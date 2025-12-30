Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

Σοβαρό επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία, στον οικισμό των Ρομά, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή. Σημειώνεται ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή την παρουσία του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η ΕΛΑΣ που έλαβε κλήση για το περιστατικό και πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους προσπαθώντας παράλληλα να περιορίσει την ένταση καθώς στον οικισμό διαμένουν περίπου 150 άτομα έχουν βγει στους δρόμους και διαπληκτίζονται μεταξύ τους.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα και να ταμπουρώθηκε στο μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στον οικισμό και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους πυροβολισμούς ενδεχομένως να έχει τραυματιστεί ένα άτομο.

