Γροιλανδία: Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία και η Δανία διαμηνύουν ότι η περιοχή του Αρκτικού κύκλου δεν είναι προς πώληση και ετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη διχαστεί, με ορισμένους να «βλέπουν» μέχρι και διάλυσή του. Μεγάλος νικητής από αυτό; Η Κίνα (-έστω υπό προϋποθέσεις).

Εξετάζοντας την κατάσταση από πλευράς Πεκίνου, οι κινήσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποτελούν ακόμα μία απόδειξη ότι η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παγκόσμια τάξη βρίσκεται σε αναταραχή, κάτι που δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κίνα.

«Οι περισσότεροι Κινέζοι το βλέπουν ως μια ακόμη εκδήλωση της εκφοβιστικής, ηγεμονικής και αυταρχικής συμπεριφοράς του Τραμπ», λέει ο Γουάνγκ Γουέν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν στο Πεκίνο. Και προσθέτει: «Η κατοχή της Γροιλανδίας από τον Τραμπ θα σήμαινε την κατάρρευση του ΝΑΤΟ, μια προοπτική που θα ευχαριστούσε πολύ τον κινεζικό λαό».

Επί χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη τυμπανοκρουσία στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξημένη παρουσία της Κίνας -και της Ρωσίας- στην περιοχή της Αρκτικής. Το 2019, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι η επιρροή του Πεκίνου κινδύνευε να δημιουργήσει μια «νέα Θάλασσα της Νότιας Κίνας» γύρω από τον βόρειο πόλο και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την παρουσία των ΗΠΑ εκεί.

Όμως, όσον αφορά τη Γροιλανδία, η Κίνα έχει δυσκολευτεί να αποκτήσει μία σημαντική θέση στην περιοχή, εν μέρει λόγω της αντίστασης από τις ΗΠΑ και τη Δανία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, το 2018, υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Δανία μπλόκαρε προσφορά κινεζικής κρατικής εταιρίας για την επέκταση ενός δικτύου αεροδρομίων της Γροιλανδίας. Κινεζική εταιρεία εμποδίστηκε επίσης να αγοράσει μια εγκαταλελειμμένη ναυτική βάση στη Γροιλανδία δύο χρόνια νωρίτερα.

Η επίσημη γραμμή του Πεκίνου, πάντως, είναι ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να υπονομεύσουν τον χάρτη του ΟΗΕ, μια συνθήκη που εγγυάται την κυριαρχία των κρατών. Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, προέτρεψε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «κινεζική απειλή» στη Γροιλανδία ως πρόσχημα για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Ελπίδες για έναν «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού»

Ωστόσο, τα συμφέροντα της Κίνας στη Γροιλανδία δεν είναι τυχαία. Μεταξύ 2012 και 2017, οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Κίνας στη Γροιλανδία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 11% του ΑΕΠ της περιοχής, ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι σε άλλα αρκτικά έθνη. Η επιθυμία της Γροιλανδίας να προσελκύσει κινεζικές επενδύσεις για να τη βοηθήσει να αξιοποιήσει τους ορυκτούς της πόρους έρχεται μερικές φορές σε αντίθεση με τις ανησυχίες ασφαλείας της Δανίας, η οποία ελέγχει την ασφάλεια και τις εξωτερικές υποθέσεις της περιοχής, και άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Το 2018, η Κίνα δημοσίευσε μια λευκή βίβλο που περιέγραφε την πολιτική της για την Αρκτική. Ακούγεται παράδοξο -και είναι-, αλλά περιέγραψε τον εαυτό της ως «κράτος κοντά στην Αρκτική» με αντίστοιχα συμφέροντα στην περιοχή. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η Κίνα «ελπίζει να συνεργαστεί με όλα τα μέρη για την κατασκευή ενός «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού» μέσω της ανάπτυξης των αρκτικών ναυτιλιακών οδών», τοποθετώντας την αρκτική στρατηγική της Κίνας ως μέρος της πρωτοβουλίας «Ζώνη και Δρόμος» του Σι Τζιπίνγκ. Η Κίνα τόνισε επίσης τις ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα στην Αρκτική.

Τον Οκτώβριο, το πρώτο βήμα κατά μήκος του Πολικού Δρόμου του Μεταξιού έγινε πραγματικότητα. Ένα κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το Νίνγκμπο στην ανατολική Κίνα έδεσε στο λιμάνι Φέλιξστοου στο Σάφολκ. Η άφιξη σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένα πλοίο ταξίδεψε από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας, μιας ναυτιλιακής διαδρομής που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Αρκτικής της Ρωσίας. Το ταξίδι κατά μήκος της διαδρομής που λειτουργεί από μια γραμμή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ελέγχεται από την Κίνα διήρκεσε μόλις 20 ημέρες, περίπου το μισό του τυπικού χρόνου ταξιδιού.

Αυτή η εμπορική διαδρομή βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τη Ρωσία. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Πεκίνο έχει πλησιάσει τη Μόσχα και αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη καχυποψία από τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τους γείτονες της Ρωσίας. Για χρόνια, οι κινεζικές εταιρείες αγωνίζονταν να μετατρέψουν τα έργα εξόρυξης στη Γροιλανδία σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το απροκάλυπτο ενδιαφέρον του Τραμπ για την περιοχή έχει μόνο δυσκολέψει τα πράγματα.

«Από την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ... οι κινεζικές εταιρείες στη Γροιλανδία έχουν αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, και το ίδιο το Πεκίνο φαίνεται να έχει αποθαρρύνει τις επενδύσεις εκεί τα τελευταία χρόνια», λέει ο Πάτρικ Άντερσον, στο Σουηδικό Εθνικό Κέντρο Κίνας. «Η εμπλοκή της Κίνας στη Γροιλανδία σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Κάποιοι έχουν επισημάνει το μερίδιο 6,5% της Κίνας στο έργο εξόρυξης Kvanefjeld στη νότια Γροιλανδία ως απόδειξη των συμφερόντων της Κίνας στις σπάνιες γαίες της περιοχής. Αλλά ο Άντερσον επισημαίνει ότι το έργο είναι ανενεργό από τότε που η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου το 2021.

«Δεδομένης της αντίθεσης των ΗΠΑ και της Δανίας στην κινεζική δραστηριότητα στη Γροιλανδία και των ευρύτερων δυτικών προσπαθειών για την κατασκευή αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γαιών ανεξάρτητων από την Κίνα, είναι επίσης απίθανο να επιτραπεί στις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν σε οποιαδήποτε άλλα έργα σπάνιων γαιών στη Γροιλανδία», λέει ο Άντερσον.

Ανεξάρτητα από αυτό, το Πεκίνο προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει έναν ηγέτη των ΗΠΑ που διαλύει τις παγκόσμιες συμμαχίες κάτι που ενδεχομένως να ευνοεί την Κίνα, αλλά του οποίου η απρόβλεπτη φύση θα μπορούσε να απειλήσει τα κινεζικά συμφέροντα.

