Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

Μεταγωγή στον εισαγγελέα του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 60χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι, έπειτα από μία εξαντλητική ανακριτική διαδικασία που διήρκησε συνολικά περίπου οκτώ ώρες.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης, παρά την πλήρη άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του κατηγορουμένου.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 09:40 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε τον Ιανουάριο του 2022. Παρέμεινε στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού για περίπου πέντεμισι ώρες, καταθέτοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Η υπόθεση, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη επί τέσσερα χρόνια, ήρθε εκ νέου στο φως ύστερα από την επίμονη δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε επαναξιολόγηση των στοιχείων και τελικά στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για εμπρησμό. Παρά ταύτα, ο ίδιος φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στον θάνατο της μητέρας του.

Το θύμα, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε, στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον χώρο.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν σε τραγικό ατύχημα, αποδίδοντάς τον σε φωτιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η ίδια ήταν «φανατική καπνίστρια». Ωστόσο, τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές αρχές φαίνεται να απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως δολοφονία με βασικό ύποπτο τον ίδιο.

