Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»

Ο κακός χαμός έγινε το πρωί της Δευτέρας (22/12) ανάμεσα σε δύο ενημερωτικές εκπομπές του Mega και του Open, κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης. Μάλιστα, οι παρουσιαστές εκατέρωθεν, έκαναν λόγο για πρακτικές άλλων εποχών της τηλεόρασης.

Το «μήλον της Έριδος» ήταν ο συνδικαλιστής αγρότης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr