταν «cyborg» ή ότι μιμούνταν τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Toμ Κρουζ στην ταινία Top Gun, την ταινία του 1986 που έκανε μόδα τη χρήση των γυαλιών ηλίου αεροπόρου.

Στην ομιλία που εκφώνησε φορώντας τα γυαλιά ηλίου, ο Μακρόν προειδοποίησε για μια στροφή προς την απολυταρχία και «έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατείται» και «οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες επανεμφανίζονται». Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν αυτοί οι δασμοί «χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας», είπε. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει δασμούς 200% στις εισαγωγές γαλλικού κρασιού και σαμπάνιας, λόγω της άρνησης της Γαλλίας να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο ναύαρχος που θυσίασε 900 άνδρες για να σώσει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το βίντεο που μοιράστηκε από την «πρεμιέρα» του στην προεδρία του Eurogroup

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία στη Γροιλανδία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

10:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά και ενισχυμένες αποδόσεις για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επίσημα από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:44ΥΓΕΙΑ

Η «Σιωπηλή Δηλητηρίαση»: Περιβάλλον, σχέσεις και συνήθειες που κλέβουν χρόνια ζωής

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του περιμένουν το 4ο παιδί τους - «Η οικογένειά μας μεγαλώνει»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Βοιωτία και Εύβοια - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»

10:20WHAT THE FACT

Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

10:15ΚΥΠΡΟΣ

«Cash only»: Σάλος στην Κύπρο για τον πίνακα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως εταίρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ