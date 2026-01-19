Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ποια κόμματα πιέζουν Τσίπρας - Καρυστιανού

Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως σας έχω πει πολλές φορές, μπορεί να δηλώνουν πως οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την τάση μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές, μαθαίνω όμως πως τελευταία ολοένα και περισσότερο τους απασχολούν τα δημοσκοπικά ευρήματα καθώς το πολιτικό σκηνικό γίνεται, όσο πλησιάζουν και οι εκλογές, πιο ρευστό.

Έβαλα λοιπόν τη «γάτα» να το ψάξει και -όπως μου είπε- ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις τελευταίες μετρήσεις οι οποίες και καταγράφουν ένα… μπάχαλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μία σταθερή, με ανοδικά στοιχεία, Νέα Δημοκρατία.

Όπως μου εξήγησε, το κατοικίδιο, στην κυβέρνηση -αν και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας- θεωρούν πως, όπως φαίνεται, οι δύο νέοι παίκτες που θα μπουν στο παιχνίδι, ο Αλέξης Τσίπρας, που παλεύει να επανακάμψει και η Μαρία Καρυστιανού, δεν θα πλήξουν την παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα όμως μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στα κόμματα που ήδη υπάρχουν στην κεντροαριστερά.

Θεωρούν για παράδειγμα πως όταν όλο αυτό πάρει σάρκα και οστά και σχηματοποιηθούν οι παίκτες στην πολιτική σκακιέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί, εκ νέου, αντιμέτωπος με μεγάλη εσωτερική γκρίνια που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη κρίση. Αυτό ουσιαστικά υπηρετεί απόλυτα το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη πως την ώρα που η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα με δεδομένη και την κατάσταση στον πλανήτη, η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να την οδηγεί σε ήρεμα νερά.

Αυτό θα είναι και το βασικό αφήγημα του Μαξίμου τους επόμενους μήνες θέλοντας να προχωρήσει σε συσπείρωση των οπαδών της ΝΔ, να περιορίσει τις απώλειες και τις ψήφους διαμαρτυρίας ή αδιαφορίας και να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην αυτοδυναμία η οποία ακόμα φαίνεται πολύ μακριά. Για το τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας πάντως έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας να το δούμε, να θυμίσω πάντως πως το καλοκαίρι του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούμε να… ηγηθούμε τον ευρωπαίων χωρίς μια ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό θα είναι και το δίλλημα των κομμάτων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, άντε και της Ελληνικής Λύσης, που ενδέχεται να κληθούν να στηρίξουν και να συμπορευτούν με τη ΝΔ σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που όπως σας έχω πει πολλές φορές θα γίνουν κάπου εκεί στο τέλος Μαρτίου του 2027.

