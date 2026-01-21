Nome: Μία μικροσκοπική πόλη χρυσοθήρων στην Αλάσκα, κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ

Μια πόλη στην Αλάσκα είναι πλέον το κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ. Το Νome, με πληθυσμό 3.700 κατοίκων θα φιλοξενήσει το μοναδικό λιμάνι βαθέων υδάτων της Αρκτικής στη χώρα

H πόλη Nome στην Αλάσκα

Η Τζόι Μπέικερ είναι διευθύντρια του λιμανιού της Νome και, ως εκ τούτου, η τοπική επιβλέπουσα ενός σχεδίου ύψους 548 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του λιμανιού, σε μια από τις πιο απομακρυσμένες πόλεις της Αμερικής στη Βερίγγειο Θάλασσα. Η Νοme είναι μια ήσυχη, παγωμένη παραμεθόρια πόλη, γνωστή κυρίως για τον αγώνα ελκήθρου Iditarod, και προσβάσιμη μόνο αεροπορικώς, εκτός από μερικούς καλοκαιρινούς μήνες, όταν oι πάγοι λιώνουν αρκετά ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων.

Σύντομα, ωστόσο, η υπάρχουσα αποβάθρα του Νome θα μετατραπεί στο πρώτο λιμάνι βαθέων υδάτων της χώρας στην Αρκτική, ένας κρίσιμος κόμβος στις φιλοδοξίες του προέδρου Τραμπ να καταστήσει τις ΗΠΑ κυρίαρχες στο μακρινό βορρά και να ανταγωνιστεί άλλες παγκόσμιες δυνάμεις για ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους και ναυτιλιακούς διαδρόμους.

Ο πρόεδρος δεν ξεκίνησε το δεκαετές σχέδιο για την επέκταση του υπάρχοντος λιμανιού του Νome, αλλά οι αρκτικές φιλοδοξίες του, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του να καταλάβει τη Γροιλανδία, είναι μακροχρόνιες και ευρέως γνωστές. Οι φιλοδοξίες του για την πόλη ξεκαθάρισαν προς το τέλος της πρώτης θητείας του, όταν το Κογκρέσο ενέκρινε την επέκταση του λιμανιού με την υποστήριξη της διοίκησης.

Πέρυσι, το έργο πέρασε από το στάδιο των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς το Σώμα Μηχανικών του Στρατού ανέθεσε μια σύμβαση κατασκευής ύψους 399,4 εκατομμυρίων δολαρίων για την πρώτη φάση, εν μέσω πιέσεων σε ολόκληρη την κυβέρνηση για να αντιμετωπίζουν πλέον την Αρκτική και τα κρίσιμα ορυκτά της ως στρατηγική προτεραιότητα. Αυτό το καλοκαίρι, τα συνεργεία θα ξεκινήσουν την κατεδάφιση του υπάρχοντος λιμανιού. Η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το Nome ενδεχομένως να έχει ανακατασκευαστεί μέχρι το 2033.

«Δεν είναι στην πραγματικότητα ότι η τρέχουσα κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει την Αρκτική, η Μητέρα Φύση το έκανε αυτό», είπε η κα Μπέικερ, μια Νοτιοτεξανή που μετακόμισε στην Αλάσκα το 1987 «Βλέπω ότι η τρέχουσα κυβέρνηση απλώς το αξιοποιεί με τρόπο που θα διασφαλίσει ότι η χώρα μας είναι πιο αυτάρκης. Αυτό δεν μπορεί να είναι κακό». Το κατά πόσον η επέκταση του λιμανιού θα είναι καλή για το Νome είναι ένα μεγάλο ερώτημα για πολλούς από τους 3.700 κατοίκους της πόλης που κατοικούν όλο το χρόνο και για έναν πλανόδιο πληθυσμό εργολάβων, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και λάτρεις των κυνοφιλιών.

Η επέκταση των λιμένων και η οικονομική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει αναμένεται να διπλασιάσουν ή και να τριπλασιάσουν τον πληθυσμό, και ορισμένοι στο Νome ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να συμβεί χωρίς μια σταθερή στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο οικονομικό πλάνο.

«Αυτή είναι μια πόλη που βιώνει άνθηση και μια πτώση», δήλωσε ο Τζιμ Γουέστ Τζούνιορ, ένας μακροχρόνιος πολιτικός ηγέτης, του οποίου το χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων περιλαμβάνει μια εταιρεία χαλικιών, την τοπική υπηρεσία ταξί και το 125χρονο Board of Trade Saloon. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη οικονομικός κύκλος, αλλά κάτι που θα έχει διαρκή οφέλη για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Η άνθηση του Νοme ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι μεταλλωρύχοι που απαθανατίστηκαν στο φιλμ «Τρεις Τυχεροί Σουηδοί» βρήκαν χρυσό στο κοντινό Άνβιλ Κρικ. Η ανακάλυψή τους μετέτρεψε για λίγο το Νome στη μεγαλύτερη πόλη στην Αλάσκα, με περισσότερους από 20.000 κατοίκους. Ένα δεύτερο κύμα χρυσοθηρίας ήρθε το 2011, που προκλήθηκε από την άνοδο των τιμών του χρυσού και συνίστατο κυρίως σε υπεράκτιες εκσκαφές, αλλά υποχώρησε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ξεκίνησε.

Σήμερα, η επίπεδη, άδενδρη χειμερινή τούνδρα γύρω από τη Νome είναι διάσπαρτη με εγκαταλελειμμένες εξέδρες εξόρυξης και η πόλη βρίσκεται σε οικονομική στασιμότητα. Λίγα προϊόντα παράγονται τόσο κοντά στον Αρκτικό Κύκλο και όλα πρέπει να φτάνουν είτε με αεροπλάνο είτε με εποχιακή φορτηγίδα. Οι τιμές είναι «τσουχτερές». Σε μια πρόσφατη επίσκεψη, ένα γαλόνι βενζίνης κόστιζε 6,50 δολάρια, ένα γαλόνι γάλακτος κόστιζε 6,99 δολάρια και ένα πεπόνι σχεδόν 12 δολάρια.

Το νοσοκομείο και οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες φέρνουν προσωρινούς εργάτες και είτε χτίζουν τις δικές τους κατοικίες είτε παρέχουν επιδοτήσεις στέγασης που μειώνουν την προσφορά και αυξάνουν το κόστος για τους κατοίκους που διαμένουν όλο το χρόνο. Δημοτικοί ηγέτες όπως η Μπέικερ, πρώην λιμενάρχης του Νome η οποία επέστρεψε από τη συνταξιοδότηση για να διαχειριστεί την επέκταση, πιστεύουν ότι το νέο έργο θα οδηγήσει σε οικονομική βιωσιμότητα.

Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι δημοτικοί αξιωματούχοι μπορούν να βρουν χρηματοδότηση.Με βάση τη συμφωνία της με την πολιτειακή και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η Νόουμ πρέπει να καλύψει το 10% του κόστους κατασκευής του λιμένα και το 100% των δικών της αναγκών σε υποδομές που σχετίζονται με το λιμάνι, όπως δρόμους, φώτα δρόμου και γραμμές αποχέτευσης. Η πόλη δεν γνωρίζει πόσο θα κοστίσει αυτό. Πέρα από το Δημαρχείο του Nome, επικρατεί επιφυλακτικότητα για το έργο.

1768989404266-974227086-nome.jpg

Τον Οκτώβριο, οι πολίτες συμφώνησαν να αυξήσουν τον τοπικό φόρο πωλήσεων στο 6% για να αποφύγουν περικοπές σε υπηρεσίες όπως η επισκευή δρόμων, καθώς και στις ώρες λειτουργίας του κέντρου αναψυχής της πόλης. Η σχολική περιφέρεια εξισορρόπησε τον προϋπολογισμό της πέρυσι λαμβάνοντας χρήματα από ένα ταμείο που είχε διατεθεί για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Το να βλέπεις χρήματα να πηγαίνουν στο λιμάνι τη στιγμή που άλλες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν περικοπές μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. «Βλέπω το νόημα αυτού του πράγματος για κάποιους άλλους ανθρώπους - ίσως για τον στρατό, για μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, για εταιρείες κρουαζιέρας», λέει ο Κιθ Ρένταγουέι, συνιδιοκτήτης του Builders Industrial Supply, ενός καταστήματος με οικοδομικά υλικά, ένα τετράγωνο από το λιμάνι. «Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπω το νόημα για το Nome».

Οι ντόπιοι ανησυχούν επίσης για το τι θα μπορούσαν να σημαίνουν όλα αυτά για τον τρόπο ζωής που κυριαρχεί στα 15 χωριά τους στην περιοχή του Βερίγγειου Πορθμού στην Αλάσκα. Γύρω από το Νοme, το 86% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως ιθαγενείς. Η επέκταση του λιμανιού και ένα νέο κοντινό ορυχείο γραφίτη, που επιταχύνθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερο θόρυβο, ατμοσφαιρική και υδάτινη ρύπανση, να βλάψουν την αλιεία και να επηρεάσουν τα αποδημητικά πτηνά και τις φάλαινες.

Φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά τους σπίτια και τα εποχιακά τους προγράμματα. Και ανησυχούν ότι το Νome θα επιστρέψει στις πιο δύσκολες πρώτες μέρες του. Δεν είναι η πρώτη φορά που έπαιξε ρόλο στην αμερικανική ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο αμερικανικός στρατός διατηρούσε τις βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας συνδεδεμένες σε περίπτωση σοβιετικής επίθεσης με μια εγκατάσταση κεραίας στην κορυφή του κοντινού όρους Άνβιλ.

Σήμερα, οι ντόπιοι αποκαλούν το εγκαταλελειμμένο συστοιχία «Nomehenge». Τώρα, με την τήξη των θαλάσσιων πάγων και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα να στρέφουν όλες το βλέμμα τους σε θαλάσσιες οδούς και φυσικούς πόρους της Αρκτικής, η Νοme έχει αναδειχθεί και πάλι ως ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά μέρη στο Βόρειο Ημισφαίριο. Το επεκτεινόμενο λιμάνι δεν θα είναι στρατιωτική βάση, αλλά το Νοme απέχει μία ώρα πτήσης από τη Ρωσία. Η εμβάθυνση του λιμανιού από 6,5 μέτρα σε 12,5 μέτρα θα επιτρέψει σε κάθε τύπο αμερικανικού στρατιωτικού σκάφους εκτός από αεροπλανοφόρα να δέσουν στο Νοme.

«Είμαι αρχηγός της αστυνομίας μιας μικρής πόλης και έχω αξιωματικούς πληροφοριών από το Ναυτικό, το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία που έρχονται εδώ για να καθίσουν μαζί μου», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κρόκετ, ο συνταξιοδοτούμενος αρχηγός της αστυνομίας του Νόουμ. «Κάτι μεγάλο έρχεται».

