Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής του Νταβός χθες Τρίτη (20/1) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε μεταξύ άλλων την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην προτεινόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας.

Μεταξύ άλλων είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός».

Ο Γάλλος πρόεδρος προκάλεσε όμως συζητήσεις και για την επιλογή των γυαλιών ηλίου που φόρεσε, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι μπλε γυαλιά ηλίου -σε στυλ αεροπόρου, τα οποία δεν αποχωρίστηκε σε εσωτερικό χώρο, ενώ απευθυνόταν σε παγκόσμιους ηγέτες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ενώ ο Μακρόν δεν εξήγησε τον λόγο για το αξεσουάρ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, γαλλικά δημοσιεύματα το απέδωσαν σε μια συνεχιζόμενη ιατρική πάθηση.

French President Emmanuel Macron delivers his speech at the World Economic Forum wearing blue-tinted sunglasses, after he was previously seen on January 15 with a visibly bloodshot and swollen eye which he dismissed as harmless pic.twitter.com/7092DQ08uw — TRT World (@trtworld) January 20, 2026

Ο Μακρόν με την Κριστίν Λαγκάρντ στο περιθώριο του ετήσιου Φόρουμ στο Νταβός AP

Την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκε σε μια στρατιωτική εκδήλωση στη νότια Γαλλία με κόκκινο μάτι και κάποια στιγμή φόρεσε ένα παρόμοιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Απευθυνόμενος στους στρατιώτες, υποβάθμισε τη σημασία της κατάστασής του και είπε ότι ήταν «εντελώς καλοήθης» και «εντελώς ασήμαντη», προσθέτοντας: «Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου».

Ο Μακρόν μάλιστα αστειεύτηκε γι' αυτό, αποκαλώντας το «l'oeil du tigre» ή «το μάτι της τίγρης», αναφερόμενος στο τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του 1982, Rocky III με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», είπε.

Γαλλικά δημοσιέυματα ανέφεραν ότι ο Μακρόν φαινόταν να έχει υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, η οποία είναι ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο μάτι του. Είναι ακίνδυνο, ανώδυνο και δεν επηρεάζει την όραση. Επίσης, δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο μάτι, καθώς συνήθως υποχωρεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Μερικές φορές εμφανίζεται όταν ένα άτομο φτερνίζεται ή βήχει έντονα, τρυπάει ή τρίβει το μάτι του. Όσοι πάσχουν από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποφέρουν από την πάθηση.

?⚡️ Macron's Davos speech in aviator glasses has sparked a flurry of memes on social media. Users have suggested other looks for the French president should he ever appear in public hiding his bloodshot eye.



Meanwhile, his compatriots are outraged. The leader of the French… pic.twitter.com/t5jxeoewt8 — RussiaNews ?? (@mog_russEN) January 21, 2026

Ενώ τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα για την προστασία της όρασης, όσοι έχουν την πάθηση μπορούν να επιλέξουν να φορούν γυαλιά για να αποφύγουν να τραβήξουν την προσοχή. Ο Μακρόν «επέλεξε αυτό το στυλ για αισθητικούς λόγους, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο», δήλωσε ο γιατρός και σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Μοχάμεντ στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL.

«Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι άρρωστος, οπότε για να αποφύγει να φωτογραφηθεί σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να φορέσει γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, αλλά όχι πραγματικά το μάτι του».

Η απόφασή του έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι αποκάλεσαν τον Μακρόν «kéké», που είναι η γαλλική αργκό για κάποιον που κάνει επίδειξη. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι ήταν «cyborg» ή ότι μιμούνταν τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Toμ Κρουζ στην ταινία Top Gun, την ταινία του 1986 που έκανε μόδα τη χρήση των γυαλιών ηλίου αεροπόρου.

Even Brigitte Macron thought his sun glasses looked ridiculous in Davos.

?? pic.twitter.com/HNSXRHDXMW — Jeff X - memes?? (@64JeffX) January 20, 2026

Στην ομιλία που εκφώνησε φορώντας τα γυαλιά ηλίου, ο Μακρόν προειδοποίησε για μια στροφή προς την απολυταρχία και «έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατείται» και «οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες επανεμφανίζονται». Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν αυτοί οι δασμοί «χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας», είπε. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει δασμούς 200% στις εισαγωγές γαλλικού κρασιού και σαμπάνιας, λόγω της άρνησης της Γαλλίας να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τη Γάζα.

