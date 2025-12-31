Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι υποδέχτηκαν το 2026 – Μαγικές εικόνες από φωτεινούς ουρανούς

Η ατόλη Κιριτιμάτι στο Κιριμπάτι –γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων– έγινε η πρώτη περιοχή στο πλανήτη που πέρασε επίσημα στο 2026, λόγω της ιδιαίτερης ζώνης ώρας της χώρας στον μέσο του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι κάτοικοι γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου τοπικά με παραδοσιακές τελετές, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου έτους αρκετές ώρες πριν από την πλειονότητα του πλανήτη.

Το Κιριμπάτι εκτείνεται σε πάνω από 3,5 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το 1994, άλλαξε τη ζώνη ώρας, ώστε και οι 33 ατόλες του νησιωτικού συμπλέγματος να έχουν την ίδια ημερομηνία.

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη μεγάλη χώρα που υποδέχτηκε το 2026. Στην Ώκλαντ, η αλλαγή του χρόνου συνοδεύτηκε από πεντάλεπτη εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον εμβληματικό Sky Tower, παρά τις βροχερές καιρικές συνθήκες που ανάγκασαν την ακύρωση κάποιων μικρότερων εκδηλώσεων στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Στη συνέχεια, η Αυστραλία υποδέχτηκε το νέο έτος υπό την αυστηρή επιτήρηση. Στο Σίδνεϊ, το πρώτο μεγάλο και διεθνώς γνωστό σόου πυροτεχνημάτων πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού και τη Όπερα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και με στιγμές σιωπής, ενθυμούμενη τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην παραλία Μπόνταϊ, τον Δεκέμβριο.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι Αυστραλοί συγκεντρώθηκαν για να καλωσορίσουν το 2026 με ελπίδα και ενότητα.