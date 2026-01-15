Τι συνέβη στον Μακρόν - Το κόκκινο ματωμένο μάτι του πυροδότησε θεωρίες....

Στο διαδίκτυο οι θεωρίες με δράστη την Πρώτη Κυρία ήταν οι επικρατέστερες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
Αντικείμενο μεγάλης διαδικτυακής συζήτησης έχει γίνει για μία ακόμα φορά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε δημόσια με ένα κατακκόκινο μάτι, στην αεροπορική βάση Ιστρ Λε Τιμπ για πρωτοχρονιάτικές ευχές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εμφάνισή του, προκάλεσε τα καυστικά σχόλια των χρηστών, οι οποίοι δεν «ξέχασαν» το επεισόδιο με τη σύζυγό του Μπριζίτ, κατά το επίσημο ταξίδι τους στο Βιετνάμ, όταν οι δημοσιογράφοι απαθανάτισαν το ζεύγος να διαπληκτίζεται και την Πρώτη Κυρία να χαστουκίζει τον Μακρόν και στη συνέχεια να αρνείται να πιάσει το χέρι του.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων αρχικά προσπάθησε να πείσει τους πάντες ότι το βίντεο ήταν ψεύτικο, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι το χαστούκι και ο καβγάς όντως είχαν συμβεί.

Φυσικά, τώρα το «ματωμένο» μάτι του Γάλλου Προέδρου έφερε τις κατάλληλες θεωρίες. Κυριότερη φυσικά ότι δέχθηκε επίθεση από την Μπριζίτ Μακρόν. Ή ίσως ο Γάλλος ηγέτης επέλεξε σκόπιμα μια εικόνα που θεώρησε τρομακτική για την ομιλία του.

Η πραγματικότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εξηγήσεις ο ίδιος ανοίγοντας την ομιλία του. «Παρακαλώ συγχωρήστε με για την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Δεν είναι τίποτα σοβαρό», διαβεβαίωσε, προτού προσθέσει, με πιο ανάλαφρο τόνο: «Απλώς δείτε το ως αναφορά στο μάτι της τίγρης. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας».

Το Μέγαρο των Ηλυσίων σε επικοινωνία με την εφημερίδα Le Parisien, καθησύχασε αναφέροντας τη διάγνωση του επικεφαλής γιατρού: «Είναι απλώς ένα μικρό αιμοφόρο αγγείο στο μάτι που αιμορραγούσε. Είναι εντελώς καλοήθης».

