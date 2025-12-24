Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος και ο ΓΑΠ των Τεμπών

Ο Ανεστίδης πουλάει...

Σφάζονται στα κανάλια για τον... Ανεστίδη. Ποιος θα βγάλει πρώτος σε ζωντανή σύνδεση τον ελεγχόμενο από την ΑΑΔΕ αγροτοσυνδικαλιστή. Προχθές έγιναν μαλλιά κουβάρια οι παρουσιαστές του Μega με τους συναδέλφους τους από το Οpen. Το όλο σκηνικό μου θύμισε τις θρυλικές κόντρες Αυτιά και Παπαδάκη για το ποιος θα προλάβει τους καλεσμένους. Στο τέλος τον έκοψαν και οι δύο, και το Mega και το Open. Καταπληκτικό! Τελικά σε αυτή τη χώρα δεν αλλάζει τίποτα όσα χρόνια κι αν περάσουν...

Ποιος φταίει για την Οδύσσεια που βιώνουν οι ταξιδιώτες λόγω των αγροτικών μπλόκων;

Το αγροτικό θέμα δεν κατεβαίνει με τίποτα από πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Δεν είναι μόνο τα μπλόκα, ούτε και οι πολλές φορές ατυχείς παρεμβάσεις του αρμοδίου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -ο οποίος τη Δευτέρα δήλωσε ότι «δεν θυμάται» ποια είναι τα 4 αιτήματα των διαμαρτυρόμενων στα μπλόκα, είναι και η αδιανόητη ταλαιπωρία των εκδρομέων που είχαν προγραμματίσει να κάνουν γιορτές στην ηπειρωτική Ελλάδα και βλέπουν τον χρόνο του ταξιδιού τους να διπλασιάζεται ενώ οι οδηγοί και οι οικογένειές τους που επιβαίνουν στα σχεδόν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα διασχίζουν κυριολεκτικά την ελληνική επαρχία χωριό το χωριό, χωματόδρομο τον χωματόδρομο... Δεν ξέρω αν κάποιοι θεωρούν ότι με την Οδύσσεια των ταξιδιωτών θα αλλάξει το ευνοϊκό για τους αγρότες κλίμα στην κοινή γνώμη επειδή οι Έλληνες θα μεταβάλλουν τη στάση τους, καταλαβαίνω όμως ότι όσοι κινούνται για τα καταλύματα που έχουν πληρώσει για να περάσουν τις γιορτές ή τις πατρογονικές εστίες και δεν βλέπουν ούτε... ρόδα από τρακτέρ, άλλους θα κατηγορήσουν για την ταλαιπωρία που υφίστανται, δεν ξέρω αν με καταλάβατε...

Οι αγρότες που θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη

«Όσο παίζει πρώτο θέμα το θέμα με τα μπλόκα, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα τρακτέρ, τόσο το βλέπουν οι αγρότες και πιστεύουν ότι θα κερδίσουν όλο και περισσότερα ή ότι θα ρίξουν τον Μητσοτάκη, όπως θέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου» μου έλεγε κυβερνητικό στέλεχος που χειρίζεται από την πρώτη γραμμή το θέμα. Το πρόσωπο αυτό, αν και διατηρεί διαλλακτική στάση απέναντι στους αγρότες και μάλιστα εκλέγεται και σε αγροτική περιφέρεια, δεν είναι πάντως ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των απλών αγροτών που τον κατηγορούν ότι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αντέδρασε με χαρακτηριστική καθυστέρηση και ότι τα έχει κάνει μαντάρα με τις πληρωμές ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

«Είναι άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος»

Το άκουσα κι αυτό και δεν μπορώ να μην το μεταφέρω επειδή θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις πολιτικές εξελίξεις μελλοντικά. Στη χαρτογράφηση των αγροτοσυκδικαλιστών που ελέγχουν ή αξιολογούνται σαν... βαρόμετρο για τη λήψη των αποφάσεων και το πού πηγαίνει το πράγμα στα μπλόκα φαίνεται ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική απ' ότι παλαιά. Ναι μεν οι προσκείμενοι στο ΚΚΕ έχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, όμως, διόλου αμελητέα δεν είναι η επιρροή νεότερων σε ηλικία αγροτοσυνδικαλιστών, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τα σπλάχνα της ΝΔ. Πολλοί εξ αυτών εικάζεται ότι δεν είναι προβλέψιμοι, οπότε και οι αποφάσεις τους είναι κάθε άλλο παρά ελεγχόμενες, μου έλεγε πηγή με βαθιά γνώση του αγροτικού προβλήματος. «Είναι άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, είδα μπροστάρηδες τους δυο γιους ενός φίλου μου και δεν το πίστευα» μου εξομολογήθηκε σχετικά υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο ΓΑΠ των Τεμπών

Ποιος πολιτικός έσπευσε πρώτος να υπερασπιστεί την Μαρία Καρυστιανού μετά την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών; Μα ποιος άλλος; Ο αγαπημένος μου Georgino. Ο Γιώργος Παπανδρέου της σοσιαλιστικής διεθνούς. Σε δήλωσή του είπε ότι «η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό» αλλά «είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας: της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου»! Ο Γιώργος είναι παντού τελικά. Όπου δει νέο κίνημα μπουκάρει...

Σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά

Γρίφος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το σενάριο για το κόμμα Σαμαρά. Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει σιγή ασυρμάτου. Παρακολουθούν με προσοχή τις δημοσκοπήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού και περιμένουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια. Μπορεί βέβαια αρκετοί πολιτικοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία να τον πιέζουν να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, όμως ο ίδιος είναι επιφυλακτικός. Για την ακρίβεια όπως μαθαίνω η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού είναι αρνητική στο να ξαναμπλέξει με την κεντρική πολιτική σκηνή. Και η σύζυγός του και ο γιος του τον προτρέπουν να κάνει δεύτερες σκέψεις καθότι το εγχείρημα απαιτεί πολλή δουλειά και πολύ κόπο... Ίδωμεν...

Κινητικότητα στους system integrators

Πολλή κινητικότητα και συζητήσεις υπάρχει στην αγορά πληροφορικής κυρίως όσον αφορά τους αποκαλούμενους system integrators, δηλαδή τις εταιρείες που υλοποιούν έργα πληροφορικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επερχόμενη «ολοκλήρωση» των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει προκαλέσει αρκετές ανησυχίες αναφορικά με τους τζίρους των επόμενων ετών και άπαντες ψάχνουν λύσεις. Και αυτό που παρατηρείται είναι να υπάρχουν πολλές συζητήσεις για συνένωση δυνάμεων. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές συμφωνίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις μέσα στο πρώτο μισό του 2026.

Κρατείστε και το ότι υπάρχουν αρκετοί ξένοι που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών. Κυρίως επειδή ψάχνουν για ανθρώπινο δυναμικό.

Οι 550 του defense tech

Είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον που υπάρχει από εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών για τον χώρο της άμυνας. Το αποκαλούμενο defense tech είναι η νέα «μόδα» και άπαντες θέλουν να εμπλακούν θεωρώντας ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η πραγματικότητα είναι πως ευκαιρίες υπάρχουν, τα διαθέσιμα κεφάλαια από το SAFE δεν είναι λίγα αλλά δεν είναι και τόσο πολλά ώστε να καλυφθούν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι. Γιατί γίνεται λόγος για 550 εταιρείες, οργανισμούς και οντότητες που έχουν δηλώσει ότι ασχολούνται ή ενδιαφέροντα να ασχοληθούν με τον τομέα του defense tech.

H Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

Εντύπωση έκανε η απάντηση του νέου επικεφαλής της Vofafone Ελλαδος Αχιλλέα Κανάρη όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σε πρόσφατη εκδήλωση της εταιρείας αν τον ανησυχεί η δυναμική είσοδος της ΔΕΗ στο fiber to the home.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι αν κάποιος πρέπει να ανησυχεί για αυτό δεν είναι άλλος από τον μεγαλο παίκτη σε αυτή την αγορά, υπονοώντας προφανώς την Cosmote. Δηλαδή ο CEO της Vodafone δήλωσε ότι η δεύτερη κατά τεκμήριο εταιρεία του κλάδου, δεν επηρεάζεται από μια τόσο σημαντική εξέλιξη της αγοράς. Περίεργο σχόλιο, εκτός αν ο ίδιος μπλοφάρει, ετοιμάζει κάτι μεγάλο και θέλει να θολώσει τα νερά.