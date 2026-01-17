Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη νέα συνέντευξή του 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευεπλιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για την φρεγάτα «Κίμων» σχολίασε: «Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλείς. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον «Κίμωνα» οι νέοι»

Με αφορμή τις δηλώσεις Ράμα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα, νομίζω το κατάλαβε, έκανε χοντράδα».

Για τους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος και συγκεκριμένα είπε: «Θα τους υποδεχθώ θα τους ακούσω αλλα το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα». Υπενθύμισε δε όσα έχουν δοθεί. «Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το αντιμετωπίζουμε τώρα», πρόσθεσε. Για τον κ. Ανεστίδη δεν θέλησε να απαντήσει αλλά γενικά είπε πως «κάποιοι χρησιμοποιούν τα 10 δευτερόλεπτα του TikTok».

«Υπάρχει παραφιλολογία για το θέμα του εμβολίου. Κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν εισηγείται εμβόλιο γιατί θα γίνει ενδημική. Αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID είναι υπέρμαχοι του εμβολίου για τα κρούσματα ευλογιάς», είπε σε άλλο σημείο για το ζήτημα της ευλογιάς.

«Μείωση των άμεσων φόρων σημαίνει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα», είπε κατόπιν σχετικά με τα εισοδήματα, ενώ για την ακρίβεια απάντησε: «Γίνεται λόγος για το μοσχάρι. Έχει αυξηθεί παγκόσμια η τιμή του. Το να πει κανείς φταίει η κυβέρνηση… Έχει σημασία να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού όχι».

«Δεν είναι στο προγραμματισμό μας 13ος και 14ος μισθός. Αλλά έχουν γίνει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε μπόνους παραγωγικότητας μέσω της αξιολόγησης. Αυτά στηρίζουν το εισόδημα. Επίσης υπάρχουν σημαντικότατες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χωρίς έυκολες λύσεις. Η αντιπολίτευση καταφεύγει στα κλισέ», επισήμανε.

Για τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα και τις σχετικές δημοσκοπικές έρευνες απάντησε: «Είναι παράξενο να μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του να είσαι γονιός θύματος εθνικής τραγωδίας και αρχηγός κόμματος». Επανέλαβε δε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Στη συνέχεια η συζήτηση κινήθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας: «Και πριν από τις εκλογές του 2023 έδειχναν άλλα ποσοστά για ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν πέφτουν πάντα μέσα. Το δικό μου σύνθημα είναι προσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές και αυτό γίνεται καλύτερα με αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός»

Στη συνέχεια ερωτήθηκε στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία αν τίθεται ζήτημα ηγεσίας; «Κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρίνονται». «Θέλουμε να διεκδικήσουμε Τρίτη 4ετία, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν παρέλειψε να παράσχει διευκρινίσεις για την Παιδεία και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και για την βία των ανηλίκων. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά άφησε σχετικά με την απαγόρευση της πρόσβασης παιδιών στα social media, ενώ τόνισε ότι μελετάται και το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Σχετικά με το διεθνές περιβάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

-Για Βενεζουέλα: «Η απομάκρνυση του Μαδούρο είναι αναγκαία αλλα΄όχι καλή συνθήκη για να περάσει η Βενεζουέλα σε δημοκρατία. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θέλουμε ειρηνική επίλυση.»

-Για τη Γροιλανδία: «Ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της. Εύλογη η ανησυχία των ΗΠΑ. Πιστεύω πως δεν θα φτάσουμε σε άλλες λύσεις, που θα οδηγούσαν σε σύγκρουση Ευρώπης-ΗΠΑ. Συνεργασία και όχι σύγκρουση»

Αναφορικά με το συμβάν με το FIR Αθηνών σχολίασε:

«Ήταν πολύ ανησυχητικό ως προς την έκτασή του. Δεν υπήρξε θέμα ασφαλείας, αλλά δεν μπορεί να γίνεται. Τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν περισσότερα αεροπλάνα στον εναέριο χώρο. Αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό μας. Ασφάλεια στις πτήσεις υπάρχει. Αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός δύο ετών»

Σε προσωπικό ερώτημα, Σκέφτεστε τη ζωή σας εκτός της μάχιμης πολιτικής, απάντησε: «Είμαστε στην πολιτική, κάνουμε πολλά σχέδια που δεν υλοποιούνται. Θέλαμε να φύγουμε την Πρωτοχρονιά και Φώτα, αλλά κουβά. Θέλω να περνάω χρόνο με την οικογένειά του» .«Θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές σειρές πλατφόμρες», ανέφερε σε άλλο σημείο αποκαλύπτοντας ότι βλέπει πολύ την σειρά "Emily in Paris".

«Είχα πάει σούπερ μαρκετ πριν τα Χριστούγεννα. Προσπαθώ όμως να ακούω και μιλάω με πολίτες στο δρόμο. Ακούω και τα θετικά και τα αρνητικά. Με έχουν βρίσει. Έχω δεχθεί πολλές επιθέσεις, στρατηγική δολοφονίας χαρακτήρα. Δεν με επηρεάζει. Αλλά από κοντά η χυδαιότητα του διαδικτύου δεν υπάρχει» , κατέληξε.

Τέλος αναφορικά με το μπάσκετ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Εμείς κανάμε αυτό που έπρεπε φέραμε το φάιναλ φορ στην Αθήνα, ευελπιστούμε να δούμε δύο ομάδες»

