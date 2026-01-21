Γροιλανδία: Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

Εδώ και χρόνια το Πεκίνο προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη Γροιλανδία - Μπορεί να την πετύχει τώρα;

Ζωή Μακρυγιάννη

Γροιλανδία: Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία και η Δανία διαμηνύουν ότι η περιοχή του Αρκτικού κύκλου δεν είναι προς πώληση και ετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη διχαστεί, με ορισμένους να «βλέπουν» μέχρι και διάλυσή του. Μεγάλος νικητής από αυτό; Η Κίνα (-έστω υπό προϋποθέσεις).

Εξετάζοντας την κατάσταση από πλευράς Πεκίνου, οι κινήσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποτελούν ακόμα μία απόδειξη ότι η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παγκόσμια τάξη βρίσκεται σε αναταραχή, κάτι που δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κίνα.

«Οι περισσότεροι Κινέζοι το βλέπουν ως μια ακόμη εκδήλωση της εκφοβιστικής, ηγεμονικής και αυταρχικής συμπεριφοράς του Τραμπ», λέει ο Γουάνγκ Γουέν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν στο Πεκίνο. Και προσθέτει: «Η κατοχή της Γροιλανδίας από τον Τραμπ θα σήμαινε την κατάρρευση του ΝΑΤΟ, μια προοπτική που θα ευχαριστούσε πολύ τον κινεζικό λαό».

Επί χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη τυμπανοκρουσία στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξημένη παρουσία της Κίνας -και της Ρωσίας- στην περιοχή της Αρκτικής. Το 2019, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι η επιρροή του Πεκίνου κινδύνευε να δημιουργήσει μια «νέα Θάλασσα της Νότιας Κίνας» γύρω από τον βόρειο πόλο και δεσμεύτηκε να ενισχύσει την παρουσία των ΗΠΑ εκεί.

Όμως, όσον αφορά τη Γροιλανδία, η Κίνα έχει δυσκολευτεί να αποκτήσει μία σημαντική θέση στην περιοχή, εν μέρει λόγω της αντίστασης από τις ΗΠΑ και τη Δανία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, το 2018, υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Δανία μπλόκαρε προσφορά κινεζικής κρατικής εταιρίας για την επέκταση ενός δικτύου αεροδρομίων της Γροιλανδίας. Κινεζική εταιρεία εμποδίστηκε επίσης να αγοράσει μια εγκαταλελειμμένη ναυτική βάση στη Γροιλανδία δύο χρόνια νωρίτερα.

greenland1.jpg

Η επίσημη γραμμή του Πεκίνου, πάντως, είναι ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να υπονομεύσουν τον χάρτη του ΟΗΕ, μια συνθήκη που εγγυάται την κυριαρχία των κρατών. Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, προέτρεψε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «κινεζική απειλή» στη Γροιλανδία ως πρόσχημα για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Ελπίδες για έναν «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού»

Ωστόσο, τα συμφέροντα της Κίνας στη Γροιλανδία δεν είναι τυχαία. Μεταξύ 2012 και 2017, οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Κίνας στη Γροιλανδία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 11% του ΑΕΠ της περιοχής, ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι σε άλλα αρκτικά έθνη. Η επιθυμία της Γροιλανδίας να προσελκύσει κινεζικές επενδύσεις για να τη βοηθήσει να αξιοποιήσει τους ορυκτούς της πόρους έρχεται μερικές φορές σε αντίθεση με τις ανησυχίες ασφαλείας της Δανίας, η οποία ελέγχει την ασφάλεια και τις εξωτερικές υποθέσεις της περιοχής, και άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Το 2018, η Κίνα δημοσίευσε μια λευκή βίβλο που περιέγραφε την πολιτική της για την Αρκτική. Ακούγεται παράδοξο -και είναι-, αλλά περιέγραψε τον εαυτό της ως «κράτος κοντά στην Αρκτική» με αντίστοιχα συμφέροντα στην περιοχή. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η Κίνα «ελπίζει να συνεργαστεί με όλα τα μέρη για την κατασκευή ενός «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού» μέσω της ανάπτυξης των αρκτικών ναυτιλιακών οδών», τοποθετώντας την αρκτική στρατηγική της Κίνας ως μέρος της πρωτοβουλίας «Ζώνη και Δρόμος» του Σι Τζιπίνγκ. Η Κίνα τόνισε επίσης τις ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα στην Αρκτική.

greenland2.jpg

Τον Οκτώβριο, το πρώτο βήμα κατά μήκος του Πολικού Δρόμου του Μεταξιού έγινε πραγματικότητα. Ένα κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το Νίνγκμπο στην ανατολική Κίνα έδεσε στο λιμάνι Φέλιξστοου στο Σάφολκ. Η άφιξη σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένα πλοίο ταξίδεψε από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας, μιας ναυτιλιακής διαδρομής που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Αρκτικής της Ρωσίας. Το ταξίδι κατά μήκος της διαδρομής που λειτουργεί από μια γραμμή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ελέγχεται από την Κίνα διήρκεσε μόλις 20 ημέρες, περίπου το μισό του τυπικού χρόνου ταξιδιού.

Αυτή η εμπορική διαδρομή βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τη Ρωσία. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Πεκίνο έχει πλησιάσει τη Μόσχα και αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη καχυποψία από τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τους γείτονες της Ρωσίας. Για χρόνια, οι κινεζικές εταιρείες αγωνίζονταν να μετατρέψουν τα έργα εξόρυξης στη Γροιλανδία σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το απροκάλυπτο ενδιαφέρον του Τραμπ για την περιοχή έχει μόνο δυσκολέψει τα πράγματα.

«Από την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ... οι κινεζικές εταιρείες στη Γροιλανδία έχουν αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, και το ίδιο το Πεκίνο φαίνεται να έχει αποθαρρύνει τις επενδύσεις εκεί τα τελευταία χρόνια», λέει ο Πάτρικ Άντερσον, στο Σουηδικό Εθνικό Κέντρο Κίνας. «Η εμπλοκή της Κίνας στη Γροιλανδία σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Κάποιοι έχουν επισημάνει το μερίδιο 6,5% της Κίνας στο έργο εξόρυξης Kvanefjeld στη νότια Γροιλανδία ως απόδειξη των συμφερόντων της Κίνας στις σπάνιες γαίες της περιοχής. Αλλά ο Άντερσον επισημαίνει ότι το έργο είναι ανενεργό από τότε που η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου το 2021.

«Δεδομένης της αντίθεσης των ΗΠΑ και της Δανίας στην κινεζική δραστηριότητα στη Γροιλανδία και των ευρύτερων δυτικών προσπαθειών για την κατασκευή αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γαιών ανεξάρτητων από την Κίνα, είναι επίσης απίθανο να επιτραπεί στις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν σε οποιαδήποτε άλλα έργα σπάνιων γαιών στη Γροιλανδία», λέει ο Άντερσον.

Ανεξάρτητα από αυτό, το Πεκίνο προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει έναν ηγέτη των ΗΠΑ που διαλύει τις παγκόσμιες συμμαχίες κάτι που ενδεχομένως να ευνοεί την Κίνα, αλλά του οποίου η απρόβλεπτη φύση θα μπορούσε να απειλήσει τα κινεζικά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο μία εβδομάδα μετά από εμένα»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Φον Ντερ Λάιεν για Ευρώπη: Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες αποχώρησαν μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Θουρίας - «Ο αγώνας συνεχίζεται»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να γίνει σαν τον Πούτιν, αλλά είναι αδύνατο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό - «Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει!», είπε στον Τσιάρα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Αρκούδα κάνει βόλτες σε χωριό της Κοζάνης

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Έφτασε η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

«Χιονοπόλεμος» στην Πτολεμαΐδα: Η πόλη στα «λευκά»!

12:05ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εορταστική δράση υποστήριξης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τρεις φάσεις της συνολικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον εθνικό διάλογο για το αγροτικό

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξαν μπάσκετ και αντάλλαξαν δώρα στην έδρα της Εφές

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Nome: Μία μικροσκοπική πόλη χρυσοθήρων στην Αλάσκα, κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε - Γιατί δίχασε την κοινή γνώμη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη - Πώς απορρίπτεται ο ισχυρισμός του για άμυνα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Καρδίτσα, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ