Ford: To υβριδικό Kuga 2.5L FHEV σε τιμή έκπληξη

Η Ford προχωρά σε μια κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία των υβριδικών SUV της μεσαίας κατηγορίας και «μηδενίζει» κάθε άλλοθι για εκείνους που μέχρι και σήμερα δίσταζαν να επιλέξουν το Ford Kuga 2.5L FHEV.
Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή, αλλά και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το καινοτόμο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό SUV της Ford αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας που επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην κατηγορία του.
