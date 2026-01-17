Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν να δουν τη λίστα με τους αγροτοσυνδικαλιστές που αναμένεται να βρεθούν στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό και θέτουν ως όρο ότι δεν θα δεχθούν την παρουσία ατόμων με χυδαία συμπεριφορά αντίστοιχη με αυτή που επέδειξε με δηλώσεις του ο κ. Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων

Θεωρώντας αυτονόητη την απουσία Ανεστίδη από τη συνάντηση της Δευτέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν να τους επιδοθεί λίστα με τα ονόματα των αγροτών που θα βρεθούν στην Ηρώδου Αττικού 19.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει θέσει δύο όρους, αυτονόητους και λογικούς:

Ο πρώτος είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι -φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν- και να παραμείνουν ανοιχτοί. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, γιατί το μεγάλο «θύμα» αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες.

Ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι κομματικά ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Άρα, από πριν, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή.

«Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», λένε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις ντροπιαστικές δηλώσεις του κ. Ανεστίδη εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικά για την περίπτωση Ανεστίδη στο Μαξίμου επιμένουν στην «κόκκινη κάρτα» διότι θεωρούν ότι δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση αλλά «αντιπροσωπεύει και φωτογραφίζει μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, οι οποίες δυστυχώς, διαπέρασαν οριζόντια όλα τα κόμματα, όπως και το δικό μας κόμμα».

Λένε μάλιστα ότι χρέος του κάθε κόμματος είναι να αποβάλλει τέτοια μέλη. «Γι’ αυτό και ο κ. Ανεστίδης, ο οποίος ήταν μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019 -από τότε δεν είναι ενεργό μέλος- έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες, ακόμη δηλαδή και ως ανενεργό μέλος δεν υφίσταται πλέον στη Ν.Δ.. Άρα, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου στη συνάντηση. Η συνάντηση θα γίνει με όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι πληρούν μια πάρα πολύ απλή προϋπόθεση».

Τα γαλάζια στελέχη υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της ΝΔ πολλές φορές έδωσε μάχη και με κάποιες νοσηρές μειοψηφίες ακόμη και μέσα στο ίδιο το κόμμα της ΝΔ.

Συγκρούστηκε, όπως λένε, με ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα από παλιές πρακτικές μπορούν να πιέσουν, να εκβιάσουν, να κάνουν το οτιδήποτε.

«Έχει αποδείξει ο πρωθυπουργός στην πράξη ότι προχωράει μπροστά με την σιωπηρή πλειοψηφία και της ΝΔ, αλλά και της κοινωνίας. Αν κάποιος είναι παραβατικός ή έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά ή χυδαία συμπεριφορά, για εμάς δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι απλά παραβατικός ή χυδαίος με τη συμπεριφορά του. Είτε είναι στο ΚΚΕ, είτε στη ΝΔ, είτε στην άκρα Δεξιά».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της συνάντησης, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν από τώρα δεν υπάρχει περιθώριο για νέες παροχές: «Είμαστε ανοιχτοί μόνο σε προτάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δημοσιονομικό περιθώριο ούτε στην προηγούμενη συνάντηση υπήρχε ούτε σε αυτή τη συνάντηση υπάρχει, όπως και στην προηγούμενη συνάντηση δεν δόθηκε κάτι που κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο παραπάνω. Ούτε τώρα θα δοθεί. Αν υπάρχουν προτάσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που μπορούν να εξυπηρετήσουν συνολικά τον πρωτογενή τομέα και μπορούν να επεξεργαστούν από την Κυβέρνηση και να γίνουν πράξη, εδώ είμαστε να τις ακούσουμε».

