Ο κόσμος καλωσορίζει με ελπίδα το 2026! Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά drone φωτίζουν τον ουρανό

Καθώς η μία χώρα μετά την άλλη, από την Ωκεανία, την άπω Ανατολή έως τη Δύση, υποδέχονται το 2026, οι δρόμοι και οι πλατείες των μεγάλων πόλεων φωτίζονται από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και εκπληκτικές επιδείξεις με drone. Ο κόσμος συμμετέχει σε φαντασμαγορικές εορταστικές εκδηλώσεις, σηματοδοτώντας την έλευση του νέου έτους.

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

?2026 ??: #Australia and #New_Zealand are among the first countries to celebrate #NewYear2026. The arrival of the new year was celebrated with impressive fireworks and pyrotechnic displays over the Sydney Opera House and Harbour Bridge.#HappyNewYear2026 ?? pic.twitter.com/4dCb5pMwe3 — Nanana365 (@nanana365media) December 31, 2025

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Οι δύο ένοπλοι, ένας πατέρας και ο γιος του, σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά τη 14η Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 ετών, η οποία σόκαρε τη χώρα και αύξησε τους φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μποντάι ακυρώθηκαν φέτος και διάφορες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, ορισμένοι κρατώντας πυροβόλα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, που συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

«Πρέπει να δείξουμε την περιφρόνησή μας μπροστά σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να πούμε ότι δεν πρόκειται να πτοηθούμε από αυτό το είδος τρομοκρατίας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Performers ring in the new year at the Juyongguan Great Wall on the outskirts of Beijing, China, early Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) AP

Στο Πεκίνο, οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν παραδοσιακούς χορούς και ρυθμούς τυμπάνων στην Μεγάλη Σινική Τείχη, ενώ στη Μανίλα και το Μπαγκλαντές ο ουρανός φωτίστηκε από πολύχρωμα πυροτεχνήματα. Στη Χανόι του Βιετνάμ, ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων «λούζει» την πόλη με φως και χρώματα.

Fireworks explode from the Taipei 101 building during the New Year's celebrations in Taipei, Taiwan, Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying) AP

Κάθε χώρα φέρνει τις δικές της παραδόσεις: στην Ιαπωνία, οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν το Shogatsu, με ειδικά γεύματα Osechi Ryori και επίσκεψη σε ιερά για την παραδοσιακή χτυπητική τελετή καμπάνων. Στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, οι κάτοικοι χτυπούν μεγάλες καμπάνες σε ναούς, ακολουθώντας έθιμα αιώνων.

Στις χώρες του νότιου Ειρηνικού, όπως το Κιριτιμάτι και η Νέα Ζηλανδία, οι ντόπιοι και οι τουρίστες γιορτάζουν το νέο έτος με μοναδικούς τρόπους: σε παραλίες, με σούβλες, μουσική και τοπικά εδέσματα, ενώ σε απομακρυσμένα νησιά οι εορτασμοί είναι πιο ήρεμοι και οικογενειακοί.

Pope Leo XIV waves after a moment of prayer in front of the nativity scene that adorns St.Peter's Square at the Vatican, Wednesday, Dec. 31, 2025. (AP Photo/Andrew Medichini) AP

Παράλληλα, σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ορισμένοι πολίτες υποδέχονται το 2026 με ιδιαίτερες προκλήσεις: κολυμπώντας σε παγωμένα νερά στη Σουηδία και την Ελβετία ή συμμετέχοντας σε χειμερινά ημιμαραθώνια στη Πολωνία, δείχνοντας τη δύναμη και το πείσμα τους.

Η νέα χρονιά ξεκινά με πολύχρωμες εκδηλώσεις, μουσική, χορό και παραδοσιακά έθιμα, ενώ οι πολίτες εύχονται υγεία, ειρήνη και χαρά σε όλο τον κόσμο.

Εντυπωσιακή αναμένεται να είναι και στη Νέα Υόρκη, στην Time Square.

Tonight my art is in Times Square for the LAST NIGHT! ? What a wild ride it has been @TSqArts pic.twitter.com/t05rVZcHfp — Jen Stark (@Jen_Stark) December 31, 2025

