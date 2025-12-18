Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI

Δείτε ζωντανή εικόνα από την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας

Γιάννης Καλύβας

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI
Το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει σήμερα την πρώτη του φρεγάτα FDI ΗΝ (Belh@rra).

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιείται στο Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η στιγμή αποτελεί την αφετηρία της αντίστροφης μέτρησης που θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, όταν το πλοίο θα είναι πλέον πλήρως ενταγμένο και επιχειρησιακά έτοιμο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε ζωντανή εικόνα:

Η φρεγάτα Belharra «Κίμων» είναι η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») που θα παραλάβει η χώρα μας οι οποίες αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Δείτε τις πρώτες εικόνες της φρεγάτας «Κίμων» από το Λοριάν της Γαλλίας:

Σημειώνεται ότι η άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026. Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.

Από το Λοριάν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί σε στάδια. Αμέσως μετά την τελετή, η φρεγάτα θα μεταβεί στη Βρέστη για την παραλαβή του αρχικού φόρτου οπλισμού της. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο κατάπλους στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας αναμένεται εντός του Ιανουαρίου του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της εσωτερικής διαδικασίας πιστοποίησης.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν εξαντλείται στην παραλαβή. Η πρόκληση έγκειται στην ταχεία και ομαλή ενσωμάτωση μιας τόσο προηγμένης πλατφόρμας στα ελληνικά δίκτυα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η «Κίμων» είναι ένα «ψηφιακό» πλοίο, κατασκευασμένο πάνω στη λογική του δικτυοκεντρικού πολέμου, όπου αισθητήρες και οπλικά συστήματα επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

