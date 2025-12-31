Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

Ορισμένες χώρες βρίσκονται ήδη στο 2026 

Newsbomb

Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

Εορτασμοί για το νέο έτος 

Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί στην Ελλάδα αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη τα ημερολόγια να δείχνουν ακόμα 2025, ωστόσο μερικές χώρες έχουν ήδη υποδεχθεί το 2026 και βρίσκονται σε κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Το Κιριμπάτι στην Ωκεανία και τα νησιά των Χριστουγέννων είναι τα πρώτα μέρη στον κόσμο που υποδέχτηκαν το 2026. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

Η Νήσος των Χριστουγέννων (Christmas Island‎‎) είναι μια εξωτερική επικράτεια της Αυστραλίας που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό με έκταση 135 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό 1.843 κατοίκων. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Φλάινγκ Φις Κόουβ. Το νησί ανακαλύφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1643 αλλά αποικήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ποια ώρα θα υποδεχθεί ο κόσμος το 2026 με βάση την ώρα Ελλάδος:

31 Δεκεμβρίου

12:00 Νήσος των Χριστουγέννων
12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία
13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα


14:00 Φίτζι
15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας
16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία
16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας
17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα
18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη
19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη
19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands
20:00 Μπαγκλαντές
20:15 Νεπάλ
20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας
21:00 Πακιστάν
21:30 Αφγανιστάν
22:00 Αζερμπαϊτζάν
22:30 Ιράν
23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία
2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία
4:00 Γροιλανδία
5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη
6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο
7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)
8:00 Μεξικό
10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
12:00 Χονολουλού
14:00 Νησιά Baker και Howland

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:01LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Απολαμβάνει τις διακοπές της και βουτάει topless στο St. Barths

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 10+1 δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025 – Παπασταύρου: Συνδιαμορφώνουμε ένα καλύτερο «σήμερα», ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο «αύριο»

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

12:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρέγκου από τον Παναθηναϊκό

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε βυτιοφόρο καυσίμων στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Σερρών

12:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Συν 2.000 για κάθε γκολ στο φιλικό

12:02LIFESTYLE

Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα για τους αγρότες – Ανοιχτοί δρόμοι και νέο κάλεσμα για «σοβαρές λύσεις»

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ξεκαθαρίζει οριστικά το μέλλον του Σίλβα - Εξετάζει την περίπτωση του Ματ Τόμας

11:38ΥΓΕΙΑ

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Αλλαγή του χρόνου στο χειρουργείο

11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

09:07ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 63χρονος πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ