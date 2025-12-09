Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε είσοδο πολυκατοικίας

Τροχαίo ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν «μπήκε» σε είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο της πολυκατοικίας μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που οδήγησε στην εκτροπή από την πορεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πολυτεχνείου και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα αφού δεν υπήρχαν άνθρωποι ούτε στο πεζοδρόμιο αλλά ούτε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους.