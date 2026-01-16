Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

Σκληραίνει τη στάση του ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος δηλώνει ότι δεν ανακαλεί τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε σε βάρος του πρωθυπουργού μπροστά στην κάμερα, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλει νομικές κινήσεις και ζητά την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στο OPEN, και μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο με τις προσβλητικές αναφορές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ανεστίδης άφησε να εννοηθεί ότι έχει ήδη λάβει νομικές συμβουλές και υποστήριξε πως το επίμαχο οπτικό υλικό αποτελεί προϊόν παράνομης καταγραφής, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μπροστά σε κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων και κινητά τηλέφωνα παρευρισκομένων στα Μάλγαρα.

Ο ίδιος επιμένει ότι προτίθεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, τονίζοντας πως όσα ειπώθηκαν καταγράφηκαν στο πλαίσιο μιας χαλαρής, ιδιωτικής συζήτησης μεταξύ δημοσιογράφων και αγροτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν δημοσιοποιείται κάθε ιδιωτική κουβέντα, τότε δεν μπορεί να σταθεί καμία κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι σε τέτοιου είδους συζητήσεις συχνά λέγονται υπερβολές.

«Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κύριος Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...

Μιλώντας στο Open, ο κύριος Ανεστίδης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο. Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, προαναγγέλοντας μηνύσεις.