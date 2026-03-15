Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πιλοτή πολυκατοικίας
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην πιλοτή πολυκατοικίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, στο Ναύπλιο, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε πιλοτή πολυκατοικίας.
Το αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Ναυπλίου – Άργους με κατεύθυνση προς το Άργος και στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε στην πιλοτή πολυκατοικίας.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί έρευνα το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.
