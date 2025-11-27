Υπόθεση Novartis: Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Μια νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, καθώς οι οικονομικές τους συναλλαγές τίθενται πλέον στο επίκεντρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που προχώρησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων τόσο των Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη (που είχε το κωδικό όνομα Μάξιμος Σαράφης) και Μαρίας Μαραγγέλη (που είχε την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση), όσο και ακόμη δώδεκα προσώπων που εμφανίζονται να έχουν λάβει χρήματα συνδεόμενα με αυτούς.

Η απόφαση αφορά δεσμεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αλλά και τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Ελβετία. Με βάση τις εκτιμήσεις της Αρχής, τα ποσά που κατέληξαν στους δύο πρώην μάρτυρες από αμερικανικές υπηρεσίες φέρεται να σχετίζονται με τις καταθέσεις τους ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Επιπλέον, κρίθηκε ότι, όταν τους χορηγήθηκε το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καθώς υπήρχε εμφανές οικονομικό κίνητρο.

Οι εντολές δέσμευσης έχουν ήδη αποσταλεί σε ελληνικά και ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κίνηση αυτή οδήγησε και στη σύνταξη νέου πορίσματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Εκείνη καλείται πλέον να εξετάσει την ενδεχόμενη τέλεση του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν προκαλέσει την εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Πέραν των δύο βασικών κατηγορουμένων, η Αρχή δέσμευσε λογαριασμούς ακόμη δώδεκα φυσικών προσώπων. Σε αυτούς φέρεται να είχαν μεταφερθεί σημαντικά ποσά προερχόμενα από την «αμοιβή» των δύο μαρτύρων, χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ζητείται χωριστός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των χρηματικών ροών από τις αμερικανικές αρχές, η Αρχή αναζήτησε στοιχεία που να συνδέουν τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις με τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων στην Ελλάδα. Η διερεύνηση κατέληξε ότι τόσο οι καταθέσεις τους στη χώρα μας όσο και οι αντίστοιχες στις ΗΠΑ εμφανίζουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη οικονομικού κινήτρου.

Η χαρτογράφηση των χρηματικών μετακινήσεων αποκάλυψε ποσά ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ που κατευθύνθηκαν σε ελβετικούς λογαριασμούς του ενός μάρτυρα και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ προς λογαριασμούς της δεύτερης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές προς τα δώδεκα πρόσθετα πρόσωπα, με ποσά που κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς σαφή αιτιολογία.

Τελικά, ο πλήρης έλεγχος και η διερεύνηση της ποινικής διάστασης της υπόθεσης περνούν στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αποφασίσει αν στοιχειοθετείται αδίκημα και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για άσκηση ποινικών διώξεων.