Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Θερμό επεισόδιο στο Νταβός - Η πρόεδρος της ΕΚΤ  φέρεται  να αποχώρησε πρόωρα από δείπνο όπου μιλούσε ο Χάουαρντ Λάτνικ

Newsbomb

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
President of European Central Bank Christine Lagarde addresses the media during a press conference after an ECB's governing council meeting in Frankfurt, Germany, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Michael Probst)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε από δείπνο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, η οποία περιείχε αιχμηρή κριτική προς την Ευρώπη, ενώ οι οικοδεσπότες διέκοψαν την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ έφυγε τη στιγμή που ο Λάτνικ εξαπέλυε σφοδρή κριτική κατά της Ευρώπης, η οποία προκάλεσε αποδοκιμασίες και ειρωνικά σχόλια από παριστάμενους στο δείπνο το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με μία από τις πηγές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν η Wall Street Journal, το Bloomberg, το Reuters και οι Financial Times, η σύντομη ομιλία του Λάτνικ (διάρκειας περίπου τριών λεπτών), ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην Ευρώπη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παριστάμενους, ενώ η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ αποχώρησε πριν από τη λήξη του δείπνου.

Ο Λάτνικ, τελευταίος ομιλητής της βραδιάς, άσκησε σφοδρή κριτική στις ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές, χαρακτηρίζοντας την ήπειρο «όλο και λιγότερο ανταγωνιστική» στο παγκόσμιο σκηνικό. «Δεν είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε», είχε γράψει νωρίτερα την ίδια ημέρα σε άρθρο του στους Financial Times, προαναγγέλλοντας τον επιθετικό τόνο που θα υιοθετούσε στο Νταβός.

Σύμφωνα με πηγή, οι επικρίσεις του Λάτνικ εκλήφθηκαν ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις της Λαγκάρντ και άλλων Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι, στο πλαίσιο του Φόρουμ, είχαν υπερασπιστεί τη συνοχή και τη χρηματοπιστωτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ μέρος του ακροατηρίου χειροκροτούσε, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την προεδρία Τραμπ, άλλη ομάδα αντέδρασε με σφυρίγματα και εκδηλώσεις αποδοκιμασίας. Η Λαγκάρντ, εμφανώς ενοχλημένη, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα στο πιο έντονο σημείο της ομιλίας.

Το δείπνο φιλοξενούνταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, υπό την ιδιότητά του ως συμπροέδρου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι ανέφερε άτομο που είχε προσκληθεί.

Περίπου διακόσια άτομα είχαν προσκληθεί. Μετά το επεισόδιο των αποδοκιμασιών και ενώ οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν, ο Φινκ ολοκλήρωσε το δείπνο πριν σερβιριστεί το επιδόρπιο, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Εκπρόσωπος του Λάτνικ υποβάθμισε το επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι «μόνο ένα άτομο αποδοκίμασε» και ότι «κανείς δεν αποχώρησε βιαστικά από την αίθουσα».

Η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει συναντήσει σφοδρή και έντονη αντίδραση από Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι ΗΠΑ "συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι", δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάνοντας έκκληση για "ενότητα και αποφασιστικότητα" από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

"Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι", απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι "σύμμαχοι" ή "αντίπαλοι" της ΕΕ.

"Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

"Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

"Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα", δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

"Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες--που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι--θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας", κατέληξε η Λαγκάρντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλά χωριά της Λάρισας - Χωρίς προβλήματα το οδικό δίκτυο

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

19:56ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ρίχνει «πάγο» στην εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση Τραμπ για την Γροιλανδία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Σέλλα Αχαΐας: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων - Κόλλησε το αυτοκίνητό τους στα χιόνια

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη» ο Τραμπ λέει το 84% των πολιτών - Δημοσκόπηση

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

19:44LIFESTYLE

Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Έχουμε την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε»

19:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος για την δολοφονία του κοινοτάρχη

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είπε ο Τραμπ για την Γροιλανδία - Οι ιστορικές αναφορές, τα υπονοούμενα και οι «Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας» - Η εισβολή και o Dow Jones

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη - Φρεάτια ξεχείλισαν από την έντονη βροχόπτωση (Βίντεο)

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας», υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ