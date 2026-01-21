Τραμπ στο Νταβός - Πόσο ανόητοι ήμασταν μετά τον Β΄ ΠΠ που δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία

Η ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Στο περιθώριο του World Economic Forum, ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, έδαφος που ανήκει στη Δανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις γύρω από την ομιλία του θα παρακολουθούνται στενά, καθώς το ενδιαφέρον στο Νταβός παραμένει αμείωτο.

- Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε φίλους και εχθρούς

- Χθές ήταν η πρώτη επέτειος της ορκομωσίας μου και σήμερα μετά από 12 μήνες στο Λευκό Οίκο η οικονομία αναπτύσσεται

- Πλεον δεν έχουμε πληθωρισμό ενώ έχουμε ανάπτυξη. Η χώρα μας δεν έχει δει στο παρελθόν τέτοιες συνθήκες.

- 20 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Είμαστε η πιο «καυτή χώρα» για επενδύσεις. Είμαστε στο δρόμο για διπλάσια ανάπτυξη από τις προβλέψεις του IMF.

-Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή του πλανήτη. Ο πλανήτης θα μας ακολουθήσει στην ανάπτυξη.

- Οι χώρες σας θα πάνε καλύτερα αν ακολουθήστε το παραδειγμά μας.

- Κάποιες χώρες στην Ευρώπη είναι «αγνώριστες» - Μαζική μετανάστευση, υψηλά κρατικά έξοδα, πράσινη απάτη. Αγαπώ την Ευρώπη αλλά έχει γίνει αγνώριστη.

- Εισάγουν πληθυσμούς από ξένες χώρες.

- Γύρισαν την πλάτη τους σε ό,τι κάνει κάθε κράτος δυνατό και επιτυχημένο.

- «Πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις ακολούθησαν με εξίσου ανόητο τρόπο, γυρίζοντας την πλάτη σε ό,τι κάνει τα έθνη πλούσια, ισχυρά και δυνατά», λέει.

«Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικά ρεκόρ δημοσιονομικών και εμπορικών ελλειμμάτων, καθώς και ένα διογκούμενο κρατικό χρέος, που τροφοδοτήθηκε από το μεγαλύτερο κύμα μαζικής μετανάστευσης στην ανθρώπινη ιστορία.

Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

«Οι ηγέτες είτε δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει είτε, όσοι το καταλαβαίνουν, δεν κάνουν απολύτως τίποτα», προσθέτει.

- Σε ένα χρόνο η πολιτική μας απέδωσε αποτελέσματα. Αντί να βάζουμε ανεμογεννήτριες προχωράμε στην ανάπτυξη, αντί να χρηματοδοτούμε γραφειοκράτες, χρηματοδοτούμε την οικονομία.

-Αντί να αυξάνουμε τους φόρους, βάζουμε δασμούς σε ξένα κράτη για την ζημιά που μας έκαναν.

- Κόψαμε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

- Μειώσαμε τον πληθωρισμό.

-Υποσχέθηκα να «σβήνω» δέκα ρυθμίσεις για κάθε νέα ρύθμιση που έφερνα, αλλά σβήνουμε κατά μέσο όρο 129.

- Κόψαμε δεκάδες φόρους, ειδικά από τους συνταξιούχους.

-Στις ΗΠΑ συμβαίνει ένα θαύμα που κανείς δεν πίστευε. Είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα.

- Τα ευρωπαϊκά έθνη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα είναι εταίροι μας. Όταν ανεβαίνουν οι ΗΠΑ, ανεβαίνουν και αυτά.

- Σταμάτησα τις πολιτικές καταστροφής της ενέργειας στη χώρα μου. Είχαν κλείσει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

- Κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου.

- Η Βενεζουέλα ήταν ένα υπέροχο μέρος, αλλά μετά «χάλασε» με τις πολιτικές που εφήρμοσαν. Η Βενεζουέλα θα τα πάει υπέροχα.

- Όταν τλεέιωσε η επίθεση είπαν «Ας κάνουμε μια συμφωνία». Τώρα θα βγάλουν σε έξι μήνες περισσότερα λεφτά από έβγαλαν τα τελευταία χρόνια.

- Η πρόοδος που έχουμε κάνει με τα πυρηνικά είναι απίθανη. Έχουμε ασφάλεια και καλές τιμές. Ηγούμαστε στην παγκόσμια κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πολύ.

- Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις δικές τους ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η Κίνα φτιάχνει πολλές, αλλά και εμείς κάνουμε το ίδιο. Θα χρειαστεί όση ενέργεια χρρειάζεται η χώρα για να τροφοδοτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

- Αποφύγαμε την ενεργειακή κατάρρευση που βρήκε κάθε ευρωπαϊκό έθνος που ακολούθησε τις πολιτικές της πράσινης απάτης.

- Είδαμε στην Ευρώπη τις πολιτικές της άκρας αριστεράς που προσπάθησαν να επιβάλλουν στις ΗΠΑ.

- Η Γερμανία αυτοκαταστράφηκε ενεργειακά. Η Βρετανία παράγει μόλις το 1/3 της ενεργειάς της.

- Θέλω η Ευρώπη να πετύχει, θέλω η Βρετανία να πετύχει. Οι τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες παντού. Όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα τόσο περισσότερα λεφτά χάνει.

- Η Κίνα κατασκευάζει όλες τις ανεμογεννήτριες και τις πουλάει. Έχουν βάλει λίγα πάρκα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν άνθρακα.

- Έχουν βγάλει μια περιουσία πουλώντας ανεμογεννήτριες, αλλά χρησιμοποιούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

- «Οι ηλίθιοι τις αγοράζουν».

- Αγαπάω την Ευρώπη.

- Ο πολιτισμός που έχει δημιουργήσει η Ευρώπη είναι τρομακτικός. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να ειναι δυνατή.

- Θέλετε να πώ κάτι για τη Γροιλανδία;

- Έχω τρομερό σεβασμό για τους λαούς της Γροιλανδίας και της Δανίας.

- «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να μπορεί να υπερασπιστεί το ίδιο του το έδαφος», λέει.

«Η πραγματικότητα είναι πως καμία χώρα —ούτε καν ομάδα χωρών— δεν βρίσκεται σε θέση να διασφαλίσει τη Γροιλανδία, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο καταλαβαίνει ο κόσμος».

- Η Δανία παραδόθηκε σε έξι ώρες στη Γερμανία. Και εμείς έπρεπε μετά να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Και το κάναμε.

- Αφού κερδίσαμε τον πόλεμο - αν δεν ήμασταν εμείς όλοι θα μιλούσατε Γερμανικά η Γιαπωνέζικα - δώσαμε την Γροιλανδία πίσω στην Δανία. Τι ηλίθιοι που ήμασταν;

- Η χώρα μας είναι σε κίνδυνο για πρώτη φορά, λόγω των πυραύλων, λόγω των πυρηνικών όπλων.

- Η Γροιλανδία έιναι μια τεράστια, σχεδόν ακατοίκητη περιοχή, που βρίσκεται δίχως άμυνα σε μια στραητγική περιοχή μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ.

- Δεν υπάρχει άλλη αξία της Γροιλανδίας. Λένε για σπάνιες γαίες, αλλά δεν ισχύει. Έχουμε τόσες σπάνιες γαίες. Για να χρησιμοποιήσεις τις σπάνιες γάιες της Γροιλανδίας, είναι πολύ δύσκολο πρέπει να σκάψεις πολύ πάγο.

- Ξοδέψαμε δεκάδες δισεκατομμύρια για την άμυνα της Γροιλανδίας, η Δανία δεν ξόδεψε ούτε το 1%.

- Θέλουμε να την κάνουμε ασφαλή.

- Δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ δίχως την πρώτη μου θητεία.

- Χρειαζόμαστε ισχυρά σύνορα, ελεύθες εκλογές και έναν καλό Τύπο.

- Χρειαζόμαστε έναν δίκαιο Τύπο. Κέρδισα τα πάντα στις εκλογές αλλά πήρα μόνον αρνητική δημοσιότητα.

- Κληρονόμησα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πουτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ αν ήμουν εγώ στην Προεδρία.

- Ο Μπάιντεν έδωσε 350 δισ. στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.

- Εμείς είμαστε πολύ μακριά από την Ουκρανία.

- Μέχρι να έλθω εγώ, υποτίθεται ότι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θα πλήρωναν το 2% για το ΝΑΤΟ, αλλά δεν πλήρωναν τίποτε.

- ήλθα και το ανέβασα στο 5% και τώρα πληρώνουν.

- Ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτε

- Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητάμε είναι η Γροιλανδία. Το είχαμε. Αλλά το επιστρέψαμε, αφού κερδίσαμε την Γερμανία, την Ιαπωνία την Ιταλία και άλλους.

- Το τι έχουμε πάρει από το ΝΑΤΟ είναι τίποτε. Εκτός από το να προστατεύουμε την Ευρώπη από την Ρωσία.

- Μόνον πληρώναμε το ΝΑΤΟ. Και το μόνο που ζητάμε είναι η Γροιλανδία και την ιδιοκτησία της.

- Διότι αλλιώς δεν μπορούμε να την υπερασπιστούμε.

- Ποιος θα υπερασπιστεί μια εμπορική συμφωνία, για ένα παγωμένο νησί.

- Οι πύραυλοι θα πετούν πάνω από την Γροιλανδία.

- Για λόγους εθνικής ασφαλείας το μόνο που θέλουμε είναι η Γροιλανδία. Θα χτίσουμε εκεί τον Χρυσό Θόλο.

- Θα προστατεύει και τον Καναδά. Ο Καναδάς ζει λόγω των ΗΠΑ, θυμήσου το Κάρνει, όταν ξανακάνεις δηλώσεις.

- Το κάναμε στο Ισραήλ. Είπα στον Νετανιάχου, σταμάτα να περηφανεύσαι για τον Σιδερένιο Θόλο, εμείς τον φτιάξαμε. Κάνανε όμως πολύ γενναία δουλειά.

-Δώσαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ και δεν πήραμε τίποτε. Θέλουν τώρα βοήθεια στην Ουκρανία.

- Τον προηγούμενο μήνα πέθαναν 31.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί.

-Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θέλουν συμφωνία. Μιλάω μαζί τους. Πρέπει να γίνει συμφωνία γιατί πεθαίνει πολύς κόσμος. Και καθώς το κάνω βοηθάω την Ευρώπη και την Ουκρανία.

«Αυτό θέλω να σταματήσω, δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόκειται για ψυχές, για νέους ανθρώπους», λέει.

«Θέλω να το σταματήσω, είναι ένας φρικτός πόλεμος».

Λέει ότι διαπραγματεύεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει μια συμφωνία.

«Διαπραγματεύομαι με τον πρόεδρο Ζελένσκι και νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», λέει.

Ο Τραμπ δηλώνει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

- Το μόνο που ζητάω είναι ένα κομμάτι πάγο, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια. Είναι πολύ λίγο για τα όσα έχουμε δώσει τόσα χρόνια.

- Το πρόβλημα με το ΝΑΤΟ είναι ότι εμείς σίγουρα θα είμαστε μαζί τους. Αυτοί δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι μαζί μας.

- Με όλα τα λεφτά, το αίμα και τον ιδρώτα που δίνουμε, δεν είναι μαζί μας για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

- Φτιάχνουμε τα καλύτερα όπλα στον κόσμο και τώρα θα τα φτιάχνουμε και γρηγορότερα. Έκανα νομοθετική ρύθμιση.

- Παρακολουθούσα τον Μακρόν με τα υπέροχα γυαλιά του. Τι διάολο συνέβη;

- Εμάνουελ του είπα, εκμεταλλεύεσαι τις ΗΠΑ με τις συνταγές και πρέπει να αυξήσεις τις τιμές.

- Του είπα ότι αν δεν το κάνεις θα ανεβάσω τους δασμούς στα γαλλικά κρασιά και τις άλλες εισαγωγές, και εκεί το κόστος είναι δεκαπλάσιο.

- Οι τιμές των φαρμάκων μας θα πέσουν σε τεράστιο βαθμό.

- Οι μισθοί στις ΗΠΑ ανεβαίνουν, και η ιδιοκατοίκηση είναι σύμβολο για το έθνος μας.

- Οι μεγάλοι επενδυτικοί οργανισμοί έχουν ανεβάσει το κόστος της ιδιοκτησίας σπιτιού.

- Όμως τα σπίτια φτιάχτηκαν για ανθρώπους. Και οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν έθνος ενοικιαστών. Δεν θα το επιτρέψω.

- Τα προβλήματα για μια προκαταβολή για ένα σπίτι είναι οι τόκοι. Χρεώνουν 28 και 30 και 31 και 32%, είναι τοκογλυφία. Για να βοηθήσω τους πολίτες μας να επανέλθουν, ζητώ από το κογκρέσσο να βάλει όριο στο 10% για έναν χρόνο. Έτσι ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες να μαζέψουν χρήματα για τις προκαταβολές.

- Θέλουμε να παραμείνουμε οι παγκόσμιοι ηγέτες του κρύπτο, για να προστατεύσουμε την πρωτοπορία. Η Κίνα ήθελε αυτή την αγορά, όπως ήθελε και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όμως τις έχουμε εμείς.

- Έδωσα οδηγίες να αγοραστουν ομόλογα αξίας 200 δισ. δολαρίων

- Θα αλλάξω τον επικεφαλής της FED. Άλλα μου λένε στις συνεντεύξεις και άλλα κάνουν μετά.

- Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε για πρώτη φορά το κόστος των υποθηκών. Και κανένας δεν λέει τίποτε για τον ρόλο που έπαιξε το ότι στάματησε η εισβολή εκατομμυρίων στην χώρα μας.

- Προστατεύω τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Δεν θέλω να κάνω τίποτε που να πλήξει τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

- Αν ήθελα θα μπορούσα να καταστρέψω την αγορά ακινήτων, αλλά δεν θέλω.

- Η Ελβετία έφτιαχνε υπέροχα ρολόγια, μας τα πούλαγε αλλά εμείς δεν βγάζαμε τίποτε από αυτό. Τους έβαλα δασμούς. Δεν ήταν ευχαριστημένοι, αλλά ήταν δίκαιο. Τα περισσότερα λεφτά που βγάζουν είναι από εμάς. 41 δισ. δολάρια από εμάς.

- Ήλθε η Rolex να με δει, ήλθαν όλοι. Δεν θέλω να πληγώνω τους ανθρώπους. Κατεβάσαμε τους δασμούς λίγο. Αλλά συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά μέρη σαν και αυτό, που βγάζουν λεφτά από εμάς και λένε «είναι ένα μικρό μέρος». Συνειδητοποίησα ότι οι ΗΠΑ κρατούν τον κόσμο οικονομικά ζωντανό.

- Όλοι εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ. Έβαλα έναν δασμό και ήταν απλά δίκαιο.

- Θα μπορούσα να βάλω υψηλότερους δασμούς, αλλά δεν θέλω να καταστρέψω κανέναν.

- Χωρίς εμάς μερικά πράγματα δεν δουλεύουν. Και υπάρχει και ο παράγοντας της προστασίας. Ο Στρατος μας είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο.

- Θυμάμαι παλιά όταν ανέβαινε το χρηματιστήριο στις ΗΠΑ, ανέβαιναν όλα. Τώρα πια όταν ανεβαίνει το χρηματιστήριο, πέφτουν τα άλλα, λόγω των επιτοκίων. Τώρα όταν έχουμε έναν πολύ καλό μήνα, θέλουν να το «σκοτώσουν».

- η ανάπτυξη δεν σημαίνει πληθωρισμό. Στην πραγματικότητα η σωστή ανάπτυξη μπορεί να σκοτώσει τον πληθωρισμό.

- Έχουμε επενδύσεις 18 τρισεκατομμυρίων. Λεφτά που έρχονται και χτίζουν εργοστάσια. Φεύγουν από τον Καναδά, από το Μεξικό, από την Ιαπωνία και χτίζουν στις ΗΠΑ για να γλυτώσουν τους δασμούς.

- Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε αντιστροφή της μετανάστευσης. Διώξαμε εγκληματίες, εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές.

- Η Ουάσιγκτον είναι πλέον το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο. Ήταν ανασφαλές, στείλαμε την Εθνική Φρουρά. Μέσα σε τρεις μήνες έγινε αυτό. Καθαρίσαμε και τα γκράφιτι. Τώρα ανοίγουν ξανά εστιατόρια, ενώ πριν έκλειναν. Το ίδιο στο Μέμφις, στο Τενεσί, στη Λουϊζιάνα. Εκεί κόψαμε το έγκλημα κατά 64%.

- Κόβουμε την δημόσια χρηματοδότηση από μετανάστες. Κόβουμε τις χρηματοδοτήσεις από τις πόλεις που προστατεύουν παράνομους μετανάστες.

- Στη Μινεσότα, Σομαλοί εκμεταλλεύθηκαν το κοινωνικό κράτος. Πώς τα κατάφεραν αυτοί οι χαμηλής νοημοσύνης άνθρωποι.

- Σταματήσαμε τα ναρκωτικά. Ανατινάξαμε τα ναρκο-υποβρύχια και την διακίνηση των ναρκωτικών από τη θάλασσα. Τώρα θα αναλάβουμε και την διακίνηση από τη ξηρά. Είναι εύκολο.

- Παίρνουμε ανθρώπους από τη Σομαλία, που είναι ένα αποτυχημένο κράτος.

- Έχουμε την Ιλχαν Ομάρ, από τη Σομαλια, που έρχεται να μας πει πώς θα «τρέξουμε το κράτη» μας.

- Πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Πρέπει να επανακαλύψουμε τον πολιτισμό που μας πήγε από τον μεσαίωνα στην ανάπτυξη.

- Εχουμε στα χέρια μας τεχνολογίες που οι προγονοί μας δεν μπορούσα να φανταστούν.

- Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνης, και ευκαιρίες μεγαλύτερες από κάθε άλλον στον παρελθόν.

- Μαζί ας μεγαλώσουμε τις οικονομίες μας, ας υπερασπισθούμε τους ανθρώπους μας και ας χτίσουμε ένα νέο μέλλον για τους λαούς μας.

- Οι ΗΠΑ επέστρεψαν δυνατότερες από ποτέ.

Ερωτήσεις προς Τραμπ

- Σε ερώτηση για το αν θα μπορέσει να κρατήσει σε τροχιά ανάπτυξης την οικονομία των ΗΠΑ, ο Τραμπ αναφέρεται στον κορωνοϊό και το πώς μπόρεσαν οι ΗΠΑ να ανταπεξέλθουν. Θα έχουμε μια οικονομία που δεν συγκρίνεται με καμία είπε, τονίζοντας ότι θα δουν αριθμούς που δεν θα πιστεύουν. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράγματα που κανείς δεν έχει ξανακάνει. Αλλά χρειαζόμαστε λίγη τύχη. Ποιός θα φανταζόταν ότι θα μας χτυπούσε μια πανδημία;

Θα έχουμε την μεγαλύτερη ανάπτυξη που είχε ποτέ μεγάλη χώρα.

- Σε ερώτηση για το αμερικάνικο χρέος, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η ανάπτυξη είναι το κλειδί. Τόνισε ότι υπάρχει τρομερή ανάπτυξη, αλλά και κόβουν έξοδα, ενώ προσθέτει και τους δασμούς. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μείωση του χρέους, με κύρια μέθοδο την ανάπτξη και μετά τις περικοπές. Έκανε αναφορά στις εκτεταμένες απάτες στη Μινεσότα, λέγοντας ότι άνθρωποι που μπήκαν χωρίς σέντ στην χώρα φεύγουνε με εκατομμύρια. Έκανε λόγο για 90 δισεκατομμύρια σε απάτες μόνο στη Μινεσότα. Αν κόψουμε στο μισό τις απάτες είπε, δεν θα έχουμε πρόβλημα με το χρέος.

Τα 500 δισ. δολάρια που δόθηκαν σε επενδύσεις για τεχνητή νοημοσύνη, οδηγούν την ανάπτυξη. Έκανε αναφορά σε μεγάλα project που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά στο κτίσιμο ενεργειακής υποδομής. Όπως είπε μάλιστα οι εταιρείες τεχνητές νοημοσύνης θα πουλούν πίσω το ρεύμα.

Για τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνηκαι τις σινο-αμερικανικές σχέσεις είπε, πώς πάντα έιχε καλή σχέση με τον Πρόεδρο Σιπινγκι και τον πρόεδρο Πούτιν. Είναι απίθανος άνθρωπος είπε. Είχα πάντα καλή σχέση, που διακόπηκε με τον covid. Ο Μάρκο Ρούμπιο μου έμαθε να είμαι διπλωμάτης. Ο Ρούμπιο πήρε το 100% των ψήφων στην Βουλή. Στην αρχή δεν μου άρεσε, αλλά αποδείχθηκε ότι ο Ρούμπιο είναι φανταστικός υπουργός Εξωτερικών, θα περάσει στην ιστορία.



Σε ερώτηση για την Γροιλανδία και την Ουκρανία και πιθανές συμφωνίες: Η Γροιλανδία κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια στην Δανία κάθε χρόνο. Είναι ένα κομμάτι πάγου, που είναι όμως πολύ σημαντική για την εθνική και διεθνή ασφάλεια. Η Γροιλανδία μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική που δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μας απειλέι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Λέω αυτό: Το ΝΑΤΟ μας συμπεριφέρεται άδικα εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι είναι ώρα το ΝΑΤΟ να έλθει στο προσκήνιο. Αν η Καμάλα είχε εκλεγεί θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για την Ουκρανία είπε ότι υπάρχει τρομερό μίσος μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, μη φυσιολογικό μίσος. Νομίζω όμως ότι και η Ρωσία και η Ουκρανία θέλουν συμφωνία. Είμαστε κοντά. Μερικές φορές θέλει η Ρωσία συμφωνία και δεν θέλει ο Ζελένσκι. Άλλες φορές θέλει ο Ζελένσκι και δεν θέλει ο Πούτιν.

Είναι ένας πόλεμος των drones. Τα Drones σκοτώνουν χιλιάδες κάθε εβδομάδα. Θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι. Είναι ώρα για συμφωνία. Αν δεν την κάνουν θα είναι ηλίθιοι. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι.

Σε ερώτηση για το Συμβούλιο της Ειρήνης και την Γάζα, είπε πως έχουμε ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε στη Χαμάς και στο πώς τα μέλη της γεννήθηκαν με ένα όπλο στα χέρια, αλλά θα τα παραδώσουν. Αν δεν το κάνουν θα τιναχθούν στον αέρα. Έχουμε 59 χώρες που είναι μέλη της συμφωνίας.

Αν δεν χτυπούσαμε το Ιραν δεν θα υπήρχε συμφωνία. Διότι πολλές χώρες φοβόντουσαν το Ιράν. Τώρα πια το Ιραν δεν είναι απειλή για τις χώρες της περιοχής.

