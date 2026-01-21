Μεντβέντεφ: Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να γίνει σαν τον Πούτιν, αλλά είναι αδύνατο

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας συγκρίνει τους δύο προέδρους με αφορμή τη Σύνοδο του Νταβός για τη Γροιλανδία 

Σε μία σύγκριση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο telegram με αφορμή την άσκοπη όπως τη χαρακτηρίζει σύνοδο του Νταβός για την «παγωμένη» Γροιλανδία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Τράμπ ως «επιθετικός θείος» απέναντι στους «δειλούς ευρωπαίους» θα τους πείσει να αναλάβει την πλήρη κηδεμονία της Γροιλανδίας, επιδιώκοντας - σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, να χρωματίσει το νησί με τα αστέρια και τις ρίγες στον χάρτη του κόσμου και να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τους ιδρυτές της χώρας. Θέλει να μείνει για πάντα στην ιστορία. Και ταυτόχρονα να γίνει όπως ο Πρόεδρος της Ρωσίας, αλλά όπως προσθέτει αυτό «είναι αδύνατο», εξηγώντας πως η Ρωσία σε αντίθεση με τον Τραμπ ανακαταλαμβάνει αρχικά ρωσικά εδάφη.

Συγκεκριμένα η ανάρτησή του αναφέρει:

«Η ανούσια εκδήλωση στο Νταβός υπόσχεται να είναι ενδιαφέρουσα. Αντί για την κουραστική Ουκρανία, θα συζητήσουν για την παγωμένη Γροιλανδία.

Η κατάσταση είναι γενικά κατανοητή. Οι δειλοί Ευρωπαίοι, γεμάτοι από ηρεμιστικά λόγω του φόβου τους, θα πείσουν τον επιθετικό θείο να αναλάβει την πλήρη κηδεμονία του νησιού, αλλά να το αφήσει στην επίσημη ιδιοκτησία του Δανικού Βασιλείου. Κάντε ό,τι θέλετε, κύριε: πάρτε το νησί σε αόριστη και δωρεάν χρήση, εξορμήστε εκεί δωρεάν χρήσιμα ορυκτά, χτίστε στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, πυραυλικές βάσεις και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα για απόλυτο έλεγχο.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν χρειάζεται αυτό. Όλοι καταλαβαίνουν: θέλει να χρωματίσει τον νησί με τα αστέρια και τις ρίγες στον χάρτη του κόσμου (έχει ήδη δημοσιεύσει χάρτη που περιλαμβάνει τον Καναδά και τη Βενεζουέλα) και να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τους ιδρυτές της χώρας. Θέλει να μείνει για πάντα στην ιστορία. Και ταυτόχρονα να γίνει όπως ο Πρόεδρος της Ρωσίας.

Το τελευταίο είναι αδύνατο. Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και ως αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων, η Ρωσία ανέκτησε τα εδάφη της, τα οποία για αιώνες αποτελούσαν μέρος της, μαζί με τους ανθρώπους της. Η Γροιλανδία είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Ποτέ δεν είχε άμεση σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και αυτές προσπάθησαν να την αγοράσουν αρκετές φορές.

Το ζήτημα, εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο η προφανής επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ.

Αν και όλοι περιγράφουν με ενθουσιασμό πώς ο ενθουσιασμένος Γαργαντούας Τραμπ θα καταπιεί ένα τεράστιο κομμάτι γης. Και μετά θα φτύσει στο ζαρωμένο πρόσωπο της άθλιας γριάς Ευρώπης, μετατρέποντας ταυτόχρονα τις ΗΠΑ στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση.

Ο Τραμπ, φυσικά, βιάζεται. Άλλωστε, ο χρόνος του φεύγει αμείλικτα. Ήρθε η ώρα να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στις πλάκες της ιστορίας».

Ο ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας αναρωτήθηκε πόσο μακριά θα έφτανε ο σημερινός ηγέτης των ΗΠΑ για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

«Η διάλυση του ΝΑΤΟ θα αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη από την απαγωγή ενός ξένου ηγέτη που προδόθηκε από τους συμμάχους του σε μια αποδυναμωμένη χώρα», συνέχισε, αναφερόμενος στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτό το μήνα.

