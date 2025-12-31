Συλλήψεις στο Ρέθυμνο: Πώς μια ταβέρνα μετατράπηκε σε παράνομο καζίνο

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την καταστολή της διεξαγωγής απαγορευμένων στοιχημάτων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 30 Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης εντόπισαν περιπτώσεις όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

