Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί

Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τους εκτροχιασμού δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία.

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ομάδες διάσωσης να εργάζονται στο απόλυτο σκοτάδι.

Τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα τρένα.

Ένα από τα τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και ταξίδευε προς τη Μαδρίτη όταν βγήκε από τις γραμμές.

Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και κινούμενο σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης.

Η πλήρης κλίμακα του περιστατικού είναι ακόμη ασαφής και οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη γραμμή Μαδρίτη-Ανδαλουσία παραμένουν σε αναστολή καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι προσπάθειες αποκατάστασης.