«Αντε γ@@ κ. πρόεδρε»: Δανός ευρωβουλευτής «τα έχωσε» στον Τραμπ για τη Γροιλανδία - Bίντεο

Ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν εμφανίστηκε χθες (20/1) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασε με εξαιρετική σαφήνεια τις απόψεις του για την κρίση στη Γροιλανδία. Ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να το θέσω με λόγια που ίσως καταλαβαίνετε: Κύριε Πρόεδρε... αντε γ@@@».

A Danish member of the European Parliament told President Trump to “f*** off” during a debate on the European Union’s response to Trump’s threats to acquire Greenland, a self-governing Danish territory.



Σχεδόν αμέσως τον διέκοψε ο πρόεδρος και του είπε ότι η γλώσσα του δεν αρμόζει στο χώρο του κοινοβουλίου και ήταν αντίθετη με τους κανόνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Βίστιζεν επιστρατεύει βωμολοχία σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μια ομιλία του πριν από ένα χρόνο, όταν ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά σοβαρά την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή ένας άλλος βουλευτής της Δανίας είπε οτι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα κατέληγαν να πολεμούν στρατεύματα της Δανίας εάν ο Ππρόεδρος Τραμπ διατάξει τον αμερικανικό στρατό να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, δήλωσε ένας Δανός πολιτικός.

«Εάν υπάρξει εισβολή αμερικανικών στρατευμάτων, θα είναι πόλεμος και θα πολεμάμε ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε στο CNN ο Ράσμους Γιάρλοφ, μέλος του κοινοβουλίου της Κοπεγχάγης με το συντηρητικό κόμμα της αντιπολίτευσης και πρόεδρος της επιτροπής άμυνας .

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ένοπλης δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γεγονός που ανησυχεί βαθιά τους στενότερους συμμάχους της Αμερικής, οι οποίοι επί δεκαετίες βασίζονται στις ΗΠΑ για την προστασία τους από άλλες στρατιωτικές απειλές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν θέλουν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη αρκτική έκταση πλούσια σε ορυκτά και μέρος της Δανίας, αλλά η κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειές της να εδραιώσει τον έλεγχο της περιοχής τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ισορροπούν ανάμεσα στην προσπάθεια να επαναφέρουν με ασφάλεια τις ΗΠΑ στο πλευρό τους και στην κατηγορηματική καταδίκη των προσπαθειών του Τραμπ.

