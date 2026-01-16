Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

Με την χθεσινή του εμφάνιση στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα και εντός και εκτός Ελλάδας. Και στο εσωτερικό αλλά και προς την πλευρά της γείτονος.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι ένας ακόμα «κρίκος» σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», ήταν το θεματικό κέντρο της χθεσινής του τοποθέτησης πάνω στη φρεγάτα.

Όπως τόνιζαν από την κυβέρνηση, με αφορμή την ένταξη στον ελληνικό στόλο της νεότευκτης, υπερσύγχρονης Belharra, η οποία χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, σήμερα παρακολουθούμε το πέρασμα σε μια νέα εποχή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, με την «Ατζέντα 2030», μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο «ΚΙΜΩΝΑΣ, ενταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση», τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου και ταυτόχρονα βάζουν στο τραπέζι την ατζέντα των συζητήσεων για την διαβόητη συνάντηση της ερχόμενης Δευτέρας με τους σκληρούς των μπλόκων.

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση της Δευτέρας

Στην κυβέρνηση πάντως επιμένουν ότι υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στις 13:00 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου υπό τον όρο ότι όλοι οι δρόμοι, θα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτοί. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι μετά τη συνάντηση να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

«Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά θετικά αποτελέσματα είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», υπογραμμίζουν με νόημα και προσθέτουν:

«Όσες φορές δεν έλαβε χώρα μία συνάντηση, δεν είχε ευθύνη η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ήθελαν να προχωρήσει ο διάλογος και να μη σταματήσει ποτέ».

Ποιοι αγροτοσυνδικαλιστές έχουν… κόκκινη κάρτα;

Επιμένουν επίσης να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και να υπάρχει ένας εύλογος αριθμός ατόμων, που μπορεί να κάνει τη συνάντηση λειτουργική και αποτελεσματική.

Προφανώς στην κυβέρνηση δεν θέλουν να μετατραπεί η συνάντηση σε άλλοθι για μικροπολιτικές σκοπιμότητες συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου κινείται στη λογική «θέλουμε να ακούσουμε τους αγρότες και να λύσουμε τις όποιες παρεξηγήσεις».

Ξεκαθαρίζουν πάντως ότι άλλα μέτρα δεν υπάρχουν και τα παραπάνω που ανακοινώθηκαν, στην πραγματικότητα είναι σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις στα ήδη ανακοινωθέντα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Στην κριτική ότι τέτοιες συναντήσεις είναι χαμένος χρόνος από την κυβέρνηση απαντούν ότι «αυτή η σπέκουλα, η προπαγάνδα, ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί και ήταν «χαμένος χρόνος» η συνάντηση, όπως ακούγεται από τα διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η κυβέρνηση δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων ούτε από αγρότες, ούτε από οποιονδήποτε επαγγελματία ή πολίτη. Όπως υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της ΝΔ, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν, και πολλοί μάλιστα στα μπλόκα, σε άλλα κόμματα, της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς. Άρα, αυτή η θεώρηση και η αντιμετώπιση του ζητήματος με κομματικά κριτήρια είναι προσβλητική».