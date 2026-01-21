Νταβός: Προσγειώθηκε το ελικόπτερο του Τραμπ - Σύντομα η ομιλία του

Το Marine One, που μεταφέρει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να προσγειωθεί κατά την άφιξή του στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Το ελικόπτερο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Marine One, προσγειώθηκε στο χιονισμένο Νταβός. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί σύντομα, μετά την καθυστέρηση της αναχώρησής του από τις ΗΠΑ λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροπλάνο του χθες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ταξιδεύει μόνος του στο Νταβός για την πρώτη του προσωπική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μετά από έξι χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια μεγάλη αντιπροσωπεία περίπου 20 μελών του προσωπικού του. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η επικεφαλής του προσωπικού του Σούζι Γουάιλς, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Στίβεν Μίλερ και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ εμφανίστηκαν να βγαίνουν από το Air Force One μετά την προσγείωσή του στη Ζυρίχη.



Πέρυσι, ο Τραμπ απλώς έδωσε μια ομιλία διά τηλεδιασκέψεως την ημέρα μετά την ορκωμοσία του και παρουσίασε την προσέγγιση «America First» που διαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική του κατά τους πρώτους 12 μήνες της θητείας του.

