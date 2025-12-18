FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει Ελλάδα

Με την τελετή παράδοσης της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» να έχει πια ολοκληρωθεί, το νεότερο «στολίδι» του Πολεμικού μας Ναυτικού ξεκινά το «μακρύ» ταξίδι του για την ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, αμέσως μετά την τελετή η φρεγάτα θα ξεκινήσει το ταξίδι της για την Βρέστη, όπου και θα παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της, προκειμένου να πραγματοποιήσει με «πλήρη οπλισμό» το επόμενο σκέλος του ταξιδιού της.

Όπως έχει γίνει γνωστό το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI θα πραγματοποιήσουν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 θα ξεκινήσει το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου αναμένεται να καταπλεύσει περί τα μέσα Ιανουαρίου 2026, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

Τότε είναι που θα ξεκινήσει και η έναρξη της εσωτερικής διαδικασίας πιστοποίησης. Διαδικασία απαραίτηση, καθώς πρόκειται για το πρώτο «ψηφιακό πλοίο» που εντάσσεται στο Πολεμικό μας Ναυτικό, το οποίο σχεδιάζει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις επιχειρησιακές δυνατοτητές του στον επονομαζόμενο «δικτυοκεντρικό πόλεμο» στον οποίο κάθε είδους πλατφόρμες, αισθητήρες και οπλικά συστήματα- πλοία, αεροπλάνα, πύραυλοι και drones - επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο.

Τα 128 μέλη του πληρώματος του «Κίμωνα» πάντως βρίσκονται από τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία, «ενσωματωμένοι» στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν κάνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες «εθισμού» με τα οπλικά, τα επικοινωνιακά συστήματα και τις άλλες ενδιαιτήσεις της υπερσύγχρονης φρεγάτας.

Δένδιας: «Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού»

Στην τελετή έδωσε το παρών ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Λίγο μετά τον αγιασμό, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.



Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρνει και την υπογραφή μου. Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τη γαλλική κυβέρνηση, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας και τη Naval Group, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

«Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, ο συμβολισμός εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ανέφερε ακόμη ότι προσκάλεσε τη Γαλλίδα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα κατά την υποδοχή της φρεγάτας στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, υπογράμμισε ότι «αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν αλλά και μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας».

Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα. Η φρεγάτα “Κίμων” φέρει ένα βαρύ ιστορικό όνομα. Το όνομα αυτού του πλοίου δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν, αλλά επιστρέφει για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας. Ενισχύεται η δυνατότητα να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες».

Ο Νίκος Δένδιας σχολίασε ότι «η ένταξη του Κίμωνα και των υπόλοιπων φρεγατών δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να προστατεύει, να αποτρέπει, να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το Δίκαιο απέναντι στην ισχύ και όχι για να απειλεί».

Τέλος, ανέφερε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς και τιμής».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία»

Ανάδοχος του «Κίμωνα» είναι ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κατά την ονοματοδοσία έριξε ένα μπουκάλι που έσπασε πάνω στο πλοίο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ στην ομιλία του εξήγησε ότι οι φρεγάτες Belh@rra «αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά» και «ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία, είναι υπερσύγχρονες μονάδες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας» προσέθεσε.

«Επισφραγίζουν», ανέφερε, «τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας» αλλά και μια «ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες».

Για την ονομασία της φρεγάτας προς τιμή του ναυάρχου Κίμωνα, τόνισε ότι αποτελεί «συνεκτικό πρότυπο χρήσης της ναυτικής ισχύος θέτοντας τα θεμέλια της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας»

Από την πλευρά του υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε ότι αισθάνεται «ύψιστη τιμή» που είναι ανάδοχος της φρεγάτας «Κίμων» ενώ συμπλήρωσε ότι «μαζί με τα υπόλοιπα πλοία FDI» θα έχουν «καθήκον τον έλεγχο στο Αιγαίο και τις γύρω θάλασσες».

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και τα εθνικά μας εδάφη» ανέλυσε και συνέχισε: «Ζούμε σε περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις με αναθεωρητικούς κινδύνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

