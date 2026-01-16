Επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη - Μαρινάκης: «Δεν έχει δουλειά στη συνάντηση»

Απομονωμένος από τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών στα μπλόκα είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος αφού επιτέθηκε με σκαιούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχείρησει να ανακαλέσει ζητώντας... μισή συγγνώμη αλλά επέμεινε ότι «ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε», οδηγώντας τον Παύλο Μαρινάκη να πει ότι οι απρεπείς εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού «ξεπερνούν τα όρια της χυδαιότητας».

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, που ζήτησαν το σχόλιό του ύστερα από την συνάντηση της αντιπροσωπείας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, ο Κώστας Ανεστίδης επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό.

Η δήλωσή του, αν κι ανεπίσημη, καταγράφηκε από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων και κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Την ώρα που οι δημοσιογράφοι έφτιαχναν τα μικρόφωνα για να τους μιλήσει ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων είπε ότι αυτά τα ματσούκια (σ.σ.: μικρόφωνα) «θα του τα βάλω στον κ@@ο και θα χοροπηδάει ο π@@@».

Ύστερα από την δημοσιοποίηση του βίντεο, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, υπήρξε σύσσωμη καταδίκη για τις τοποθετήσεις του αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος επελέγη από τους συναδέλφους του για να τους εκπροσωπήσει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα.

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι χθες (15/1) του επιδόθηκε εισαγγελική εντολή με την οποία του γνωστοποιήθηκε ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του, καθώς ελέγχεται για το ενδεχόμενο να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις.

Μαρινάκης: «Δεν έχει καμία θέση ο Ανεστίδης στη συνάντηση»

Το «όχι» στον Ανεστίδη ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος τόνισε για τον αγροτοσυνδικαλιστή ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση. «Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ.: με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Τι λέει το Μαξίμου

Από την πλευρά τους, κυβερνητικοί κύκλοι έλεγαν ότι η στάση της κυβέρνησης παραμένει αταλάντευτη, ενώ αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε με τον Ανεστίδη τόνιζαν ότι αποτελεί απαράβατο όρο να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και να υπάρχει ένας εύλογος αριθμός ατόμων, που μπορεί να κάνει τη συνάντηση λειτουργική και αποτελεσματική. Ουσιαστικά, το Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι ο κ. Ανεστίδης, ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να παραστεί στη συνάντηση.

Η «μισή συγγνώμη» του Ανεστίδη, δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι «σκληροπυρηνικοί»

Ο Κώστας Ανεστίδης απολογήθηκε, εν μέρει, για τους χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού και συνεχίζει να επιθυμεί να παραβρεθεί στη συνάντηση. «Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης και εκτός αέρα [...] Και βέβαια θέλω να πάω στο Μαξίμου», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ανεστίδης.

Ωστόσο, δεν έδειξε να ανακαλεί τα λεγόμενά του, υποστηρίζοντας ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα», ενώ στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων του ΑΝΤ1 αν έχει μετανιώσει επανέλαβε ότι «είπα, είναι εκ παραδρομής αυτό». Η επιμονή των παρουσιαστών, τον «ανάγκασε» να υποχωρήσει και να πει, «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα... εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για τη χειρονομία που έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είπε ότι «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

Ωστόσο, οι συνάδελφοί του, δεν θέλουν να δυναμιτίσει τη συνάντηση και τον προέτρεψαν να... καθίσει στα αυγά του. Ο Σωκράτης Αλειφτήρας από το μπλόκο της Νίκαιας, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ύβρεις του Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού, καλώντας τον αγροτοσυνδικαλιστή να αυτοεξαιρεθεί «για να μην χαλάσει ο διάλογος και η συνάντηση στο Μαξίμου». «Οι δηλώσεις του είναι τουλάχιστον ατυχείς. Είναι εκπρόσωπος των Μαλγάρων, είναι καλύτερο να μας διευκολύνει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλειφτήρας. «Δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε» κατέληξε για τον Κώστα Ανεστίδη.