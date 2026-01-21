Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε από δείπνο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, η οποία περιείχε αιχμηρή κριτική προς την Ευρώπη, ενώ οι οικοδεσπότες διέκοψαν την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ έφυγε τη στιγμή που ο Λάτνικ εξαπέλυε σφοδρή κριτική κατά της Ευρώπης, η οποία προκάλεσε αποδοκιμασίες και ειρωνικά σχόλια από παριστάμενους στο δείπνο το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με μία από τις πηγές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν η Wall Street Journal, το Bloomberg, το Reuters και οι Financial Times, η σύντομη ομιλία του Λάτνικ (διάρκειας περίπου τριών λεπτών), ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην Ευρώπη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παριστάμενους, ενώ η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ αποχώρησε πριν από τη λήξη του δείπνου.

Ο Λάτνικ, τελευταίος ομιλητής της βραδιάς, άσκησε σφοδρή κριτική στις ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές, χαρακτηρίζοντας την ήπειρο «όλο και λιγότερο ανταγωνιστική» στο παγκόσμιο σκηνικό. «Δεν είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε», είχε γράψει νωρίτερα την ίδια ημέρα σε άρθρο του στους Financial Times, προαναγγέλλοντας τον επιθετικό τόνο που θα υιοθετούσε στο Νταβός.

Σύμφωνα με πηγή, οι επικρίσεις του Λάτνικ εκλήφθηκαν ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις της Λαγκάρντ και άλλων Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι, στο πλαίσιο του Φόρουμ, είχαν υπερασπιστεί τη συνοχή και τη χρηματοπιστωτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ μέρος του ακροατηρίου χειροκροτούσε, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την προεδρία Τραμπ, άλλη ομάδα αντέδρασε με σφυρίγματα και εκδηλώσεις αποδοκιμασίας. Η Λαγκάρντ, εμφανώς ενοχλημένη, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα στο πιο έντονο σημείο της ομιλίας.

Το δείπνο φιλοξενούνταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, υπό την ιδιότητά του ως συμπροέδρου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι ανέφερε άτομο που είχε προσκληθεί.

Περίπου διακόσια άτομα είχαν προσκληθεί. Μετά το επεισόδιο των αποδοκιμασιών και ενώ οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν, ο Φινκ ολοκλήρωσε το δείπνο πριν σερβιριστεί το επιδόρπιο, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Εκπρόσωπος του Λάτνικ υποβάθμισε το επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι «μόνο ένα άτομο αποδοκίμασε» και ότι «κανείς δεν αποχώρησε βιαστικά από την αίθουσα».

Η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει συναντήσει σφοδρή και έντονη αντίδραση από Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι ΗΠΑ "συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι", δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάνοντας έκκληση για "ενότητα και αποφασιστικότητα" από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

"Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι", απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι "σύμμαχοι" ή "αντίπαλοι" της ΕΕ.

"Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

"Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

"Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα", δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

"Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες--που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι--θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας", κατέληξε η Λαγκάρντ.

