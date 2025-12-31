Ο κόσμος καλωσορίζει με ελπίδα το 2026! Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά drone φωτίζουν τον ουρανό

Από τις πρώτες προπόσεις στα νησιά του Ειρηνικού μέχρι τις μεγάλες επιδείξεις πυροτεχνημάτων στις πόλεις, ο κόσμος αποχαιρετά το 2025 και καλωσορίζει το 2026 με φώτα, παραδόσεις και ελπίδες. 

Newsbomb

Ο κόσμος καλωσορίζει με ελπίδα το 2026! Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά drone φωτίζουν τον ουρανό
People release balloons as they gather to celebrate the New Year in Ahmedabad, India, Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Ajit Solanki)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς η μία χώρα μετά την άλλη, από την Ωκεανία, την άπω Ανατολή έως τη Δύση, υποδέχονται το 2026, οι δρόμοι και οι πλατείες των μεγάλων πόλεων φωτίζονται από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και εκπληκτικές επιδείξεις με drone. Ο κόσμος συμμετέχει σε φαντασμαγορικές εορταστικές εκδηλώσεις, σηματοδοτώντας την έλευση του νέου έτους.

prwtoxronia.jpg

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Οι δύο ένοπλοι, ένας πατέρας και ο γιος του, σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά τη 14η Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 ετών, η οποία σόκαρε τη χώρα και αύξησε τους φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μποντάι ακυρώθηκαν φέτος και διάφορες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, ορισμένοι κρατώντας πυροβόλα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, που συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

«Πρέπει να δείξουμε την περιφρόνησή μας μπροστά σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να πούμε ότι δεν πρόκειται να πτοηθούμε από αυτό το είδος τρομοκρατίας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

APTOPIX New Year Day China
Performers ring in the new year at the Juyongguan Great Wall on the outskirts of Beijing, China, early Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan)AP

Στο Πεκίνο, οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν παραδοσιακούς χορούς και ρυθμούς τυμπάνων στην Μεγάλη Σινική Τείχη, ενώ στη Μανίλα και το Μπαγκλαντές ο ουρανός φωτίστηκε από πολύχρωμα πυροτεχνήματα. Στη Χανόι του Βιετνάμ, ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων «λούζει» την πόλη με φως και χρώματα.

APTOPIX New Year's Eve Taiwan
Fireworks explode from the Taipei 101 building during the New Year's celebrations in Taipei, Taiwan, Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying)AP

Κάθε χώρα φέρνει τις δικές της παραδόσεις: στην Ιαπωνία, οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν το Shogatsu, με ειδικά γεύματα Osechi Ryori και επίσκεψη σε ιερά για την παραδοσιακή χτυπητική τελετή καμπάνων. Στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, οι κάτοικοι χτυπούν μεγάλες καμπάνες σε ναούς, ακολουθώντας έθιμα αιώνων.

Στις χώρες του νότιου Ειρηνικού, όπως το Κιριτιμάτι και η Νέα Ζηλανδία, οι ντόπιοι και οι τουρίστες γιορτάζουν το νέο έτος με μοναδικούς τρόπους: σε παραλίες, με σούβλες, μουσική και τοπικά εδέσματα, ενώ σε απομακρυσμένα νησιά οι εορτασμοί είναι πιο ήρεμοι και οικογενειακοί.

APTOPIX Vatican Pope New Year's Eve
Pope Leo XIV waves after a moment of prayer in front of the nativity scene that adorns St.Peter's Square at the Vatican, Wednesday, Dec. 31, 2025. (AP Photo/Andrew Medichini)AP

Παράλληλα, σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ορισμένοι πολίτες υποδέχονται το 2026 με ιδιαίτερες προκλήσεις: κολυμπώντας σε παγωμένα νερά στη Σουηδία και την Ελβετία ή συμμετέχοντας σε χειμερινά ημιμαραθώνια στη Πολωνία, δείχνοντας τη δύναμη και το πείσμα τους.

Η νέα χρονιά ξεκινά με πολύχρωμες εκδηλώσεις, μουσική, χορό και παραδοσιακά έθιμα, ενώ οι πολίτες εύχονται υγεία, ειρήνη και χαρά σε όλο τον κόσμο.

Εντυπωσιακή αναμένεται να είναι και στη Νέα Υόρκη, στην Time Square.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:20LIFESTYLE

Κλαυδία: «Μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου, φρίκαρα»

22:11LIFESTYLE

Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Gisele με τον νεογέννητο γιο της - «Ευγνώμων για τις στιγμές»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανακυκλώθηκαν 4,5 τόνοι τηγανέλαια στον Δήμο Θέρμης το 2025

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος καλωσορίζει με ελπίδα το 2026! Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά drone φωτίζουν τον ουρανό

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι θα γίνει ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που θα ορκιστεί στο Κοράνι

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με παγωνιά η έλευση η νέα χρονιά - Πού έρχεται με χιόνια το 2026

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου 27χρονης στο γενικό νοσοκομείο

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρομπέρτο Κάρλος από το νοσοκομείο: «Προληπτική επέμβαση, δεν έπαθα έμφραγμα»

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρώμη παραμονή Πρωτοχρονιάς: Νεκρός από πυροτεχνήματα

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Η McDonald's επεκτείνει την παρουσία της σε όλες τις επαρχίες της ηπειρωτικής Κίνας

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χειροπέδες σε τέσσερα νεαρά άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους και ανήλικη

20:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλησιάζει ο Βάργκα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών στους Κήπους και το Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα - Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κώστα Τασούλα: «Η Ελλάδα χρειάζεται μία πορεία προόδου που θα συνεχιστεί με ενότητα και σταθερότητα»

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

20:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με παγωνιά η έλευση η νέα χρονιά - Πού έρχεται με χιόνια το 2026

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου 27χρονης στο γενικό νοσοκομείο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στις Σέρρες- «Τελευταία είχε κλειστεί στον εαυτό του»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος καλωσορίζει με ελπίδα το 2026! Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά drone φωτίζουν τον ουρανό

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ