Τραμπ από το Νταβός: «Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Η ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής τοποθέτησης σε οικονομικό φόρουμ. Δεν κινήθηκε σε «ευχολόγια» για την παγκόσμια συνεργασία, ούτε ήταν μια ασαφής ιδεολογική διακήρυξη, από αυτές που συνήθως ακούγονται σε αυτές τις σάλες.

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του δεν ήταν μόνο η οικονομία, αλλά η ασφάλεια, η ενέργεια και ο έλεγχος κρίσιμων γεωγραφικών χώρων, με τη Γροιλανδία να αναδεικνύεται σε πρώτο και κυρίαρχο θέμα.

Γροιλανδία: «Ένα κομμάτι πάγου» με παγκόσμια στρατηγική αξία

Ο Τραμπ έθεσε ευθέως το ζήτημα της Γροιλανδίας, παρουσιάζοντάς την όχι ως οικονομικό ή μεταλλευτικό τρόπαιο, αλλά ως κρίσιμο κρίκο στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Τόνισε ότι η περιοχή βρίσκεται «σχεδόν ανοχύρωτη» σε μια στρατηγική ζώνη ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα, υποστηρίζοντας ότι καμία χώρα ή ομάδα χωρών - πλην των Ηνωμένων Πολιτειών - δεν είναι σε θέση να τη διασφαλίσει.

Επικαλέστηκε ιστορικά παραδείγματα, αναφέροντας ότι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ ανέλαβαν την άμυνα της Γροιλανδίας μετά την ταχεία κατάρρευση της Δανίας απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Υποστήριξε ότι, αφού οι ΗΠΑ κέρδισαν τον πόλεμο, επέστρεψαν την περιοχή στη Δανία, επιλογή που σήμερα χαρακτήρισε αφελή.

BREAKING:



Trump says that USA wants the "a piece of ice" for world protection and that NATO doesn't want to give it.



"They have a choice, you can say 'yes' and we will be very appreciative or you can say 'no' and we will remember" pic.twitter.com/VFaudL7Hbr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην άμυνα της Γροιλανδίας, ενώ - όπως είπε - η Δανία δεν κάλυψε ούτε το 1% αυτού του κόστους. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσίασε την απαίτηση για αμερικανική κυριότητα ως ζήτημα εθνικής και συμμαχικής ασφάλειας, ξεκαθαρίζοντας πάντως - προφανώς προς ανακούφιση των παρευρισκομένων - ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, αλλά υποσχόμενος οι ΗΠΑ να «θυμούνται» την απόφαση των εταίρων της.

BREAKING:



Trump issued an ultimatum regarding Greenland: "So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember." pic.twitter.com/GKbbQLSbr2 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

Η αναφορά στον σχεδιαζόμενο «Χρυσό Θόλο» -ένα σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας ανάλογο με τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ- ενίσχυσε την εικόνα της Γροιλανδίας ως προκεχωρημένου φυλακίου της αμερικανικής άμυνας στον Αρκτικό κύκλο.

ΝΑΤΟ: Πίεση στους συμμάχους και αμφισβήτηση της αμοιβαιότητας

Η Γροιλανδία συνδέθηκε άμεσα με μια συνολικότερη κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα για τη συλλογική ασφάλεια, ενώ η αμοιβαιότητα δεν είναι δεδομένη.

Επανέλαβε ότι πριν από τη δική του παρέμβαση οι σύμμαχοι δεν τηρούσαν ούτε το όριο του 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος πίεσε για αύξηση στο 5%. Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι «το πρόβλημα με το ΝΑΤΟ είναι πως εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί για αυτούς, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εκείνοι για εμάς»,

Trump: "We actually took care of the needs of NATO for years, which I felt was always unfair. So I got NATO to pay because they're rich countries. But I think it's time that NATO step up. Without us, I think it could have been World War III, if you want to know the truth." pic.twitter.com/5irFz069Gl — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

χρησιμοποιώντας τη Γροιλανδία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς και αναζήτηση συμφωνίας

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Τραμπ παρουσίασε τον πόλεμο ως μια σύγκρουση που κληρονόμησε. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα είχε εισβάλει αν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και επέκρινε τη χρηματοδότηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κίεβο.

Trump: "With Ukraine and Russia, there's tremendous hatred between Zelensky and Putin. [..] I think I can say that we're reasonably close to making a deal. [...] Russia's set, and Zelensky will not do it. And then we'll have Zelensky wants to make a deal, and Putin doesn't want." pic.twitter.com/yxlSGDRPnQ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

Τόνισε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν συμφωνία, αν και -όπως είπε - σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο καθένας εμφανίζεται απρόθυμος. Περιέγραψε τον πόλεμο ως «πόλεμο drones», με χιλιάδες νεκρούς κάθε εβδομάδα, και δήλωσε ότι στόχος του είναι να σταματήσει η αιματοχυσία «για τις ψυχές και τους νέους ανθρώπους».

Ευρώπη: Μαζική μετανάστευση, ενέργεια και «πράσινη απάτη» την καταστρέφουν

Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έκανε λόγο για ήπειρο που έχει γίνει «αγνώριστη», εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης, των υψηλών κρατικών δαπανών και των πολιτικών πράσινης μετάβασης, τις οποίες χαρακτήρισε «απάτη».

??" WE HAVE TO DEFEND THE WEST..THE CULTURE THAT LIFTED US FROM THE DEPTHS OF THE DARK AGES TO THE PINNACLE OF HUMAN ACHIEVEMENT” - President Trump pic.twitter.com/HvomWYJdhK — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) January 21, 2026

Άσκησε σκληρή κριτική στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή τους πολιτική οδήγησε σε αυτοκαταστροφή και εκτόξευση του κόστους. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην αιολική ενέργεια, λέγοντας ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα τόσο περισσότερα χρήματα χάνει, ενώ επεσήμανε ότι η Κίνα κατασκευάζει και πουλά ανεμογεννήτριες αλλά συνεχίζει να βασίζεται στον άνθρακα.

Ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη: Το αμερικανικό μοντέλο ισχύος

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, ο Τραμπ παρουσίασε τις ΗΠΑ ως παράδειγμα ενεργειακής αυτάρκειας. Μίλησε για κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και για στροφή και στην πυρηνική ενέργεια, συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή πολιτική με την παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τόνισε ότι οι αμερικανικές εταιρείες AI επενδύουν σε δικές τους ενεργειακές υποδομές και ότι οι ΗΠΑ θα παράγουν όση ενέργεια χρειαστεί για να διατηρήσουν την τεχνολογική τους πρωτοκαθεδρία απέναντι στην Κίνα.

Γάζα και Μέση Ανατολή: «Ειρήνη μέσω ισχύος»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση ασφάλειας σε σχέση με το παρελθόν, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις δικές του παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε στη Γάζα, λέγοντας ότι η Χαμάς αποτελεί μια οργάνωση που γεννήθηκε μέσα στη βία, αλλά υποστήριξε ότι είτε θα αφοπλιστεί είτε θα εξαλειφθεί.

Trump on Iran: "We had a bully. The bully was Iran. The bully of the Middle East. They used to call it for years. They were the bully of the Middle East. They're not the bully of the Middle East anymore." pic.twitter.com/q2Cmm0t2US — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, λέγοντας ότι χωρίς τα αμερικανικά πλήγματα και την πολιτική πίεσης, δεν θα υπήρχε καμία συμφωνία στη Μέση Ανατολή, καθώς πολλές χώρες της περιοχής φοβούνταν την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι πλέον το Ιράν δεν αποτελεί την ίδια απειλή και ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία ειρήνης, στην οποία –όπως είπε– συμμετέχουν δεκάδες χώρες.

Αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, παρουσιάζοντας το ισραηλινό παράδειγμα ως μοντέλο για ευρύτερες εφαρμογές.

Βενεζουέλα και «χαμένες χώρες»

Η Βενεζουέλα χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα χώρας που, κατά τον Τραμπ, «χάλασε» λόγω λανθασμένων πολιτικών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μπορεί να επιστρέψει στην ευημερία, εντάσσοντας τη χώρα στο αφήγημα περί αποτυχίας κρατισμού και ιδεολογικών επιλογών.

Ανάπτυξη, δασμοί και επιστροφή ισχύος

Κλείνοντας, ο Τραμπ παρουσίασε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα που έχει επιστρέψει «ισχυρότερη από ποτέ». Νωρίτερα είχε μιλήσει για τεράστιες επενδύσεις, για επιστροφή βιομηχανιών στις ΗΠΑ λόγω δασμών και για αντιστροφή της μετανάστευσης. Υποστήριξε δε ότι η ανάπτυξη δεν προκαλεί πληθωρισμό, αλλά μπορεί να τον εξουδετερώσει.

Trump speaks in Davos about how he was thinking when he put 39% tariffs on Switzerland.



He says that the President of Switzerland Karin Keller-Sutter really "rubbed him the wrong way" pic.twitter.com/xuCkJG6ssE — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Ελβετίας με τους δασμούς που επεβλήθηκαν, προκειμένου να τεκμηριώσει την αποψή του για το πώς αυτοί είναι «δίκαιοι».

Από τη Γροιλανδία μέχρι την Ουκρανία και από την ενέργεια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ χάραξε στο Νταβός μια γραμμή αμερικάνικης ισχύος, απαιτώντας από συμμάχους και εταίρους να προσαρμοστούν στη νέα αμερικανική πραγματικότητα.

