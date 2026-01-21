Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην άποψή του για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει επιστροφή»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» και ότι «η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία και απάντησε: «Θα το μάθετε».

Λίγο πριν την έλευσή του στην Ελβετία, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω του Truth Social ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και Παγκόσμια Ασφάλεια», υπογραμμίζοντας πως «δεν γίνεται να κάνουμε πίσω».

Μακρόν: «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες»

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σε συνάντηση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία για μια «στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες», ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «η παλιά τάξη πραγμάτων δεν επιστρέφει».

O Μακρόν πρόσθεσε ότι είναι η ώρα «για ειρήνη, σταθερότητα» αλλά και «προβλεψιμότητα» σε μια αναφορά που εμμέσως πλην σαφώς παρέπεμπε στον πρόεδρο Τραμπ, προκαλώντας και κάποια γέλια στην αίθουσα. Περιγράφοντας το σημείο που βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης, είπε ότι είναι σαφές ότι «πλησιάζουμε σε μια εποχή αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε όρους ασφαλείας όσο και από οικονομικής άποψης.

«Δείτε την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα», είπε ακόμη κάνοντας λόγο για «στροφή προς την απολυταρχία» την ίδια ώρα που υπάρχουν διάφοροι πόλεμοι σε πολλά σημεία του κόσμου.

Aπαντώντας στην κριτική που δέχεται η Ευρώπη, ο Μακρόν ανέφερε ότι η γηραιά πειρος μπορεί να αργή αλλά είναι προβλέψιμη και διαθέτει κανόνες δικαίου. «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες», πρόσθεσε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος όπως επίσης «προτιμούμε την επιστήμη από τις θεωρίες συνωμοσίας και το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα».

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» την «ατελείωτη συσσώρευση νέων δασμών», πόσω μάλλον όταν οι δασμοί αυτοί «χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας». Είπε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι «είναι οι μόνοι που δεν προστατεύουν τις δικές τους εταιρείες και αγορές τη στιγμή που «άλλες χώρες δεν σέβονται τον επί ίσιοις όροις ανταγωνισμού».

Πρόβλημα στο Air Force One

Ο Τραμπ επρόκειτο να φτάσει στο Νταβός την Τετάρτη, αλλά ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα στο Air Force One ανάγκασε το αεροπλάνο να γυρίσει πίσω. Δεν ήταν σαφές πώς η καθυστέρηση θα επηρέαζε το πρόγραμμά του. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το αεροπλάνο έκανε στροφή και ότι ο Τραμπ θα πετούσε για το Νταβός με άλλο αεροσκάφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι έχουν «προγραμματιστεί πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία». Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της μακράς συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά» στη Γροιλανδία.

Ερωτηθείς από το BBC εάν η πιθανή διάλυση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ήταν ένα τίμημα που ο πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για τη Γροιλανδία, απάντησε: «Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα, από κάθε άποψη» και είπε «Το ΝΑΤΟ θα είναι ευτυχισμένο και εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι», προσθέτοντας: «Το χρειαζόμαστε για την παγκόσμια ασφάλεια».

Νωρίτερα ωστόσο αμφισβήτησε το κατά πόσον το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που χρειαστεί. «Ξέρω ότι θα σπεύσουμε να σώσουμε (το ΝΑΤΟ), αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν αυτοί στο πλευρό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ - ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου - έχει σήμερα 32 κράτη μέλη, με τις ΗΠΑ να είναι μία από τις 12 ιδρυτικές χώρες. Σχεδιασμένη για την προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσω συλλογικής άμυνας, μία από τις βασικές αρχές της συμμαχίας του ΝΑΤΟ περιγράφεται στο Άρθρο 5, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Όταν το NBC News ρώτησε χθες αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει την περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο».

Σε συνέντευξή της στο BBC Newsnight το βράδυ της Τρίτης, η Υπουργός Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων της Γροιλανδίας, Nάαγια Ναθάνιελσεν, δήλωσε ότι οι Γροιλανδοί ήταν «μπερδεμένοι» από τις απαιτήσεις του προέδρου. «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό», είπε ο Ναθάνιελσεν. «Ποια αξία αποδίδετε στον πολιτισμό μας και στο δικαίωμά μας να αποφασίζουμε τι θα μας συμβεί στο μέλλον;»

