O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε σήμερα τη χθεσινή ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός, κατά την οποία ο Γάλλος πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου λόγω ενός προβλήματος στην όραση που είχε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χλευάζει τον Γάλλο ομόλογό του λέγοντας ότι «παρίστανε τον σκληρό τύπο».

«Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα ωραία γυαλιά ηλίου...Τι συνέβη; Αλλά τον είδα να παριστάνει τον σκληρό τύπο», αστειεύτηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Στην ομιλία του χθες ο Μακρόν είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό» και το «κράτος δικαίου» από τους «νταήδες» και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «σπαταλούν χρόνο σε τρελές ιδέες» σε μια ομιλία που ακούστηκε σαν απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη δική του ομιλία την Τρίτη, ο Μακρόν εξαπέλυσε σφοδρή επίπληξη κατά της εκστρατείας του Τραμπ για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη θα αντισταθεί στους «νταήδες» και θα απορρίψει «τον νόμο του ισχυρότερου», χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Παρότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αφηγηθεί συνομιλίες του με τον Μακρόν μιμούμενος την προφορά του, υποστηρίζει ότι διατηρεί θετική άποψη για τον Γάλλο πρόεδρο, έχουν ενταθεί οι αμφιβολίες ότι οι δύο ηγέτες οδεύουν προς αδιέξοδο, εν μέσω ολοένα και πιο εχθρικής ρητορικής και από τις δύο πλευρές.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Board of Peace», χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικά τελειωμένο.

«Κανείς δεν τον θέλει, γιατί πολύ σύντομα θα φύγει από το αξίωμα», είπε ο Τραμπ. «Αυτό που θα κάνω είναι, αν νιώσουν εχθρικοί, θα επιβάλω δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του, και τότε θα προσχωρήσει».

Η δεύτερη θητεία του Μακρόν, η μέγιστη που μπορεί να υπηρετήσει Γάλλος πρόεδρος, λήγει το 2027. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, είχε δεσμευτεί ότι θα παραμείνει «μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας του.

Όσον αφορά τα καθρεφτιζόμενα γυαλιά, το Μέγαρο των Ηλυσίων είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Μακρόν τα φορούσε για να προστατεύσει το μάτι του από τραυματισμό που προκλήθηκε από ρήξη αιμοφόρου αγγείου.

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Μακρόν είχε επιτεθεί εκ νέου στην εκστρατεία του Τραμπ για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη θα αντισταθεί στους «νταήδες» και θα απορρίψει «τον νόμο του ισχυρότερου», χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης, κατά την ομιλία του στο Νταβός, σε διαπραγματεύσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα με τον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε περίπου τρία λεπτά για να πείσει χώρες να ανακαλέσουν τον διπλασιασμό των χρεώσεων για φάρμακα αμερικανικής παραγωγής, περιγράφοντας πώς επέπληξε τον Γάλλο ηγέτη.

