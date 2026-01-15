Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις και τις γαρίδες

Αν ο Πρόεδρος Τραμπ αποκτήσει τη Γροιλανδία -για λόγους «εθνικής ασφαλείας» όπως διακηρύσσει- θα βρεθεί επικεφαλής μιας οικονομίας με αργή ανάπτυξη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ετήσιες κρατικές επιδοτήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις γαρίδας.

Το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο θεωρείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως ένα θαυμαστό ακίνητο. Διαθέτει στρατηγική τοποθεσία και ανεκμετάλλευτα ορυκτά αποθέματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον πάγο. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η οικονομία του εξαρτάται από κάτι πιο πεζό: την αλιεία και μια πρόσφατη αύξηση των επενδύσεων για την κατασκευή νέων αεροδρομίων. Και τα έσοδα και από τα δύο αυτά παρουσιάζουν πτωτική τάση, με αποτέλεσμα η οικονομία να έχει παραμείνει σταθερή το 2025.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών δείχνουν σταθερά ότι οι Γροιλανδοί ανησυχούν περισσότερο για την κατάσταση της οικονομίας τους παρά για μια ξένη εξαγορά από την Αμερική ή οποιονδήποτε άλλον. Οι Γροιλανδοί αξιωματούχοι παραδέχονται σιωπηλά ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, όποιος διοικεί αυτό το νησί είναι πιο πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα λατομείο χρήματος παρά με ένα χρυσωρυχείο.

Ένα σκάφος πλέει σε έναν παγωμένο θαλάσσιο κόλπο έξω από το Νουούκ της Γροιλανδίας AP/Evgeniy Maloletka

Το νησί είναι ένα από τα μεγαλύτερα κράτη πρόνοιας στον κόσμο, μια τεράστια έκταση από χωριά καλυμμένα με πάγο, των οποίων οι κάτοικοι -συχνά προσβάσιμοι μόνο με ελικόπτερα- είναι παρόλα αυτά συνηθισμένοι στα προνόμια της σοσιαλδημοκρατίας της Δανίας, από τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη έως τα ισχυρά σχολεία. Θα μπορούσε επίσης να χρειαστούν χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί μια οικονομία όπου το 98% των εξαγωγών είναι θαλασσινά σε έναν κολοσσό εξόρυξης.

«Δεν είναι μια διαφοροποιημένη οικονομία και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να γίνει αυτάρκης», δήλωσε ο Ότο Σβέντσεν, ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν έχει σημειώσει «πολλή πρόοδο», είπε.

Η Γροιλανδία «ζει» από την αλιεία

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας, που ανέρχεται σε 57.000 κατοίκους, είναι αραιά διασκορπισμένος στις ακτές μιας χώρας που καλύπτεται κατά 80% από πάγο. Το βιοτικό επίπεδο ποικίλλει τρομερά. Στην πρωτεύουσα, Νουούκ, οι ντόπιοι μπορούν να παίξουν γκολφ και να δειπνήσουν σε ένα καλό ταϊλανδέζικο εστιατόριο. Σε μικρότερους απομακρυσμένους οικισμούς, όπου οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο 50% χαμηλότεροι, οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο κόβοντας κομμάτια πάγου για να λιώσουν. Το νησί, το οποίο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το Μεξικό, έχει λιγότερο από 100 μίλια ασφαλτοστρωμένου δρόμου.

Αυτή η ύπαρξη βασίζεται σε μια βαθιά εξάρτηση από το Βασίλειο της Δανίας, του οποίου η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομη περιοχή. Περίπου το 40% του εργατικού δυναμικού της Γροιλανδίας απασχολείται από το κράτος. Η Δανία παρέχει επιχορήγηση που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των εσόδων της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και το 20% του ΑΕΠ του νησιού. Χρηματοδοτεί επίσης την αστυνομία, τα δικαστήρια, τις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών και σε μεγάλο βαθμό δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για ορισμένους από τους πιο απομακρυσμένους οικισμούς του κόσμου, καθώς και τη διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων και την χρηματοδότηση της άμυνας.

Σπίτια καλυμμένα από χιόνι φαίνονται στην ακτή ενός θαλάσσιου κόλπου στη Νουούκ της Γροιλανδίας, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. AP

Αυτό ισοδυναμεί με λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, δήλωσε ο Τόρμπεν Άντερσεν, πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου για τη Γροιλανδία. Αν αυτό εξαφανιζόταν από τη μια μέρα στην άλλη, «θα ήταν κάτι δραματικό», είπε. Αν οι ΗΠΑ αντικαθιστούσαν αυτή τη δανική επιχορήγηση, αυτό και μόνο θα καθιστούσε τους κατοίκους του νησιού τους μεγαλύτερους κατά κεφαλήν αποδέκτες ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, ξεπερνώντας τους κατοίκους της Αλάσκας ή της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσφέρει την ευκαιρία να αγοράσει το νησί, το οποίο η κυβέρνηση της Γροιλανδίας λέει ότι δεν πωλείται. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο άμεσης καταβολής πληρωμών στους Γροιλανδούς για να τους κερδίσουν.

Εξετάζουν επίσης μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας από τη Δανία και τη λήψη αμερικανικών πληρωμών για την κάλυψη ορισμένων λειτουργικών εξόδων με αντάλλαγμα την προτιμησιακή πρόσβαση για τις ΗΠΑ. Ένα σημείο σύγκρισης είναι οι Νήσοι Μάρσαλ, οι οποίες πρόσφατα ανανέωσαν ένα λεγόμενο σύμφωνο ελεύθερης σύνδεσης με τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση των νησιών του Ειρηνικού, η οποία είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ, λαμβάνει 115 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την Ουάσιγκτον σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στην Αμερική εξουσίας σε θέματα άμυνας.

Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να «δώσουν» 17.500 δολάρια σε κάθε Γροιλανδό

Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 2.875 δολάρια ανά άτομο ετησίως. Για να αντισταθμίσουν τις ετήσιες πληρωμές της Δανίας προς τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταβάλουν το ισοδύναμο περίπου 17.500 δολαρίων ανά άτομο. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι εάν οι ΗΠΑ δεν καταλάβουν τη Γροιλανδία, τότε θα μπορούσε να πέσει στην αγκαλιά των Κινέζων ή των Ρώσων. Δανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Κίνα έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον, ενώ η Ρωσία -της οποίας ο στρατός έχει βαλτώσει στην Ουκρανία- σπάνια φέρνει ναυτικά μέσα κοντά στο νησί.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη μια μεγάλη στρατιωτική βάση στη βόρεια Γροιλανδία χωρίς να πληρώνουν ενοίκια. Μια συμφωνία δεκαετιών με τη Δανία δίνει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να αναπτύξουν περισσότερους στρατιώτες στη Γροιλανδία, αρκεί να ειδοποιήσουν πρώτα την Κοπεγχάγη.

«Νομίζω ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο το αμερικανικό συμφέρον όσο και τα συμφέροντα της Γροιλανδίας», παρόλο που μπορεί να διαφέρουν σε πολλά σημεία, δήλωσε την Τρίτη στο Λονδίνο η υπουργός Επιχειρήσεων της Γροιλανδίας, Naaja Nathanielsen. Αρνήθηκε ότι η Γροιλανδία θέλει να στραφεί στην Κίνα για επενδύσεις, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να συνεργαστεί με «ομοϊδεάτισσες» χώρες και σταδιακά να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από τις δανικές επιδοτήσεις καθώς θα γίνεται πιο αυτόνομη. «Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος», είπε.

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Για μια δεκαετία, ο συνδυασμός των δανέζικων επιδοτήσεων, των επενδύσεων σε υποδομές και των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών για την ιππόγλωσσα, τον μπακαλιάρο και τις γαρίδες έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έχει επίσης σημειωθεί μια σειρά από οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Νουούκ.

Αυτές οι καλές εποχές φτάνουν στο τέλος τους. Η οικονομία της Γροιλανδίας αναπτύχθηκε κατά 0,8% το 2024 και 0,2% το 2025, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Δανίας. Μέρος αυτής της επιβράδυνσης συνδέεται με τη μείωση των αποθεμάτων γαρίδας, καθώς και με την πτώση των τιμών. Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας επηρεάζει την αναπαραγωγή των γαρίδων. Εν τω μεταξύ, έχει σημειωθεί αύξηση στον πληθυσμό του μπακαλιάρου, ο οποίος τρέφεται με γαρίδες.

Η πλειοψηφία δεν θέλει να ενταχθεί στις ΗΠΑ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η πλειοψηφία των Γροιλανδών δεν θέλει να ενταχθεί στις ΗΠΑ. Επίσης, είναι επιφυλακτικοί στο να εγκαταλείψουν την κοινωνική προστασία της Δανίας για ένα αβέβαιο μέλλον με την Αμερική. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε για μια «εκπληκτικά απότομη επιδείνωση» των δημόσιων οικονομικών της Γροιλανδίας.

Μακροπρόθεσμα, η Γροιλανδία αντιμετωπίζει προκλήσεις γνωστές σε πολλές δυτικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού και της διαρροής εγκεφάλων, καθώς οι μορφωμένοι ντόπιοι επιδιώκουν σταδιοδρομία στη Δανία. Αυτό κινδυνεύει να επιδεινώσει την έλλειψη εργαζομένων στο νησί, το οποίο έχει εργατικό δυναμικό 29.000 ατόμων. Έχει υπάρξει ένα κύμα μετανάστευσης από την Ασία -ιδίως τις Φιλιππίνες- για την κάλυψη κενών θέσεων.

«Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, το χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων, η γήρανση του πληθυσμού και η σημαντική ανισότητα ασκούν πίεση τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική συνοχή», ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση η Τράπεζα της Γροιλανδίας, ο μεγαλύτερος εμπορικός δανειστής του νησιού.

Αλλά σαφώς η Γροιλανδία έχει και δυνατότητες. Πολλά εξαρτώνται από το αν η Γροιλανδία μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό πλούτο κάτω από τον πάγο, δήλωσε ο οικονομολόγος Άντερσεν. Η Γροιλανδία διαθέτει επί του παρόντος μόνο ένα ενεργό ορυχείο. «Πολλά πράγματα βρίσκονται στο τραπέζι τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν εγκαταλειφθεί επειδή δεν υπάρχει επιχειρηματική σκοπιμότητα», είπε.

Η κατασκευή ενός ορυχείου στη Γροιλανδία συχνά συνεπάγεται επίσης την κατασκευή ενός δρόμου και ενός λιμανιού, για να μην αναφέρουμε τις κατοικίες, τις κλινικές και τις εγκαταστάσεις για τους εργάτες, οι οποίοι είναι σπάνιοι και δύσκολο να προσληφθούν. Ο παγωμένος καιρός μπορεί να κάνει το ορυχείο απρόσιτο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας κατέχει και έχει δικαιώματα επί όλων των ορυκτών πόρων. Το 2021, επέβαλε μορατόριουμ στις άδειες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απαγόρευσε επίσης την εκμετάλλευση των αποθεμάτων ουρανίου.

Περαιτέρω επενδύσεις στον ορίζοντα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του σταθμού παραγωγής ενέργειας Buksefjord κοντά στο Nούουκ και της κατασκευής νέων υδροηλεκτρικών σταθμών. Αυτοί οι σταθμοί θα μπορούσαν να παρέχουν φθηνή ενέργεια για την προσέλκυση κέντρων δεδομένων. Υπάρχει επίσης μια συνεχής προσπάθεια για την τόνωση του τουρισμού, με απευθείας πτήσεις προς το Nούουκ από το Nίουαρκ να λειτουργούν πλέον κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών του έτους.

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τη Γροιλανδία να μιμείται την επιτυχία της Ισλανδίας, συνδυάζοντας τον τουρισμό με την αλιεία και τη φθηνή ενέργεια για να προσελκύσει εταιρείες τεχνολογίας. Αντιμέτωπη με την απειλή μιας εξαγοράς από τις ΗΠΑ, η Δανία διοχετεύει επίσης επιπλέον κεφάλαια. Πρόσφατα ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια για να καλύψει το κόστος ενός νέου περιφερειακού αεροδρομίου στην ανατολική Γροιλανδία και ενός νέου λιμανιού βαθέων υδάτων.

Ανεξάρτητα από το οικονομικό κόστος, είναι απίθανο να αποτρέψει την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ο Σβέντσεν του CSIS. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ θέλει απλώς να κάνει την Αμερική μεγαλύτερη. «Είναι εύκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εδαφική επέκταση».