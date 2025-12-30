Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

Ο 60χρονος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος συνελήφθη στις 26 Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του

Άγγελος Βουράκης

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου οδηγείται στον εισαγγελέα, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τη σύλληψή του

INTIME NEWS/Αρχείου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Ευελπίδων έφτασε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι. Ο 60χρονος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος συνελήφθη στις 26 Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες των Αρχών και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκάλυψαν πως επρόκειτο για δολοφονία.

Όταν βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε ότι η φωτιά ξέσπασε από τσιγάρο, καθώς η Ελένη Παπαδοπούλου ήταν έντονη καπνίστρια. Όμως, οι έρευνες αποκάλυψαν ένα σκοτεινότερο γεγονός. Το πόρισμα των αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υγρό και ότι η πυρκαγιά στήθηκε για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας.

Η τοξικολογική ανάλυση αποκάλυψε ότι η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού, αφού το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, αρκετό για καπνίστρια, αλλά όχι για θάνατο από φωτιά. Αντιθέτως, αυτό δείχνει ότι όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη είχε ήδη σταματήσει να αναπνέει.

Η ανάλυση επίσης εντόπισε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, υποδεικνύοντας ότι η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε ήδη νεκρή πριν την πυρπολήσουν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν την ανατριχιαστική εκδοχή: στα ρούχα της εντοπίστηκε επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με βενζίνη, είχε ποτίσει τον καναπέ και τον γύρω χώρο και στη συνέχεια άναψε τη φωτιά.

Η πρώτη αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου στην είδηση για «έγκλημα»

Στην πρώτη επικοινωνία με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο γιος της δήλωσε κατηγορηματικά ότι η υπόθεση είχε «κλείσει». Παρά τις προσπάθειες του δημοσιογράφου να του εξηγήσει ότι η έρευνα συνεχίζεται, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος:

«Η υπόθεση έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε, θα το ήξερα», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για συνάντηση, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, για κανέναν λόγο. Ό,τι χρειάζεται να ξέρω, το ξέρω ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο, η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Βομβάρδισε λιμάνι της Υεμένης - Στόχευσε φορτία που μετέφεραν όπλα από τα ΗΑΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο θρυλικός Wankel επιστρέφει μέσω… Κίνας

10:48WHAT THE FACT

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις την Πρωτοχρονιά - Το Plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα - Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια, αποκλεισμοί σε τελωνεία

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος των πάγων» στην Αρκτική: Η Κίνα και ο νέος «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού» προκαλούν συναγερμό στη Δύση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία σε ηλικία 80 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

09:25LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα - Η CIA έπληξε με drone απομακρυσμένη προκυμαία

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Ραφαήλ Γαλυφιανάκης: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα του για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ