Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί αλλαγή της πολιτικής ατζέντας κάνοντας focus σε ζητήματα εθνικής άμυνας και ταυτόχρονα προωθεί την επίλυση των παρεξηγήσεων με τους αγρότες προκειμένου να λήξουν το συντομότερο δυνατό τα μπλόκα

Κώστας Τσιτούνας

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την χθεσινή του εμφάνιση στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα και εντός και εκτός Ελλάδας. Και στο εσωτερικό αλλά και προς την πλευρά της γείτονος.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι ένας ακόμα «κρίκος» σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», ήταν το θεματικό κέντρο της χθεσινής του τοποθέτησης πάνω στη φρεγάτα.

Όπως τόνιζαν από την κυβέρνηση, με αφορμή την ένταξη στον ελληνικό στόλο της νεότευκτης, υπερσύγχρονης Belharra, η οποία χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, σήμερα παρακολουθούμε το πέρασμα σε μια νέα εποχή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, με την «Ατζέντα 2030», μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο «ΚΙΜΩΝΑΣ, ενταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση», τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου και ταυτόχρονα βάζουν στο τραπέζι την ατζέντα των συζητήσεων για την διαβόητη συνάντηση της ερχόμενης Δευτέρας με τους σκληρούς των μπλόκων.

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση της Δευτέρας

Στην κυβέρνηση πάντως επιμένουν ότι υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στις 13:00 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου υπό τον όρο ότι όλοι οι δρόμοι, θα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτοί. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι μετά τη συνάντηση να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

«Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά θετικά αποτελέσματα είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», υπογραμμίζουν με νόημα και προσθέτουν:

«Όσες φορές δεν έλαβε χώρα μία συνάντηση, δεν είχε ευθύνη η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ήθελαν να προχωρήσει ο διάλογος και να μη σταματήσει ποτέ».

Ποιοι αγροτοσυνδικαλιστές έχουν… κόκκινη κάρτα;

Επιμένουν επίσης να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και να υπάρχει ένας εύλογος αριθμός ατόμων, που μπορεί να κάνει τη συνάντηση λειτουργική και αποτελεσματική.

Προφανώς στην κυβέρνηση δεν θέλουν να μετατραπεί η συνάντηση σε άλλοθι για μικροπολιτικές σκοπιμότητες συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου κινείται στη λογική «θέλουμε να ακούσουμε τους αγρότες και να λύσουμε τις όποιες παρεξηγήσεις».

Ξεκαθαρίζουν πάντως ότι άλλα μέτρα δεν υπάρχουν και τα παραπάνω που ανακοινώθηκαν, στην πραγματικότητα είναι σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις στα ήδη ανακοινωθέντα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Στην κριτική ότι τέτοιες συναντήσεις είναι χαμένος χρόνος από την κυβέρνηση απαντούν ότι «αυτή η σπέκουλα, η προπαγάνδα, ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί και ήταν «χαμένος χρόνος» η συνάντηση, όπως ακούγεται από τα διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η κυβέρνηση δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων ούτε από αγρότες, ούτε από οποιονδήποτε επαγγελματία ή πολίτη. Όπως υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της ΝΔ, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν, και πολλοί μάλιστα στα μπλόκα, σε άλλα κόμματα, της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς. Άρα, αυτή η θεώρηση και η αντιμετώπιση του ζητήματος με κομματικά κριτήρια είναι προσβλητική».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόριο θανάτου» στο Ιράν: Οι αρχές ζητάνε «λύτρα» για να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες - Απαιτούν μέχρι και 7.000 δολάρια

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Τα 20 SOS που «ξεκλειδώνουν» την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είσαι νεκρός; Μια νέα εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα και γίνεται viral

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

06:43WHAT THE FACT

Η γλώσσα που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να μιλήσουμε με εξωγήινους

06:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με… φόρα για μετάλλιο η Ελλάδα - «Μάχη» με Τουρκία, «τελικός» με Ιταλία

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα Καρυστιανού

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελίες ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί Αφρικανούς μισθοφόρους ως καμικάζι αυτοκτονίας για να διασπάσει τα ουκρανικά οχυρώματα

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο με ιδιοκτήτη που... πήρε στο κυνήγι διαρρήκτες

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ: Η «πόρτα» στην Αρκτική - Πώς μπορεί να γίνει η «νέα Γροιλανδία» - Η πραγματική «γραμμή επαφής» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Επιστρέφουν οι βροχές και στο βάθος… χιονοπτώσεις

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα που την καθιστούν πανίσχυρη

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πληροφορίες ότι είδαν στη Βάρη την 16χρονη Λόρα - Αγωνία για τον εντοπισμό της

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ: Η «πόρτα» στην Αρκτική - Πώς μπορεί να γίνει η «νέα Γροιλανδία» - Η πραγματική «γραμμή επαφής» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ