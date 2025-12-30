Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, με τον 60χρονο γιο της που έχει συλληφθεί να απολογείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η σύντροφος του 60χρονου κατέθεσε ότι εργαζόταν την ημέρα του συμβάντος σε πρατήριο καυσίμων και ότι ο σύντροφός της μετέφερε την οικιακή βοηθό στο σπίτι της μητέρας του μετά το τέλος της βάρδιας της.

«Την ημέρα του συμβάντος δούλευα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων. Αφού τελείωσα τη βάρδια και γύρισα στο σπίτι, ο σύντροφός μου έφυγε για να πάει να πάρει τη νέα οικιακή βοηθό για να την πάει στο σπίτι της μητέρας του», λέει η σύντροφος του 60χρονου.

«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί την 87χρονη στις αρχές του Ιανουαρίου του 2022. Τότε είχα πάει στο περίπτερο που είναι κοντά στο σπίτι της για να πάρω τα κλειδιά, που είχε αφήσει η γυναίκα που την πρόσεχε. Μάλιστα, λόγω μίας ιδιαιτερότητας της πόρτας που ήξερε μόνο ο σύντροφός μου, δεν κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα και φώναξα κλειδαρά. Μετά άφησα πάλι τα κλειδιά στο περίπτερο για να τα πάρει η γυναίκα που πρόσεχε τη μητέρα του συντρόφου μου».

Η ίδια σημειώνει: «Στο σπίτι μας είχαμε ένα μπιτόνι με βενζίνη για να βάζουμε μπρος σε μία ηλεκτρική γεννήτρια που είχαμε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τελευταία φορά θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε αυτό το μπιτόνι τον Ιανουάριο του 2022 και συγκεκριμένα λίγες μέρες πριν από τον θάνατο της 87χρονης. Έκτοτε δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξαναδεί», λέει η σύντροφος του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ωστόσο, ένα μήνυμα της ίδιας στον 60χρονο βάζει νέα δεδομένα στην έρευνα. «Αν η έρευνα στραφεί προς το μέρος σου, σκέψου το ενδεχόμενο να φύγεις από τη χώρα».

Η πρώτη αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου στην είδηση για «έγκλημα»

Στην πρώτη επικοινωνία με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο γιος της δήλωσε κατηγορηματικά ότι η υπόθεση είχε «κλείσει». Παρά τις προσπάθειες του δημοσιογράφου να του εξηγήσει ότι η έρευνα συνεχίζεται, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος:

«Η υπόθεση έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε, θα το ήξερα», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για συνάντηση, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, για κανέναν λόγο. Ό,τι χρειάζεται να ξέρω, το ξέρω ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο, η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε».

Διαβάστε επίσης