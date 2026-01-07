Θεσσαλονίκη: Πουλούσε ναρκωτικά από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης - Τρεις συλλήψεις

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από αγοραπωλησία ναρκωτικών μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένων ενεργειών αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος Έλληνας και δύο αλλοδαποί 38 και 46 ετών με καταγωγή από το Πακιστάν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς την ώρα που έβγαιναν από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο αυτοσχέδιες νάιλον σακούλες που περιείχαν κάνναβη βάρους 4,02 γραμμαρίων. Επιπρόσθετα προέκυψε ότι σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε βούλευμα προκειμένου να συλληφθεί για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αλλοδαποί είχαν αγοράσει τα ναρκωτικά από τον 47χρονο.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην προαναφερόμενη οικία, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, όπου διαμένει ο 47χρονος ημεδαπός, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη συνολικού βάρους 148,17 γραμμαρίων,

Το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ και

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης