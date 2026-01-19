Ισπανία: Μηνύματα από Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X, στα ισπανικά και στα γαλλικά, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έγραψε στον λογαριασμό της στο X: «Λαμβάνω τα τρομερά νέα από την Κόρδοβα. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και στον ισπανικό λαό. Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Απόψε είστε στις σκέψεις μου.»

Να σημειωθεί πως τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στο χθεσινό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας οι οποίοι εκτροχιάστηκαν.