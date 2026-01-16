Μαρινάκης: Φασίζουσα ενέργεια τα μπλόκα με τρακτέρ – Λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βγήκαν κερδισμένοι συνολικά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «κανένα πουγκί δεν θα ανοίξει τη Δευτέρα» εν όψει της συνάντησης εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «φασιστικές ενέργειες» μιλώντας σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα και τα τρακτέρ στο εθνικό δίκτυο. «Το να κλείνεις δρόμους, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και να μην αφήνεις τον κόσμο να πάει στη δουλειά του, είναι φασίζουσες πρακτικές», σημείωσε.

«Όποιος ζητά επιπλέον μέτρα για τους αγρότες, ζητά επιπλέον φόρους. Δεν θα το κάνουμε», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης σε σημερινή (16/01) συνέντευξη στο OPEN.

Διαβάστε επίσης