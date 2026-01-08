Όταν η αγάπη συναντά το σινεμά: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα από την ταινία Shrek

Ο Κάρτερ Άλεν πέρασε 5 ολόκληρες ώρες προσθέτοντας ένα βίντεο του εαυτού του μέσα στη σκηνή του γάμου, τρέχοντας στον διάδρομο και λέγοντας ότι κι εκείνος έχει γνωρίσει «την αληθινή αγάπη».

Όταν έπαιξε την επεξεργασμένη ταινία για την Αντρέσα ντα Σίλβα στο σπίτι τον προηγούμενο μήνα, βγήκε από το δωμάτιο κατά τη διάρκεια εκείνης της σκηνής. Λίγο μετά, επανεμφανίστηκε φορώντας το ίδιο κοστούμι που φορούσε στην ταινία και γονάτισε για να της κάνει πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από 4 χρόνια σε ένα σχολικό κινηματογραφικό πρότζεκτ που είχε γράψει ο Κάρτερ· εκείνος ήταν κυρίως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στο Georgia Institute of Technology, ενώ εκείνη ήταν ηθοποιός.

«Όταν τη γνώρισα, την ερωτεύτηκα κι ενώ επεξεργαζόμουν την ταινία της τάξης και ακούγαμε τα αστεία μας ανάμεσα στις λήψεις, την ερωτεύτηκα ξανά. Από τότε, πάντα βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον και περνούσαμε βράδια βλέποντας ταινίες μαζί. Ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι που να συνδυάζει τον κινηματογράφο με κάτι προσωπικό και ρομαντικό», τονίζει ο Κάρτερ.

Αρχικά, σκέφτηκε να κάνει πρόταση γάμου σε κινηματογράφο, αλλά ένιωσε ότι «δεν θα ήταν σωστό. Θα το έκανες κατά τη διάρκεια μίας ταινίας που δεν έχεις δει ποτέ και τι γίνεται αν δεν είναι καλή;».

Η έμπνευση ήρθε από την ιδέα της Αντρέσα για την επόμενη βραδιά ταινίας τους. «Σκέφτηκα ταινίες που έχουμε ωραίες αναμνήσεις κι εκείνη πρότεινε να δούμε Shrek ένα βράδυ», σημειώνει ο Κάρτερ. Τελικά είδαν κάτι άλλο, αλλά η ιδέα αυτή του έδωσε το τέλειο σχέδιο.

Δούλεψε στις επεξεργασίες ενώ η Αντρέσα κοιμόταν, συγχρονίζοντας την εμφάνιση στη σκηνή λίγο πριν ο Λόρδος Φάρκουαντ πει τη φράση: «Η τέλεια νύφη». Ανησυχούσε ότι μπορεί να πει όχι να δει την ταινία την 6η Δεκεμβρίου, την ημέρα που είχε επιλέξει. «Μπορείς μόνο να πιέσεις τόσο πολύ χωρίς να προκαλέσεις υποψίες», αναφέρει.

Όταν ήρθε η στιγμή, ήταν σουρεαλιστικό. Ο Κάρτερ είχε ήδη φύγει για να αλλάξει σε κοστούμι και επέστρεψε με ένα δαχτυλίδι στο χέρι. «Ναι, έχασα εντελώς τον εαυτό μου. Ξέχασα τα λόγια που είχα προετοιμάσει και απλώς τη ρώτησα αν θέλει να με παντρευτεί», θυμάται.

Μάλιστα, δεν είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει πλήρως και σκέφτηκε να… παραλείψει τις κάλτσες, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά και απέσπασε το πολυπόθητο «ναι». Στήριξε επίσης το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει τη στιγμή και παρ’ ότι σκόνταψε στον δρόμο, ευτυχώς η γυναίκα ήταν απορροφημένη στην ταινία.

Το βίντεο της πρότασης έγινε viral στο Reddit, συγκεντρώνοντας πάνω από 50.000 likes και χιλιάδες σχόλια. «Άνθρωποι προτείνουν ακόμα να παίξουν το soundtrack στον γάμο μας. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο viral έγινε. Ήταν ιδιωτικό, προσωπικό και ακριβώς όπως θέλαμε, και χαίρομαι που βγήκε τέλεια», αποκαλύπτει ο Κάρτερ.