Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

Το νεότευκτο πλοίο του Πολέμικού Ναυτικού φτάνει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ένταξης της νεότευκτης Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient της Γαλλίας

Eurokinissi
Η «νέα εποχή» του Πολεμικού Ναυτικού έφτασε σήμερα. Και πιάνει λιμάνι στην Σαλαμίνα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της από το Λοριάν της Γαλλίας.

Η νεότευκτη Φρεγάτα «Κίμων», η πιο σύγχρονη του κόσμου, βρίσκεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και η υποδοχή της αναμένεται να γίνει εν πλω, σε μια τελετή που «θα αφήσει εποχή», αφού σε αυτή θα συμμετέχουν το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι ακόμη πλοία του στόλου.

Η τελετή θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, περίπου στο ύψος της Αίγινας. Πέραν όμως από την υποδοχή εκ μέρους του στόλου, στη φρεγάτα «Κίμων» θα προσνηωθούν διαδοχικά ελικόπτερα τα οποία θα μεταφέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Η επίσημη τελετή υποδοχής θα ολοκληρωθεί εν πλω και κατόπιν, ο «Κίμων», με 128 μέλη πληρώματος, θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Απευθείας εικόνα όλης της τελετής θα μεταδίδεται μόνο από την ΕΡΤ.

φρεγατα κιμων

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου. Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI πραγματοποίησαν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Τεχνολογία αιχμής και αξιολόγηση στην Ελλάδα

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η φρεγάτα «Κίμων» θα περάσει από αυστηρή επιχειρησιακή αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των στελεχών στα προηγμένα συστήματα του πλοίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς. Το οποίο δεν είναι λίγοι αυτοί που χαρακτηρίζουν Gamechanger για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Οι νέες φρεγάτες “Belharra”, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη. Προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στρατηγικό ρόλο (με τη δυνατότητα να φέρουν στον οπλισμό τους πυραύλους εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων), ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2, ενσωματώνουν 11 βελτιώσεις, προϊόν της εμπειρίας από σύγχρονες συγκρούσεις και την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

φρεγάτα Κίμων

Όπως ανέφερε και ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της Σύμβασης στη Βουλή των Ελλήνων, «πρέπει τα ελληνικά πλοία να έχουν, στις συνθήκες που σήμερα βρισκόμαστε, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα».
Η παραλαβή του «ΚΙΜΩΝΑ» δεν αποτελεί απλώς την απόκτηση ενός σύγχρονου πλοίου. Είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, τον θόλο ολιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», την έμφαση στην Καινοτομία και στα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τις υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές.

φρεγατα κιμων

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Ακολουθεί γράφημα του Newsbomb για τον οπλισμό της φρεγάτας Κίμων:

φρεγατα κιμων

Πότε φτάνουν οι υπόλοιπες φρεγάτες

Το δεύτερο πολεμικό πλοίο του ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τους Γάλλους κατασκευαστές αρχές καλοκαιριού του 2026. Το τρίτο με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ο «Θεμιστοκλής» το 2028.

