Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας»

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Φόρουμ του Νταβός δεν ήταν απλά μια ιδεολογική διακήρυξη αλλά ένα μανιφέστο αμερικάνικης ισχύος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής τοποθέτησης σε οικονομικό φόρουμ. Δεν κινήθηκε σε «ευχολόγια» για την παγκόσμια συνεργασία, ούτε ήταν μια ασαφής ιδεολογική διακήρυξη, από αυτές που συνήθως ακούγονται σε αυτές τις σάλες.

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του δεν ήταν μόνο η οικονομία, αλλά η ασφάλεια, η ενέργεια και ο έλεγχος κρίσιμων γεωγραφικών χώρων, με τη Γροιλανδία να αναδεικνύεται σε πρώτο και κυρίαρχο θέμα.

Γροιλανδία: «Ένα κομμάτι πάγου» με παγκόσμια στρατηγική αξία

Ο Τραμπ έθεσε ευθέως το ζήτημα της Γροιλανδίας, παρουσιάζοντάς την όχι ως οικονομικό ή μεταλλευτικό τρόπαιο, αλλά ως κρίσιμο κρίκο στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Τόνισε ότι η περιοχή βρίσκεται «σχεδόν ανοχύρωτη» σε μια στρατηγική ζώνη ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα, υποστηρίζοντας ότι καμία χώρα ή ομάδα χωρών - πλην των Ηνωμένων Πολιτειών - δεν είναι σε θέση να τη διασφαλίσει.

Επικαλέστηκε ιστορικά παραδείγματα, αναφέροντας ότι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ ανέλαβαν την άμυνα της Γροιλανδίας μετά την ταχεία κατάρρευση της Δανίας απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Υποστήριξε ότι, αφού οι ΗΠΑ κέρδισαν τον πόλεμο, επέστρεψαν την περιοχή στη Δανία, επιλογή που σήμερα χαρακτήρισε αφελή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην άμυνα της Γροιλανδίας, ενώ - όπως είπε - η Δανία δεν κάλυψε ούτε το 1% αυτού του κόστους. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσίασε την απαίτηση για αμερικανική κυριότητα ως ζήτημα εθνικής και συμμαχικής ασφάλειας, ξεκαθαρίζοντας πάντως - προφανώς προς ανακούφιση των παρευρισκομένων - ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, αλλά υποσχόμενος οι ΗΠΑ να «θυμούνται» την απόφαση των εταίρων της.

Η αναφορά στον σχεδιαζόμενο «Χρυσό Θόλο» -ένα σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας ανάλογο με τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ- ενίσχυσε την εικόνα της Γροιλανδίας ως προκεχωρημένου φυλακίου της αμερικανικής άμυνας στον Αρκτικό κύκλο.

ΝΑΤΟ: Πίεση στους συμμάχους και αμφισβήτηση της αμοιβαιότητας

Η Γροιλανδία συνδέθηκε άμεσα με μια συνολικότερη κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα για τη συλλογική ασφάλεια, ενώ η αμοιβαιότητα δεν είναι δεδομένη.

Επανέλαβε ότι πριν από τη δική του παρέμβαση οι σύμμαχοι δεν τηρούσαν ούτε το όριο του 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος πίεσε για αύξηση στο 5%. Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι «το πρόβλημα με το ΝΑΤΟ είναι πως εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί για αυτούς, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εκείνοι για εμάς»,

χρησιμοποιώντας τη Γροιλανδία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς και αναζήτηση συμφωνίας

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Τραμπ παρουσίασε τον πόλεμο ως μια σύγκρουση που κληρονόμησε. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα είχε εισβάλει αν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και επέκρινε τη χρηματοδότηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κίεβο.

Τόνισε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν συμφωνία, αν και -όπως είπε - σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο καθένας εμφανίζεται απρόθυμος. Περιέγραψε τον πόλεμο ως «πόλεμο drones», με χιλιάδες νεκρούς κάθε εβδομάδα, και δήλωσε ότι στόχος του είναι να σταματήσει η αιματοχυσία «για τις ψυχές και τους νέους ανθρώπους».

Ευρώπη: Μαζική μετανάστευση, ενέργεια και «πράσινη απάτη» την καταστρέφουν

Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έκανε λόγο για ήπειρο που έχει γίνει «αγνώριστη», εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης, των υψηλών κρατικών δαπανών και των πολιτικών πράσινης μετάβασης, τις οποίες χαρακτήρισε «απάτη».

Άσκησε σκληρή κριτική στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή τους πολιτική οδήγησε σε αυτοκαταστροφή και εκτόξευση του κόστους. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην αιολική ενέργεια, λέγοντας ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα τόσο περισσότερα χρήματα χάνει, ενώ επεσήμανε ότι η Κίνα κατασκευάζει και πουλά ανεμογεννήτριες αλλά συνεχίζει να βασίζεται στον άνθρακα.

Ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη: Το αμερικανικό μοντέλο ισχύος

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, ο Τραμπ παρουσίασε τις ΗΠΑ ως παράδειγμα ενεργειακής αυτάρκειας. Μίλησε για κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και για στροφή και στην πυρηνική ενέργεια, συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή πολιτική με την παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τόνισε ότι οι αμερικανικές εταιρείες AI επενδύουν σε δικές τους ενεργειακές υποδομές και ότι οι ΗΠΑ θα παράγουν όση ενέργεια χρειαστεί για να διατηρήσουν την τεχνολογική τους πρωτοκαθεδρία απέναντι στην Κίνα.

Γάζα και Μέση Ανατολή: «Ειρήνη μέσω ισχύος»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση ασφάλειας σε σχέση με το παρελθόν, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις δικές του παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε στη Γάζα, λέγοντας ότι η Χαμάς αποτελεί μια οργάνωση που γεννήθηκε μέσα στη βία, αλλά υποστήριξε ότι είτε θα αφοπλιστεί είτε θα εξαλειφθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, λέγοντας ότι χωρίς τα αμερικανικά πλήγματα και την πολιτική πίεσης, δεν θα υπήρχε καμία συμφωνία στη Μέση Ανατολή, καθώς πολλές χώρες της περιοχής φοβούνταν την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι πλέον το Ιράν δεν αποτελεί την ίδια απειλή και ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία ειρήνης, στην οποία –όπως είπε– συμμετέχουν δεκάδες χώρες.

Αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, παρουσιάζοντας το ισραηλινό παράδειγμα ως μοντέλο για ευρύτερες εφαρμογές.

Βενεζουέλα και «χαμένες χώρες»

Η Βενεζουέλα χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα χώρας που, κατά τον Τραμπ, «χάλασε» λόγω λανθασμένων πολιτικών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μπορεί να επιστρέψει στην ευημερία, εντάσσοντας τη χώρα στο αφήγημα περί αποτυχίας κρατισμού και ιδεολογικών επιλογών.

Ανάπτυξη, δασμοί και επιστροφή ισχύος

Κλείνοντας, ο Τραμπ παρουσίασε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα που έχει επιστρέψει «ισχυρότερη από ποτέ». Νωρίτερα είχε μιλήσει για τεράστιες επενδύσεις, για επιστροφή βιομηχανιών στις ΗΠΑ λόγω δασμών και για αντιστροφή της μετανάστευσης. Υποστήριξε δε ότι η ανάπτυξη δεν προκαλεί πληθωρισμό, αλλά μπορεί να τον εξουδετερώσει.

Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Ελβετίας με τους δασμούς που επεβλήθηκαν, προκειμένου να τεκμηριώσει την αποψή του για το πώς αυτοί είναι «δίκαιοι».

Από τη Γροιλανδία μέχρι την Ουκρανία και από την ενέργεια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ χάραξε στο Νταβός μια γραμμή αμερικάνικης ισχύος, απαιτώντας από συμμάχους και εταίρους να προσαρμοστούν στη νέα αμερικανική πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»

18:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Ανθρώπινο να έχει εξτρά κίνητρο ο Λι» - Όσα δήλωσε ενόψει Αντολού Εφές

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αττικής λόγω κακοκαιρίας

18:31ME TO N & ME TO Σ

Οταν άκουσα τη Μ.Καρυστιανού, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Επτά χώρες αποδέχονται την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

18:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Κωνσταντέλιας – Στη διάθεση του Λουτσέσκου για Μπέτις

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ελεύθερος αφέθηκε ο μαθητής που πήγε στο σχολείο του με όπλο- «Το πήρε για εφέ, δεν είχε σφαίρες», λέει ο θείος του

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μετά την παραίτηση Εξαδάκτυλου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο περιστατικό σε δημόσια υπηρεσία του Αγρινίου: Πήγε στη ΔΕΥΑ, προκάλεσε ζημιές και έφυγε

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας» - Τι είπε για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την σχέση Πούτιν - Ζελένσκι

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Δακρυσμένος έφυγε από τη δίκη κατά της Daily Mail: «Έκαναν τη ζωή της συζύγου μου κόλαση»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται το Amber Alert με εισαγγελική εντολή για την 16χρονη Λόρα - «Φορούσε μαύρα ρούχα και φώναζε στο τηλέφωνο», λέει η γυναίκα που την είδε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε συναγερμό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την κακοκαιρία - Αλλαγές στα δρομολόγια πλοίων

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες στο Κρυονέρι - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης οδοστρώματος

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας» - Τι είπε για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την σχέση Πούτιν - Ζελένσκι

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

18:31ME TO N & ME TO Σ

Οταν άκουσα τη Μ.Καρυστιανού, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στα @@

17:20ΚΟΣΜΟΣ

New Yorker: Βουλευτής των Δημοκρατικών κινδυνεύει με 17 έτη φυλάκισης επειδή επισκέφθηκε κέντρο κράτησης μεταναστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ