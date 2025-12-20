FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και το «Αβέρωφ»

Νέα εποχή από χθες για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας από την στιγμή που η πρώτη εκ των τεσσάρων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού ύψωσε την Γαλανόλευκη και από την Πέμπτη- έπειτα από την παράδοσή της σε επίσημη τελετή στο Λοριάν της Γαλλίας -είναι έτοιμη για το ταξίδι της προς την Ελλάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε την πρώτη του φρεγάτα FDI Belharra και πλέον το ζήτημα είναι τι εξοπλισμό θα φέρει αυτή, αλλά και οι επόμενες.

Ένα ζήτημα είναι αν οι νέες φρεγάτες θα έχουν τους περίφημους πυραύλους SCALP Naval. Ο SCALP Naval έχει μεγαλύτερη εμβέλεια- άνω των 1.000 χλμ – και αντίστοιχη ταχύτητα. Ωστόσο για τη χρήση του από πλοίο χρειάζεται εκτοξευτή. Κι εδώ προκύπτει ένα ζήτημα καθώς άλλες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι οι φρεγάτες θα διαθέτουν τον κατάλληλο εκτοξευτή, και άλλες ότι ο εκτοξευτής που θα διαθέτουν δεν επαρκεί για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Σχετικά μίλησε ο αντιναύαρχος ε.α., Σπύρος Περβαινάς στον ΣΚΑΙ.

«Οι 3 απ' τις 4 φρεγάτες, «Φορμίων», «Νέαρχος» και «Θεμιστοκλής» θα έχουν πιθανότατα στρατηγικά βλήματα SCALP Naval που έχουν εμβέλεια περί τα 1000 χιλιόμετρα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε καλύπτει όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εξαρτάται από το πού θα είναι τοποθετημένα αυτά τα πλοία. Η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμων», δεν θα μπορέσει να έχει αυτά τα βλήματα διότι έχει τοποθετηθεί το σύστημα κάθετης εκτόξευσης, οπότε δεν μπορεί να περιλάβει και αυτά τα βλήματα», είπε ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν τον κάνει λιγότερο αξιόπιστο.

«Οι Γάλλοι κατάφεραν σε αυτό το πλοίο των 4,5 χιλ. τόνων να φέρει τόσα όπλα. Το πέτυχαν με την ανάστροφή πλώρη που μας θυμίζει το «Αβέρωφ» γιατί όταν πέφτει σε θαλασσοταραχή δεν σηκώνεται η πλώρη. Με αυτήν την πλώρη σκίζει το κύμα και το κύμα περνάει πάνω από την πλώρη, διαχέεται στο κατάστρωμα, με λιγότερο κούνημα του πλοίου», εξήγησε ο κ. Περβαινάς.

Τι λένε οι Τούρκοι για τον εξοπλισμό των φρεγατών

Από κοντά παρακολουθούν και οι Τούρκοι τις εξελίξεις με τις ελληνικές φρεγάτες. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο savunmasanayist.com, που εξειδικεύεται σε εξοπλιστικά και αμυντικά θέματα, και είναι το μέσο εκείνο του οποίου το «μάτι» βρέθηκε μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper οι φρεγάτες κλάσης Belharra (FDI HN) που παραδίδονται στην Ελλάδα δεν διαθέτουν επί του παρόντος το σύστημα κάθετης εκτόξευσης Sylver A70 (που θα επέτρεπε χρήση SCALP Naval), αλλά το Sylver A50.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει:

Τα πλοία της τρέχουσας παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της φρεγάτας «Κίμων», του πρώτου από τα τέσσερα που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, είναι εξοπλισμένα με κάθετους εκτοξευτές (VLS) τύπου Sylver A50.

Στην τρέχουσα διαμόρφωση, τα πλοία αναμένεται να χρησιμοποιούν πυραύλους αεράμυνας Aster 30 και Aster 15 μέσω του συστήματος A50. Το σύστημα Sylver A70, το οποίο είναι απαραίτητο για πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των τριών πρώτων πλοίων.

Το σύστημα κάθετης εκτόξευσης A70 φέρεται να εξετάζεται ως επιλογή για μια πιθανή τέταρτη φρεγάτα Belharra (σ.σ. έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση) ή μελλοντικά πλοία. Το σύστημα A70 επιτρέπει την ενσωμάτωση ναυτικών πυραύλων κρουζ MdCN/SCALP.

…

Οι φρεγάτες κλάσης FDI είναι εξοπλισμένες με πυραύλους αεράμυνας Exocet MM40 B3c και Aster, παραγωγής MBDA, σύστημα RAM, τορπίλες κατά υποβρυχίων MU90 και κύριο πυροβόλο. Έχουν επίσης την ικανότητα να μεταφέρουν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η FDI #Κιμων στο @NavyGR ! Της ευχόμαστε καλές θάλασσες, στην υπηρεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της ???? συμμαχίας και της ευρωπαϊκής αμυνας. pic.twitter.com/Y9qdsfHBOU — La France en Grèce ???? (@FranceenGrece) December 18, 2025

Ακολουθεί γράφημα του Newsbomb για τον οπλισμό της φρεγάτας Κίμων:

