Ford: To υβριδικό Kuga 2.5L FHEV σε τιμή έκπληξη

Η Ford προχωρά σε μια κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία των υβριδικών SUV της μεσαίας κατηγορίας και «μηδενίζει» κάθε άλλοθι για εκείνους που μέχρι και σήμερα δίσταζαν να επιλέξουν το Ford Kuga 2.5L FHEV.

Newsbomb

Ford: To υβριδικό Kuga 2.5L FHEV σε τιμή έκπληξη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή, αλλά και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το καινοτόμο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό SUV της Ford αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας που επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην κατηγορία του.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία σήμερα Χριστούγεννα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νότια του Ηρακλείου - Ανάμεσά τους και δύο παιδιά

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: To υβριδικό Kuga 2.5L FHEV σε τιμή έκπληξη

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα πλήττει την Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και άλλες πέντε κομητείες λόγω κακοκαιρίας

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξαν τα αλκοτέστ την Παραμονή Χριστουγέννων: Από τους 2000, μόνο οι 8 είχαν πιει

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Μελάνια απαντούν στα παιδιά: «Κακό Άγιο Βασίλη δεν θα αφήσω στη χώρα», «Σίγουρα θα του άρεσαν τα μπισκότα»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Καλά Χριστούγεννα σε όλους «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό της Hennessey

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τα Χριστούγεννα από το πιάνο με τη Σάρλοτ: «Αλληλοβοήθεια με γενναιοδωρία, κατανόηση, ελπίδα»

07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή «μετακομίζει» στο κτήριο του δημοτικού σχολείου Ταταούλων, λόγω έργων

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι περιλαμβάνει το κοινό σχέδιο ΗΠΑ-Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου - Αβέβαιη η στάση της Μόσχας

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Σήμερα η κορυφαία εορτή των Χριστουγέννων - Ποιοι γιορτάζουν

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ