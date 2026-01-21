Νταβός: Προσγειώθηκε το ελικόπτερο του Τραμπ - Σύντομα η ομιλία του
Χθες καθυστέρησε η αναχωρησή του από τις ΗΠΑ λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροπλάνο του
Το ελικόπτερο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Marine One, προσγειώθηκε στο χιονισμένο Νταβός. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί σύντομα, μετά την καθυστέρηση της αναχώρησής του από τις ΗΠΑ λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροπλάνο του χθες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ταξιδεύει μόνος του στο Νταβός για την πρώτη του προσωπική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μετά από έξι χρόνια.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια μεγάλη αντιπροσωπεία περίπου 20 μελών του προσωπικού του. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η επικεφαλής του προσωπικού του Σούζι Γουάιλς, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Στίβεν Μίλερ και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ εμφανίστηκαν να βγαίνουν από το Air Force One μετά την προσγείωσή του στη Ζυρίχη.
Πέρυσι, ο Τραμπ απλώς έδωσε μια ομιλία διά τηλεδιασκέψεως την ημέρα μετά την ορκωμοσία του και παρουσίασε την προσέγγιση «America First» που διαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική του κατά τους πρώτους 12 μήνες της θητείας του.