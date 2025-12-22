Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»
Παρεξήγηση στον «αέρα» ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Mega και του Open
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο κακός χαμός έγινε το πρωί της Δευτέρας (22/12) ανάμεσα σε δύο ενημερωτικές εκπομπές του Mega και του Open, κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης. Μάλιστα, οι παρουσιαστές εκατέρωθεν, έκαναν λόγο για πρακτικές άλλων εποχών της τηλεόρασης.
Το «μήλον της Έριδος» ήταν ο συνδικαλιστής αγρότης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος: «Πυξίδα» ανάπτυξης 2,1% για την τριετία 2025-2027
14:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ