Συλλήψεις στο Ρέθυμνο: Πώς μια ταβέρνα μετατράπηκε σε παράνομο καζίνο
Αστυνομικός έλεγχος για παράνομα τυχερά παίγνια στο Ρέθυμνο
Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την καταστολή της διεξαγωγής απαγορευμένων στοιχημάτων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 30 Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης εντόπισαν περιπτώσεις όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
