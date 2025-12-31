ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ βύθισαν τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά
Οι ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν με την πρώτη εμπλοκή
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών σκαφών που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε απόψε η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.
Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.
«Οι ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν με την πρώτη εμπλοκή. Οι υπόλοιποι ναρκοτρομοκράτες εγκατέλειψαν τα δύο άλλα σκάφη, πηδώντας στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν προτού τα επόμενα πλήγματα να βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» ανέφερε η Νότια Διοίκηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
