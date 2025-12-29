Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Είναι παρανοϊκός», λέει ο επιστήθιος φίλος του 60χρονου γιου της

Ακόμη και οι πιο στενοί συγγενείς δηλώνουν σοκαρισμένοι από την υπόθεση της δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι ο γιος της θα μπορούσε να είναι πίσω από ένα τόσο στυγερό έγκλημα. Ο 60χρονος, που σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, είχε στο παρελθόν εκφράσει απόψεις που σήμερα προκαλούν ανατριχίλα.

Σύμφωνα με το Mega, πριν από περίπου 30 χρόνια έλεγε: «Ο άνθρωπος είναι μία ασθένεια που έχει έρθει στον πλανήτη και σε 100 χρόνια θα τον έχει καταστρέψει. Δεν πιστεύω ότι η ζωή μου έχει μεγαλύτερη αξία από του σκύλου ή του σπουργιτιού».

Όπως ανέφερε στο Mega η ανιψιά της 87χρονης: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Για να καταλάβετε ήμασταν οι πιο κοντινοί άνθρωποι στην 87χρονη. Ούτε που περνούσε από το μυαλό μας ότι ο γιος μπορεί να κρυβόταν πίσω από κάτι τέτοιο. Κι εμάς μας σοκάρει η αγριότητα του εγκλήματος. Το ότι κάποιος την νάρκωσε και στη συνέχεια έβαλε φωτιά δείχνει προμελέτη. Όλο αυτό μας ξεπερνά. Δεν έχουμε κληθεί για κατάθεση. Κι εμείς μαθαίνουμε τις εξελίξεις από την τηλεόραση».

Ντοκουμέντα από τη δεκαετία του ’90 δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα του κατηγορούμενου. Σε βίντεο του Mega εμφανίζεται να μιλά σε τηλεοπτική εκπομπή ως διοργανωτής παράνομων rave party στα Οινόφυτα, υποστηρίζοντας τότε: «Είναι ο τρόπος διασκέδασης που ξεφεύγει από το καθημερινό».

Για τον ίδιο, τα rave δεν ήταν απλώς διασκέδαση, αλλά τρόπος ζωής και ιδεολογία. Τα παράνομα πάρτι γίνονταν σε εκτάσεις που ανήκαν στον πατέρα του, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Αργότερα, μετά την υποχώρηση της συγκεκριμένης μόδας, δημιούργησε φάρμα παραγωγής αυγών, η οποία όμως κατέρρευσε. Παρά την οικονομική άνεση που είχε, οι συγκρούσεις με τη μητέρα του ήταν συχνές, καθώς εκείνη τον πίεζε να αποκτήσει σταθερή εργασία.

Γείτονες της 87χρονης κάνουν λόγο για έντονους καβγάδες και τεταμένες σχέσεις. Ένοικος της πολυκατοικίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον γιο τον ξέρω από παιδί. Δεν είχανε καλές σχέσεις, βρίζονταν. Η γυναίκα ήταν κλειδωμένη. Την είχε κλειδώσει μέσα».

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Ο γιος ήταν ο μοναδικός που την επισκεπτόταν, ενώ ακόμη και οι διανομείς φαγητού δεν έρχονταν σε άμεση επαφή μαζί της, της άφηναν το φαγητό στους γείτονες.

Οι καβγάδες, σύμφωνα με τον ίδιο τον 60χρονο, σχετίζονταν κυρίως με το κάπνισμα της μητέρας του, αν και πληροφορίες αναφέρουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη. Όπως έλεγε: «Τα είχε πουλήσει όλα. Είχαμε μία μικρή κόντρα επί χρόνια με το τσιγάρο. Επειδή είμαι φανατικός αντικαπνιστής και αυτή ήταν φανατική καπνίστρια, είχαμε καταλήξει να της αφήνω μόνο ένα πακέτο την ημέρα».

Στο σπίτι δεν υπήρχαν αντικείμενα αξίας, γεγονός που προκαλούσε νέες εντάσεις:

«Και είχαμε με αυτό διαμάχη, οπότε είχε πουλήσει πράγματα και έβαζε τους γείτονες να πηγαίνουν να της παίρνουν κρυφά τσιγάρα».

Τα οικονομικά βάρη του γιου φέρεται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με μεσίτρια που μίλησε στο Mega το διαμέρισμα στο Κολωνάκι είχε μπει προς πώληση ήδη πριν την πανδημία: «Πουλιόταν από τότε. Φανταστείτε δηλαδή χρονιά, το 2018 – 2019. Θέλανε να πουλήσουν το σπίτι. Το είχαν όλα τα μεσιτικά του Κολωνακίου, το δείχνανε. Τον καιρό που το πουλάγαμε είχε φτάσει σε ένα νούμερο, 850.000 ευρώ, κάπου εκεί. Γιατί ήθελε να φύγει το σπίτι και για κάποιους λόγους δεν πουλιόταν».

Όλες οι επαφές των μεσιτών γίνονταν αποκλειστικά με τον γιο, ενώ η 87χρονη δεν είχε άμεση επικοινωνία μαζί τους. Παρότι ο ίδιος υποστήριζε ότι μιλούσαν καθημερινά, εκείνο το πρωινό δεν επικοινώνησαν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 60χρονος δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος covid. Η ανιψιά της περιγράφει:

«Περιττό να σου πω ότι μου την έστειλε εδώ (τη μητέρα του) και εκείνος μου είπε ότι είχε covid και την έθαψα εγώ στον οικογενειακό τάφο… Τουλάχιστον αν μας έλεγε κάτι θα την έπαιρνα εδώ στο σπίτι μου, αφού δεν την ήθελε, τι να πω».

Φίλος του κατηγορούμενου αποκαλύπτει ότι ο ίδιος δεν ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο της μητέρας του και δεν έδειξε εμφανή θλίψη: «Το συμβάν και τον θάνατο της μητέρας του δεν τον ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό… Από τα σύννεφα δεν έχω πέσει γιατί αυτές τις μέρες που το πήρα χαμπάρι, έκανα μία ερώτηση στον εαυτό μου, ότι αν με ρώταγε κάποιος ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα, θα ήταν ο … και ξαναλέω λόγω της παράνοιας που διέκρινα».