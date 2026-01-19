Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό των δύο τρένων

Ο απολογισμός του δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν δυο επιβατικοί σιδηροδρομικοί συρμοί στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, την Κυριακή, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 21 νεκρούς, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η χωροφυλακή.

Τον ίδιο, βαρύτερο απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Μαδρίτη.

Νωρίτερα, οι αρχές της χώρας της Ιβηρικής έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 100 τραυματίες, 25 σοβαρά, από τη σύγκρουση δύο τρένων που μετέφεραν 317 επιβάτες

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τον ισπανικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το ενώ τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα και συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, ενώ δύο αξιωματούχοι της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) επιβεβαίωσαν τον αριθμό των νεκρών στο Associated Press, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Να σημειωθεί πως η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας από την Ανδαλουσία στη Μαδρίτη έχει ανασταλεί, ενώ στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζεται κανονικά.