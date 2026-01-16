Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

Την απόφαση να μην πάει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Ανεστίδης, έλαβε το αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων, αντικαθιστώντας τον με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Σέφη.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Κώστας Ανεστίδης κατά του πρωθυπουργού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν χυδαίες. Αρκετοί ήταν οι αγρότες που έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αμαυρώνει τον αγώνα των συναδέλφων»

Άμεση ήταν η αντίδραση του αγροτικού κόσμου σε όσα ειπώθηκαν από τον Κώστα Ανεστίδη, με αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων να τονίζουν ότι «αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων». Επιπλέον σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Η δήλωση Ανεστίδη

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, που ζήτησαν το σχόλιό του ύστερα από την συνάντηση της αντιπροσωπείας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, ο Κώστας Ανεστίδης επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό.

Η δήλωσή του, αν κι ανεπίσημη, καταγράφηκε από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την ώρα που οι δημοσιογράφοι έφτιαχναν τα μικρόφωνα για να τους μιλήσει ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων είπε ότι αυτά τα ματσούκια (σ.σ.: μικρόφωνα) «θα του τα βάλω στον κ@@ο και θα χοροπηδάει ο π@@@».

Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή.

«Πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης