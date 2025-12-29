Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι ισχυρίζεται ο 60χρονος γιος για τον θάνατο της μητέρας του

Ο 60χρονος άνδρας συνελήφθη στις 26 Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι ισχυρίζεται ο 60χρονος γιος για τον θάνατο της μητέρας του

Μεταγωγή στον εισαγγελέα του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, συζύγου του εκλιπόντος πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο γιος τους, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ο 60χρονος άνδρας συνελήφθη στις 26 Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 περιγράφοντας καρέ καρέ το σοκ που βίωσε όταν αντίκρισε την απανθρακωμένη μητέρα του στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, ενώ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Πήγα στα Πατήσια, όπου μένει η οικιακή βοηθός, για να την πάρω προκειμένου να γνωρίσει τη μητέρα μου και πήγαμε απευθείας στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού. Κάτω από το σπίτι, στην ίδια πολυκατοικία, είδα έναν κύριο που κοιτούσε προς το κτίριο όπου έμενε η μητέρα μου και παρατήρησα μικρό καπνό να βγαίνει από μέσα, αλλά δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι. Μόλις ανοίγω την πόρτα του διαμερίσματος, νιώθω την κλειδαριά ζεστή και βλέπω μια μεγάλη φωτιά μέσα. Φώναξα “μαμά, μαμά” και προσπάθησα να μπω, αλλά δεν τα κατάφερα λόγω των φλογών. Κατέβηκα στην είσοδο της πολυκατοικίας και θυμάμαι ότι άνοιξα το παράθυρο στις σκάλες για να ζητήσω βοήθεια. Είδα τους πυροσβέστες να φτάνουν και, όταν έσβησαν τη φωτιά, ανέβηκα ξανά επάνω. Είδα τη μητέρα μου καμένη, με μόνη άθικτη την αριστερή της παλάμη, ενώ είχε καεί και η γάτα της. Οι πυροσβέστες μού είπαν ότι πέθανε από το τσιγάρο. Νόμιζα ότι ήταν ατύχημα. Δεν ήξερα ότι είχε πάρει χάπια πριν πεθάνει ή ότι βρέθηκε βενζίνη στα ρούχα της».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «πιστεύω ότι η μητέρα μου αποκοιμήθηκε ενώ είχε ανάψει τσιγάρο και μπορεί να πήρε φωτιά. Είχαμε βενζίνη στο ντουλάπι του γραφείου του πατέρα μου, οπότε από τη ζέστη ίσως έλιωσε το μπουκάλι. Η μητέρα μου ήταν φανατική του καπνίσματος. Από φάρμακα, της είχα αγοράσει Lonarid, Ciprex και Stedon. Δεν θυμάμαι αν χρειάζονταν συνταγή, αλλά τα ήθελε η ίδια. Κλειδιά από το σπίτι είχα μόνο εγώ και δεν έλειπε τίποτα, επομένως δεν έγινε διάρρηξη. Πιστεύω ότι αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο και έλιωσε το μπουκάλι με τη βενζίνη που ήταν στο άλλο δωμάτιο. Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για ατύχημα», ανέφερε.

Ο εξηντάχρονος επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος για τον θάνατο της μητέρας του, τονίζοντας ότι τη «λάτρευε» και πως δεν υπήρχαν μεταξύ τους προστριβές, ούτε αναφορικά με την πώληση του σπιτιού.

«Δεν πήγα στην κηδεία της μητέρας μου στην Αλεξανδρούπολη γιατί ήμουν άρρωστος. Την αγαπούσα πολύ και όσα έχουν ακουστεί, ότι τσακωνόμασταν ή ότι ήθελα να τη διώξω από το σπίτι, είναι ψέματα. Επίσης, εκείνη ήθελε να πουλήσει το σπίτι και το επεδίωκε. Συνεχίζω να πιστεύω ότι πέθανε από ατύχημα.»

