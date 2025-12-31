Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

Μπορεί στην Ελλάδα αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη τα ημερολόγια να δείχνουν ακόμα 2025, ωστόσο μερικές χώρες έχουν ήδη υποδεχθεί το 2026 και βρίσκονται σε κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Το Κιριμπάτι στην Ωκεανία και τα νησιά των Χριστουγέννων είναι τα πρώτα μέρη στον κόσμο που υποδέχτηκαν το 2026. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

Η Νήσος των Χριστουγέννων (Christmas Island‎‎) είναι μια εξωτερική επικράτεια της Αυστραλίας που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό με έκταση 135 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό 1.843 κατοίκων. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Φλάινγκ Φις Κόουβ. Το νησί ανακαλύφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1643 αλλά αποικήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ποια ώρα θα υποδεχθεί ο κόσμος το 2026 με βάση την ώρα Ελλάδος:

31 Δεκεμβρίου

12:00 Νήσος των Χριστουγέννων

12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία

13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα



14:00 Φίτζι

15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας

16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία

16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας

17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα

18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη

19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη

19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands

20:00 Μπαγκλαντές

20:15 Νεπάλ

20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας

21:00 Πακιστάν

21:30 Αφγανιστάν

22:00 Αζερμπαϊτζάν

22:30 Ιράν

23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία

2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία

4:00 Γροιλανδία

5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη

6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο

7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)

8:00 Μεξικό

10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

12:00 Χονολουλού

14:00 Νησιά Baker και Howland