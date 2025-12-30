Δεστεμπασίδης: «Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου»

Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας κατά την απολογία του υποστήριξε ότι η ελληνική θυγατρική αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες κερδοφορίας της εταιρίας διεθνώς

Άγγελος Βουράκης


Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
Ως μια εταιρία με χαρακτηριστικά συστηματικής διαφθοράς περιέγραψε τη Novartis ο Φιλιστωρ Δεστεμπασίδης κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, παρομοιάζοντάς την με τον «ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου».

Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης, που σήμερα κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για τις καταθέσεις του, αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο λειτουργίας της πολυεθνικής, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική θυγατρική αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες κερδοφορίας της εταιρίας διεθνώς.

Ο κ. Δεστεμπασίδης εξήγησε ότι όταν κλήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς, αποφάσισε να συνεργαστεί χωρίς δεύτερη σκέψη. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε στο ελάχιστο ότι το όνομά μου θα διέρρεε από την πρώτη εβδομάδα, ούτε την πολιτική θύελλα που θα ακολουθούσε με όσα έγιναν στη Βουλή και τις δέκα κάλπες», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η εικόνα που είχε για τη Novartis ήταν εκείνη μιας «κεντρικά διεφθαρμένης εταιρίας».

Επιμένοντας στη βασική γραμμή υπεράσπισής του, υποστήριξε ότι οι αναφορές του περί δωροδοκιών δεν βασίζονταν σε προσωπική εμπλοκή ή άμεση γνώση, αλλά σε πληροφορίες που του μετέφερε ο τότε επικεφαλής της Novartis Hellas, Κωνσταντίνος Φρουζής.

«Υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε μαύρο ταμείο και υπήρχε πρόσωπο που συντόνιζε όλα αυτά – και αυτός ήταν ο Φρουζής», είπε, διευκρινίζοντας πως ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε πράξεις δωροδοκίας ή ότι συμμετείχε σε αυτές. Όπως σημείωσε, οι καταθέσεις του είχαν αφηγηματικό χαρακτήρα και κάθε πληροφορία που παρέθετε συνοδευόταν από σαφή αναφορά στην πηγή της γνώσης του.

Άμεση ή έμμεση συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας

Ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι η θέση του στην εταιρία του επέτρεπε να έχει συνολική εικόνα πολλών λειτουργιών της, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και τη δημόσια εικόνα της Novartis απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. «Έπρεπε να γνωρίζω τι συμβαίνει, ακόμη κι αν δεν ήμουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων, για να μπορώ να αντιμετωπίζω δημοσιεύματα περί αθέμιτων πρακτικών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε άμεση ή έμμεση συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας.

Παράλληλα, μίλησε για πολύωρες και εκτενείς καταθέσεις στην Εισαγγελία Διαφθοράς, κατά τις οποίες –όπως είπε– δεν δεχόταν πολλές ερωτήσεις, αλλά φρόντιζε να διευκρινίζει κάθε φορά από πού προερχόταν η πληροφορία που παρέθετε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της Novartis, υποστηρίζοντας ότι συγκαταλεγόταν στις εννέα χώρες όπου διαπιστώθηκαν αθέμιτες πρακτικές. «Η Ελλάδα ήταν φαρμακομάνα. Ήταν πρώτη σε πωλήσεις σε αναλογία πληθυσμού για τη Novartis», ανέφερε, περιγράφοντας μια κουλτούρα υπερκατανάλωσης φαρμάκων. «Στην Ελλάδα, αν ο γιατρός σου γράψει μόνο ένα φάρμακο, λένε ότι δεν είναι καλός γιατρός», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι είχε δημιουργηθεί ένας ευρύτερος κύκλος διαφθοράς, στον οποίο –κατά τον ίδιο– πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Novartis. «Ήταν το διαμάντι της εταιρίας, αλλά το σκάνδαλο δεν περιοριζόταν μόνο στους γιατρούς», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με το αν είχε συναντήσει αντίστοιχες πρακτικές και σε άλλες φαρμακευτικές εταιρίες, ο κ. Δεστεμπασίδης παραδέχθηκε ότι «σε όλες υπήρχαν σχέδια δωροδοκίας ή επηρεασμού», ωστόσο –όπως είπε– «η Novartis ξεπερνούσε κάθε όριο». Υποστήριξε μάλιστα ότι, πέρα από τους γιατρούς, στα χρόνια των μνημονίων οι πρακτικές αυτές επεκτάθηκαν και σε άλλους επαγγελματίες ή δημόσιους λειτουργούς, όπως μέλη επιτροπών τιμολόγησης και στελέχη υπουργείων.

Αναφερόμενος στα κίνητρά του, δήλωσε ότι στόχος του ήταν να βοηθήσει τη Δικαιοσύνη, παραδίδοντας αρχεία και παρουσιάσεις, χωρίς να προσδοκά προσωπικό όφελος. «Στην Ελλάδα, μάλλον μόνο ζημιά έχεις», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πίστευε πως θα ήταν απλώς ένας από τους δεκάδες μάρτυρες –στελέχη που θα αξιοποιούσε η Εισαγγελία. Όπως τόνισε, όσα ανέφερε αφορούσαν είτε πιθανολογήσεις είτε πληροφορίες που του είχαν μεταφερθεί, ενώ υπογράμμισε ότι ουδέποτε ένιωσε πίεση από τις εισαγγελικές αρχές.

«Οι πληροφορίες μου είχαν μεταφερθεί από τον Φρουζή»

Τέλος, σε ερωτήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο κατηγορούμενος επανέλαβε ότι οι σχετικές πληροφορίες του είχαν μεταφερθεί από τον Κωνσταντίνο Φρουζή. «Ο Φρουζής είχε έπαρση. Μπορεί να έλεγε ότι χρειάζονταν 200 χιλιάδες για έναν υπουργό και τελικά να τα έβαζε στην τσέπη του», ανέφερε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι για πολιτικά πρόσωπα όπως οι Γεωργιάδης, Στουρνάρας, Νικολούδης, Σαμαράς και Βενιζέλος δεν έκανε λόγο για δωροδοκία, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις Αβραμόπουλου και Λοβέρδου προχώρησε σε μεταγενέστερες διευκρινιστικές δηλώσεις. Για άλλους, όπως είπε, μίλησε για «επηρεασμό», ο οποίος θα μπορούσε να εμπίπτει και στην έννοια του lobbying, τονίζοντας ότι στις περισσότερες καταθέσεις του υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτικός.



